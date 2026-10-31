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233 Millionen Token verschwanden in weniger als zwanzig Minuten, und fast niemand stellt die entscheidende Frage. Am 29. Oktober traf der größte Hack der Krypto-Geschichte die Börse Binance und erschütterte den gesamten Markt. Der XRP-Kurs brach unter die Marke von 1,30 Dollar und fiel in 36 Stunden von 1,32 auf 1,21 Dollar. Die Reserven auf Binance fielen auf den niedrigsten Stand seit 2022, ein Signal, das erfahrene Händler genau beobachten. Große Akteure nutzen solche Panikmomente seit Jahren, um günstig einzusteigen, während Kleinanleger verkaufen. Dieser Artikel zeigt, was hinter dem Kurssturz steckt und welches frühe Projekt vom Chaos profitiert.

Krypto News: Der XRP-Kurs verliert die 1,30-Dollar-Marke, während der Binance-Hack den Markt spaltet

Der Kurs handelte am 31. Oktober bei 1,25 Dollar, nachdem die wichtige Unterstützung bei 1,30 Dollar zwei Tage zuvor gebrochen war. Laut CryptoTicker verteidigte der Token diese Marke seit dem 14. Oktober erfolgreich, bis der Binance-Hack alles veränderte. Ein erster Kursrutsch am 29. Oktober drückte den Preis von 1,32 auf 1,28 Dollar, und die Erholung scheiterte bei 1,31 Dollar. Der zweite Einbruch am 30. Oktober schnitt direkt durch die Unterstützung und erreichte ein Tief bei 1,21 Dollar.

Laut TRM Labs stahl die nordkoreanische Hackergruppe TraderTraitor rund 6,36 Milliarden Dollar aus den Hot Wallets von Binance, verteilt auf zehn Blockchains, alles in etwa zwanzig Minuten. Unter den gestohlenen Werten befanden sich 233 Millionen Token, was den Verkaufsdruck weiter verstärkte. Binance erklärte, dass die Gelder der Nutzer sicher seien und das Unternehmen alle Verluste trage. Trotzdem verzeichneten die US-amerikanischen Spot-ETFs Nettoabflüsse, und die Reserven auf Binance sanken auf den niedrigsten Stand seit 2022.

Erfahrene Marktteilnehmer kennen dieses Muster. Wenn Panik die Schlagzeilen beherrscht, bewegen sich große Wallets in die entgegengesetzte Richtung und sammeln Bestände zu niedrigen Kursen ein. Die sinkenden Reserven auf Binance deuten genau auf dieses Verhalten hin, denn Token verlassen die Börse in Richtung privater Wallets. Die wirklich großen Renditen entstehen in solchen Phasen jedoch nicht beim XRP-Kurs selbst, sondern bei frühen Projekten, die sich vor dem nächsten Anstieg positioniert haben.

Pepeto liefert die Sicherheit, die XRP-Händler nach dem Hack brauchen

Wenn die größte Börse der Welt in zwanzig Minuten 6,36 Milliarden Dollar verliert, stellt sich nicht mehr die Frage ob, sondern wo echte Sicherheit existiert. Ein Projekt hat diese Frage bereits beantwortet, bevor der Hack überhaupt geschah.

Betrügerische Verträge haben im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Dollar aus dem DeFi-Bereich abgezogen, während Börsen Token ohne Prüfung listeten. Die Antwort von Pepeto ist eine KI-gestützte Vertragsprüfung, die jeden Token kontrolliert, bevor er gehandelt werden kann, dazu Swaps ohne Gebühren und eine Bridge, die Werte zwischen drei Netzwerken kostenlos transportiert. Mehr als 1.500 Projekte haben sich um eine Listung auf der Börse beworben, ein Zeichen dafür, dass der Markt eine geprüfte Plattform wollte, die von einem ehemaligen Binance-Manager geleitet wird.

Noch bevor der Presale für den ersten Käufer geöffnet wurde, hat das unabhängige Audit-Unternehmen SolidProof sämtliche Verträge von Pepeto geprüft und den gesamten Code Zeile für Zeile verifiziert, damit die Sicherheit der eingezahlten Gelder von der ersten Sekunde an feststand.

In den aktuellen Krypto News wird Pepeto neben den frühesten Erfolgsgeschichten großer Coins genannt, was gewagt klingt, bis man die Fakten betrachtet. Noch nie hat ein Meme-Projekt virale Energie auf diesem Niveau mit Produkten vereint, die funktionieren. Ein Logo und ein Tweet trugen DOGE auf 90 Milliarden Dollar, und Pepeto bringt dieselbe Reichweite mit echten Werkzeugen, die Menschen täglich nutzen.

Selten fallen niedrigste Einstiegskurse, geprüfter Code und wachsende Aufmerksamkeit am Beginn eines Aufwärtszyklus zusammen. In früheren Zyklen kauften die Wallets, die diese Konstellation erkannten, die besten Presales vor der Listung und erzielten die Vervielfachungen, von denen der Rest des Marktes nur las. Pepeto befindet sich heute in genau dieser Position.

Fazit

Der Einbruch nach dem Binance-Hack zeigt, dass selbst die bekanntesten Token nicht geschützt sind, und gleichzeitig öffnet sich das Fenster für frühe Projekte mit dem größten Gewinnpotenzial. Bei der aktuellen Marktkapitalisierung kann XRP die Vervielfachungen früherer Zyklen nicht mehr liefern, doch Presales wie Pepeto stehen dort, wo DOGE und SHIB vor ihrem Ausbruch standen. Wer vor der Börsenlistung zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich die Position, die in jedem bisherigen Zyklus die höchsten Renditen erzeugt hat. Dieser Zugang ist jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website geöffnet, und mit jedem Tag wird das Fenster kleiner.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist nach dem Binance-Hack mit dem XRP-Kurs passiert?

Der XRP-Kurs fiel von 1,32 auf 1,21 Dollar und notierte am 31. Oktober bei 1,25 Dollar.

Warum steigen Anleger jetzt bei Pepeto ein?

Pepeto bietet den Presale-Preis vor der erwarteten Börsenlistung, ein vollständiges SolidProof-Audit und über 10,38 Millionen Dollar an gesammeltem Kapital. Der Zugang ist jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website geöffnet.