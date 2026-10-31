WESENTLICHE ASPEKTE:

Umsatz im 3. Quartal 2026 in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um rund 1 % dank Wachstums bei "Global Ceramic" und "Flooring North America"; bereinigter Umsatz nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr

Nettogewinn im 3. Quartal 2026 in Höhe von 163 Millionen US-Dollar bzw. 5,9 % des Nettoumsatzes; bereinigtes EBITDA von rund 353 Millionen US-Dollar, bereinigte EBITDA-Marge von 12,7 %

3. Quartal 2026: Verwässertes Ergebnis je Aktie von 2,72 US-Dollar, bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,72 US-Dollar, ein Anstieg um ca. 2 %

Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im 3. Quartal 2026 in Höhe von 471 Millionen US-Dollar; freier Cashflow im 3. Quartal 2026 in Höhe von 390 Millionen US-Dollar; freier Cashflow seit Jahresbeginn bis zum 3. Quartal 2026 in Höhe von 626 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 78 % entspricht

Im dritten Quartal wurden 261 Millionen Dollar und im vierten Quartal 34 Millionen Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet, wodurch sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien um etwa 4 % verringerte

Für das 4. Quartal 2026 wird ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,35 bis 1,45 US-Dollar erwartet





CALHOUN, Georgia, Oct. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK), der weltweit größte Hersteller von Bodenbelägen und Designoberflächen, gab heute seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 bekannt. In seinem Kommentar zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens im dritten Quartal erklärte Chief Executive Officer Paul De Cock: "Wir haben in einem Umfeld schwacher Nachfrage ein solides drittes Quartal erzielt. Wir konnten den Nettoumsatz steigern, da wir als Reaktion auf die steigende Inflation Preiserhöhungen umgesetzt haben; wir haben die Inflation durch Preisgestaltung, Sortimentsoptimierung und Produktivitätssteigerungen ausgeglichen, und wir setzen unsere Gewinne effizient in einen starken Cashflow um. Wir führen den Aktionären Barmittel zu, und unsere Aktienrückkäufe im dritten Quartal waren mehr als doppelt so hoch wie im ersten Halbjahr. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Nachfragesituation weiterhin schwierig bleiben und die höheren Kosten anhalten werden, konzentrieren sich unsere Teams darauf, unsere Kunden bestmöglich zu betreuen und solide Ergebnisse für das vierte Quartal zu erzielen."

ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2026

Der Nettoumsatz im dritten Quartal 2026 belief sich auf 2,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von rund 1 % entspricht; auf bereinigter Basis blieb er nahezu unverändert. Ein zusätzlicher Versandtag wirkte sich positiv auf den Umsatz aus und führte zu einem Anstieg von etwa 1 %. Die Absatzmengen gingen bereinigt um etwa 4 % zurück, was in erster Linie auf die schwache Marktnachfrage zurückzuführen war. Preis und Produktmix verbesserten sich im Vergleich zum Vorquartal und trugen rund 4 % zum Umsatzwachstum bei, wobei sie von Preiserhöhungen profitierten, die zum Ausgleich der Inflationsauswirkungen vorgenommen wurden, sowie von einem positiven Produktmix. Der Nettogewinn belief sich auf 163 Millionen Dollar bzw. 5,9 % des Nettoumsatzes, und das bereinigte EBITDA lag bei rund 353 Millionen Dollar, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 12,7 % entspricht. Das Betriebsergebnis lag bei 188 Millionen Dollar, was einem Anstieg von rund 51 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht, während das bereinigte Betriebsergebnis bei 200 Millionen Dollar lag, was einem Rückgang von rund 5 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht - hauptsächlich aufgrund geringerer Absatzmengen und höherer Inflation. Preis, Sortimentszusammensetzung und Produktivität haben zusammen einen Beitrag von rund 132 Millionen Dollar geleistet und damit den Anstieg der zugrunde liegenden Inflation um rund 117 Millionen Dollar mehr als ausgeglichen. Der verwässerte Gewinn je Aktie für das dritte Quartal 2026 lag bei 2,72 US-Dollar, was einem Anstieg von rund 55 % entspricht, und der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,72 US-Dollar, was einem Anstieg von rund 2 % entspricht, wobei die operativen Ergebnisse den Annahmen der Unternehmensprognose entsprachen.

ERGEBNISSE NACH SEGMENTEN

Global Ceramic: Der Nettoumsatz belief sich auf 1,1 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von etwa 2 % entspricht; bereinigt betrug der Anstieg etwa 1 %. Die Wechselkurse wirkten sich leicht positiv aus, und ein zusätzlicher Versandtag steigerte den Umsatz um etwa 1 %. Ohne den positiven Effekt des zusätzlichen Versandtages gingen die Absatzmengen um etwa 1 % zurück, während Preis und Produktmix etwa 2 % beitrugen - dies war auf Preisanpassungen und andere Maßnahmen als Reaktion auf die höhere Inflation sowie auf den Produktmix zurückzuführen. Das Betriebsergebnis von Global Ceramic belief sich auf 66 Millionen US-Dollar, was 5,8 % des Nettoumsatzes entspricht - ein Rückgang von rund 6 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte Betriebsergebnis lag bei 74 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 16 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht, da die höhere zugrunde liegende Inflation und geringere Absatzmengen teilweise durch Produktivitätssteigerungen sowie Preis- und Sortimentsanpassungen ausgeglichen wurden.

Flooring North America: Der Nettoumsatz lag bei 950 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 1 % entspricht; bereinigt blieb er in etwa unverändert. Ein zusätzlicher Versandtag hat den Umsatz um etwa 2 % gesteigert. Ohne den positiven Effekt des zusätzlichen Versandtages gingen die Absatzmengen um etwa 3 % zurück, während Preis und Sortimentszusammensetzung etwa 3 % beitrugen - dies war auf Preisanpassungen und andere Maßnahmen als Reaktion auf die höhere Inflation sowie auf die Sortimentszusammensetzung zurückzuführen. Das Betriebsergebnis des Geschäftsbereichs "Flooring North America" belief sich auf 72 Millionen US-Dollar bzw. 7,6 % des Nettoumsatzes und lag damit um rund 18 Millionen US-Dollar über dem Vorjahreswert. Das bereinigte Betriebsergebnis belief sich auf 77 Millionen Dollar, was einem Anstieg um 9 Millionen Dollar entspricht. Dies ist in erster Linie auf Produktivität, Preisgestaltung und Sortimentszusammensetzung zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch geringere Absatzmengen und eine höhere zugrunde liegende Inflation ausgeglichen.

Flooring Rest of the World: Der Nettoumsatz lag bei 707 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 1 % entspricht (wie ausgewiesen); ungünstige Wechselkurse machten weniger als 1 % aus, und ein zusätzlicher Versandtag wirkte sich positiv auf den Umsatz aus und steigerte ihn um etwa 2 %. Der bereinigte Nettoumsatz ging um etwa 2 % zurück, wobei die Absatzmengen um etwa 10 % sanken - was in erster Linie auf die schwache Marktnachfrage in allen Kategorien zurückzuführen ist. Preis und Sortimentszusammensetzung stiegen um etwa 7 % - eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, die auf die zu Beginn des Jahres durchgeführten Preiserhöhungen zurückzuführen ist, mit denen die Auswirkungen der höheren Inflation ausgeglichen werden sollten. Das Betriebsergebnis im Bereich Bodenbeläge im Rest der Welt belief sich auf 66 Millionen US-Dollar bzw. 9,3 % des Nettoumsatzes und lag damit um etwa 22 Millionen US-Dollar über dem Vorjahreswert. Das bereinigte Betriebsergebnis lag bei 66 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 6 Millionen Dollar entspricht. Dies ist auf günstige Preis- und Sortimentsentwicklungen zurückzuführen, die jedoch teilweise durch die höhere Inflation und geringere Absatzmengen ausgeglichen wurden.

CASHFLOW UND KAPITALEINSATZ

In den drei Monaten bis zum 3. Oktober 2026 beliefen sich die Zahlungsströme aus laufender Geschäftstätigkeit auf 471 Millionen Dollar und die Investitionsausgaben auf 81 Millionen Dollar, was zu einem freien Cashflow von 390 Millionen Dollar führte. In den neun Monaten bis zum 3. Oktober 2026 belief sich der freie Cashflow auf 626 Millionen Dollar. Das Unternehmen rechnet nun mit Investitionsausgaben für das Gesamtjahr in Höhe von etwa 445 Millionen US-Dollar gegenüber der bisherigen Prognose von 460 Millionen US-Dollar und geht davon aus, dass der freie Cashflow im vierten Quartal 2026 den üblichen saisonalen Schwankungen folgen wird.

Im dritten Quartal hat das Unternehmen 2,0 Millionen Aktien zurückgekauft, wodurch den Aktionären 261 Millionen Dollar in bar zurückflossen und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien um mehr als 3 % reduziert wurde. Im vierten Quartal hat das Unternehmen bislang weitere 34 Millionen Dollar an die Aktionäre zurückgezahlt, womit sich der Abbau in der zweiten Jahreshälfte auf etwa 4 % belief und die bisherige Genehmigung des Unternehmens zum Aktienrückkauf abgeschlossen wurde. Der Vorstand des Unternehmens hat ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Millionen US-Dollar genehmigt, das zusammen mit dem strategischen Rahmen und den Prioritäten bei der Kapitaleinsatzplanung des Unternehmens in einer separaten, heute veröffentlichten Pressemitteilung beschrieben wird. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA lag zum Quartalsende bei 0,7.

AUSBLICK UND PROGNOSE FÜR DAS VIERTE QUARTAL 2026

Mit Blick auf das vierte Quartal, das im Vergleich zum Vorjahr vier und im Vergleich zum dritten Quartal des laufenden Jahres drei Versandtage weniger umfasst, geht das Unternehmen davon aus, dass die Marktbedingungen im Bereich Bodenbeläge im Vergleich zum dritten Quartal schwächer ausfallen werden, und erwartet ein Wachstum des bereinigten Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr. Das Management geht zudem davon aus, dass der Inflationsdruck bei den zugrunde liegenden Umsatzkosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ähnlich ausfallen wird wie im dritten Quartal und rechnet damit, diesen durch Preisgestaltung, Sortimentszusammensetzung und Produktivität vollständig auszugleichen. Angesichts der aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich der Inputkosten sowie der bislang ergriffenen Maßnahmen rechnet das Unternehmen für das erste Quartal 2027 mit einer ähnlichen Entwicklung. Für das vierte Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie in einer Spanne von 1,35 bis 1,45 US-Dollar. Die Prognose des Unternehmens basiert auf folgenden Annahmen:

Bereinigter Nettozinsaufwand von etwa 4 bis 5 Millionen US-Dollar

Bereinigter Abschreibungs- und Amortisationsaufwand in Höhe von rund 148 Millionen US-Dollar

Bereinigter Steuersatz von rund 23,5 %

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der verwässerten Aktien von rund 58,5 Millionen

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge und Designoberflächen entwickelt und nimmt dabei führende Positionen in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien ein. Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsstrukturen von Mohawk verschaffen dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank seiner branchenführenden Innovationskraft bietet Mohawk Designs und Leistungsmerkmale, die seine Kollektionen am Markt differenzieren und sämtliche Anforderungen bei Renovierungen und Neubauten im Wohn- und Gewerbebereich erfüllen. Die Marken des Unternehmens zählen zu den bekanntesten und angesehensten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Mohawk Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, insbesondere solche, die sich auf die zukünftige Geschäftsentwicklung, die Geschäftsaussichten, das Wachstum und die operativen Strategien sowie ähnliche Themen beziehen, sowie solche, die die Begriffe "könnte", "sollte", "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" und "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten sind, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung dar. In Bezug auf diese Aussagen beruft sich Mohawk Industries, Inc. ("Mohawk" oder das "Unternehmen") auf den Schutz der Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und unseren derzeitigen Erwartungen oder Prognosen abweichen, gehören unter anderem die folgenden: Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Rahmenbedingungen, einschließlich Zinssätze, Kreditverfügbarkeit sowie Bautätigkeit und Renovierungsmaßnahmen im Wohn- und Gewerbebereich; die Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Rohstoffpreisen, Frachtkosten und anderen Vorleistungskosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; steigende Energiekosten und Veränderungen im Versorgungsniveau; Störungen in der Lieferkette sowie die Verfügbarkeit von Rohstoffen und zugekauften Produkten; Verfügbarkeit und Kosten von Arbeitskräften; Zeitpunkt und Umfang von Investitionsausgaben; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und Durchführung von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt; Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeiten; Einführung neuer Produkte; Rationalisierung der Betriebsabläufe; Steuern und Steuerreformen, Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten; geopolitische Konflikte; Sanktionen sowie Ein- und Ausfuhrbeschränkungen; regulatorische und politische Veränderungen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; Sicherheitsverletzungen und sonstige Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit; neu auftretende Probleme im Zusammenhang mit der Integration und Nutzung von KI durch das Unternehmen; sowie sonstige Risiken, die in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt sind.

Telefonkonferenz am Freitag, den 30. Oktober 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie bitte https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-quarter-2026-earnings-call. Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte vorab unter https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1 an, um eine individuelle persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des Anrufs die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international) wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten. Für diejenigen, die zur angegebenen Zeit nicht zuhören können, steht die Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis zum 27. November 2026 zur Verfügung. Sie können diese abrufen, indem Sie die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) wählen und den Zugangscode für die Aufzeichnung 7228212 eingeben. Die Telefonkonferenz wird archiviert und steht ein Jahr lang unter der Rubrik "Investoren" auf mohawkind.com zur Verfügung.

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN

Joe Ahlersmeyer, CFA

VP, Finance & Investor Relations

joe_ahlersmeyer@mohawkind.com

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) October 3, 2026 September 27, 2025 October 3, 2026 September 27, 2025 Net sales $ 2,786.0 2,757.9 8,506.1 8,085.7 Cost of sales 2,076.3 2,103.0 6,359.3 6,133.2 Gross profit 709.7 654.9 2,146.8 1,952.5 Selling, general and administrative expenses 522.0 518.2 1,593.5 1,531.0 Operating income 187.7 136.7 553.3 421.5 Interest expense 1.6 5.0 8.5 16.6 Other (income) and expense, net 2.8 (0.4 ) 4.7 2.2 Earnings before income taxes 183.3 132.1 540.1 402.7 Income tax expense (benefit) 20.1 23.3 63.6 74.8 Net earnings including noncontrolling interests 163.2 108.8 476.5 327.9 Less: Net earnings attributable to noncontrolling interests 0.1 - 0.1 - Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. 163.1 108.8 476.4 327.9 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.73 1.75 7.86 5.26 Weighted-average common shares outstanding - basic 59.8 62.0 60.6 62.3 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.72 1.75 7.82 5.24 Weighted-average common shares outstanding - diluted 60.0 62.3 60.9 62.6

Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 October 3, 2026 September 27, 2025 Net cash provided by operating activities $ 471.2 386.6 897.8 596.6 Less: Capital expenditures 80.8 76.3 271.5 245.6 Free cash flow $ 390.4 310.3 626.3 351.0 Depreciation and amortization $ 151.3 170.3 492.5 476.3

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) October 3, 2026 December 31, 2025 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 816.8 856.1 Receivables, net 2,125.0 1,924.1 Inventories 2,591.6 2,661.7 Prepaid expenses and other current assets 539.8 525.2 Total current assets 6,073.2 5,967.1 Property, plant and equipment, net 4,491.4 4,772.0 Right of use operating lease assets 409.8 408.7 Goodwill 1,171.0 1,210.3 Intangible assets, net 782.5 813.2 Deferred income taxes and other non-current assets 507.2 516.0 Total assets $ 13,435.1 13,687.3 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 621.9 289.3 Accounts payable and accrued expenses 2,442.5 2,310.4 Current operating lease liabilities 116.7 122.4 Total current liabilities 3,181.1 2,722.1 Long-term debt, less current portion 1,160.8 1,741.2 Non-current operating lease liabilities 310.4 304.4 Deferred income taxes and other long-term liabilities 476.4 540.9 Total liabilities 5,128.7 5,308.6 Total stockholders' equity 8,306.4 8,378.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,435.1 13,687.3

Segment Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 October 3, 2026 September 27, 2025 Net sales: Global Ceramic $ 1,128.6 1,104.7 3,435.7 3,219.3 Flooring NA 949.9 936.8 2,806.0 2,746.0 Flooring ROW 707.5 716.4 2,264.4 2,120.4 Consolidated net sales $ 2,786.0 2,757.9 8,506.1 8,085.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 65.6 71.6 211.1 201.5 Flooring NA 71.9 54.4 173.4 116.3 Flooring ROW 66.0 43.8 215.2 168.3 Corporate and intersegment eliminations (15.8 ) (33.1 ) (46.4 ) (64.6 ) Consolidated operating income $ 187.7 136.7 553.3 421.5 Three Months Ended (In millions) October 3, 2026 December 31, 2025 Assets: Global Ceramic $ 5,321.7 5,155.0 Flooring NA 3,740.0 3,832.6 Flooring ROW 3,913.2 3,989.2 Corporate and intersegment eliminations 460.2 710.5 Consolidated assets $ 13,435.1 13,687.3

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine months ended (In millions, except per share data) October 3, 2026 September 27, 2025 October 3, 2026 September 27, 2025 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 163.1 108.8 476.4 327.9 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 12.4 47.2 89.0 102.9 Software implementation cost write-off - - - (0.4 ) Assets sale - - (2.6 ) - Legal settlements, reserves and fees - 21.6 0.1 27.1 Adjustments of indemnification asset 6.6 (0.3 ) 4.6 (0.5 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position (6.6 ) 0.3 (4.6 ) 0.5 Other tax related items(1) (7.5 ) - (38.2 ) - Income tax effect of adjustments (4.9 ) (11.1 ) (21.0 ) (22.1 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 163.1 166.5 503.7 435.4 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.72 2.67 8.27 6.96 Weighted-average common shares outstanding - diluted 60.0 62.3 60.9 62.6

(1) Includes a one-time U.S. tax benefit associated with a legal entity restructuring initiative, tax credits issued by the Brazilian government related to prior years and a non-recurring tax benefit related to a U.S. tax election.

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) October 3, 2026 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 621.9 Long-term debt, less current portion 1,160.8 Total debt 1,782.7 Less: Cash and cash equivalents 816.8 Net debt $ 965.9

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) December 31,

2025 April 4,

2026 July 4,

2026 October 3,

2026 October 3,

2026 Net earnings including noncontrolling interests $ 42.0 117.1 196.1 163.2 518.4 Interest expense 1.2 2.4 4.8 1.6 10.0 Income tax expense (benefit) 24.0 (8.9 ) 52.3 20.1 87.5 Depreciation and amortization(1) 176.3 181.8 159.3 151.3 668.7 EBITDA 243.5 292.4 412.5 336.2 1,284.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 7.6 29.0 10.6 72.8 Assets sale (5.1 ) - (2.6 ) - (7.7 ) Inventory capitalization (6.2 ) - - - (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 - - - 19.9 Legal settlements, reserves and fees 23.8 0.1 - - 23.9 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.3 ) (1.7 ) 6.6 4.3 Adjusted EBITDA $ 301.2 299.8 437.2 353.4 1,391.6 Net debt to adjusted EBITDA 0.7

(1) Includes accelerated depreciation of $25.9 for Q4 2025, $30.0 for Q1 2026, $10.0 for Q2 2026 and $1.8 for Q3 2026.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) October 3, 2026 October 3, 2026 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,786.0 8,506.1 Adjustment for constant shipping days (37.5 ) (167.5 ) Adjustment for constant exchange rates (2.1 ) (190.1 ) Adjusted net sales $ 2,746.4 8,148.5

Three Months Ended October 3, 2026 Global Ceramic Net sales $ 1,128.6 Adjustment for constant shipping days (11.5 ) Adjustment for constant exchange rates (5.4 ) Adjusted net sales $ 1,111.7 Flooring NA Net sales $ 949.9 Adjustment for constant shipping days (14.9 ) Adjusted net sales $ 935.0 Flooring ROW Net sales $ 707.5 Adjustment for constant shipping days (11.1 ) Adjustment for constant exchange rates 3.2 Adjusted net sales $ 699.6

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 Gross Profit $ 709.7 654.9 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 10.4 44.1 Adjusted gross profit $ 720.1 699.0 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.8 % 25.3 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 Selling, general and administrative expenses $ 522.0 518.2 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2.0 ) (3.1 ) Legal settlements, reserves and fees - (21.6 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 520.0 493.5 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.7 % 17.9 %

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 Mohawk Consolidated Operating income $ 187.7 136.7 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 12.4 47.2 Legal settlements, reserves and fees - 21.6 Adjusted operating income $ 200.1 205.5 Adjusted operating income as a percent of net sales 7.2 % 7.5 % Global Ceramic Operating income $ 65.6 71.6 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7.9 18.2 Adjusted segment operating income $ 73.5 89.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 6.5 % 8.1 % Flooring NA Operating income $ 71.9 54.4 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4.9 13.5 Adjusted segment operating income $ 76.8 67.9 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 7.2 %

Three Months Ended October 3, 2026 September 27, 2025 Flooring ROW Operating income $ 66.0 43.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (0.4 ) 15.5 Adjusted segment operating income $ 65.6 59.3 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.3 % 8.3 % Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (15.8 ) (33.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlements, reserves and fees - 21.6 Adjusted segment operating (loss) $ (15.8 ) (11.5 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 Earnings before income taxes $ 183.3 132.1 Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 12.4 47.2 Legal settlements, reserves and fees - 21.6 Adjustments of indemnification asset 6.6 (0.3 ) Adjusted earnings before income taxes $ 202.3 200.6

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) October 3, 2026 September 27, 2025 Income tax expense (benefit) $ 20.1 23.3 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position 6.6 (0.3 ) Other tax related items 7.5 - Income tax effect of adjusting items 4.9 11.1 Adjusted income tax expense $ 39.1 34.1 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 19.3 % 17.0 %

Darstellung gemäß US-GAAP und Non-GAAP

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen übergeleitet werden, für seine Investoren wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen, mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten, Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.