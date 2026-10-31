Buse Aktas ist Künstlerin und Ingenieurin. Für eine der diesjährigen Trägerinnen des Preises "For Women in Science" ist das kein Widerspruch, sondern eine notwendige Ergänzung. Was dahintersteckt, hat sie uns erklärt. Schon während ihres Ingenieurstudiums hat Buse Aktas ein Praktikum bei einem Besenmacher gemacht. Danach hat sie gelernt, Schlösser zu schmieden und wie man Sättel herstellt. Warum lernt eine frisch ausgebildete Ingenieurin archaische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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