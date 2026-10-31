STUTTGART (dpa-AFX) - Der Stuttgarter Flughafen könnte im laufenden Jahr wieder in die roten Zahlen rutschen. "Die Fluggastzahlen werden leicht rückläufig sein und das Ergebnis wahrscheinlich leicht negativ", sagte Flughafen-Chef Ulrich Heppe der "Schwäbischen Zeitung" (Samstag).

Das Geschäftsjahr 2025 hatte der größte Airport in Baden-Württemberg mit einem Ergebnis von 2,1 Millionen Euro (2024: minus 6,1 Mio. Euro) abgeschlossen. Bei 95.765 Flugbewegungen sei die Zahl der Passagiere um 4,8 Prozent auf 9,6 Millionen gestiegen, teilte er im April mit.

"2027 könnte positiver ausfallen, aber das ist noch ungewiss", sagte der Manager der Zeitung. Das Marktumfeld bleibe schwierig, es hänge stark von den geopolitischen Entwicklungen und vom Kerosinpreis ab.

"Wir sehen im Moment eine schwierige Gemengelage", sagte Heppe. Zum Iran-Konflikt, hohen Kerosinpreisen und der Wirtschaftskrise komme in Deutschland hinzu, dass die staatlichen Standortkosten viel zu hoch seien im Vergleich zu europäischen Nachbarländern.

"Ganz konkret für den Flughafen Stuttgart: Im Vergleich zu 2019 haben sich die staatlich verursachten Kosten um 126 Prozent erhöht. Die Flughafenkosten, die wir verursachen, nur um 12 Prozent." Aktuell erschwere es der Staat, ausländische Airlines für Deutschland zu begeistern./kre/DP/zb