Rund 40 € kostet die Mercedes-Benz-Aktie aktuell nach einer bösen Talfahrt in diesem Jahr. Die Frage ist: Ist das immer noch zu teuer oder günstig genug, um sie jetzt zu kaufen? Eine enttäuschende Marge Vor ein paar Jahren hätte es ziemlich günstig ausgesehen, wenn man sich den Kurs der Mercedes-Benz-Aktie angesehen und 40 € entdeckt hätte. Heute schauen Anleger offensichtlich genauer hin. Denn hinter der niedrigen Notierung steckt natürlich etwas, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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