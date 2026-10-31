Videospiele können Horror auf eine besondere Weise erlebbar machen. Welche psychologischen Tricks dabei ausgenutzt werden und welche Games besonders effektiv sind, erklären drei Psycholog:innen. Die wohl einfachste Art, Spieler:innen in einem Horror-Game zu erschrecken, ist der Jump-Scare. Ein lautes Geräusch, eine plötzliche Bewegung. Vielleicht eine schaurige Fratze, die sich ins Bild drängt. So wie auch im Horrorfilm ist diese Art des Schreckens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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