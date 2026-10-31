NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Zahlen zum dritten Quartal und Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz von 110 auf 85 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Neutral". Seine angepassten Schätzungen berücksichtigten nun erhebliche Abschreibungen sowie Sonderposten, die das Quartal beeinflusst hätten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007664039
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