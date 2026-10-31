Krypto News: Solana Kurs fällt 14 % im Oktober unter 100 Dollar - wer steckt hinter dem Ausverkauf?

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SOL hat im Oktober 14 Prozent verloren und ist damit der schwächste Wert unter den vier größten Kryptowährungen. ETF-Investoren haben fast 100 Millionen Dollar aus den Fonds abgezogen, während der Kurs zum dritten Mal unter die 100-Dollar-Marke fiel. Gleichzeitig kaufen andere Marktteilnehmer leise ein, genau das Muster, das sich vor jeder großen Umverteilung im Kryptomarkt wiederholt. Großes Kapital bewegt sich selten ohne Plan, und dieser Plan bedeutet meistens, kleine Anleger abzuschütteln, bevor der nächste Schub kommt. Dieser Artikel untersucht die Daten, folgt dem klugen Geld und zeigt, welches Presale-Projekt immer wieder auf dem Radar großer Wallets auftaucht.

Solana Kurs Prognose Oktober 2026: SOL fällt auf 97 Dollar, ETF-Abflüsse erreichen 100 Millionen

Der Coin notiert am 31. Oktober bei rund 97 Dollar, gefallen von einem Monatshoch bei 118 Dollar. Der Ausverkauf beschleunigte sich am 30. Oktober, als der gesamte Markt den größten Volatilitätssprung des Monats erlebte, wie U.Today berichtete. Bitcoin testete seinen 200-Tage-Durchschnitt bei 76.650 Dollar, und XRP verlor die Unterstützung bei 1,30 Dollar.

Der 20-Tage-EMA rutschte unter den 50-Tage-EMA und vollendete einen bearishen Crossover, ein Signal, das weiteren Kursverlusten vorausgeht, wie CoinDCX berichtet. Die US-Spot-ETFs verzeichneten im Oktober Nettoabflüsse von rund 100 Millionen Dollar, und Grayscale reduzierte seine Bestände um 19,16 Millionen Dollar in einer einzigen Anpassung. Institutionen verkauften, während Privatanleger hielten und hofften.

Die Marktkapitalisierung liegt über 55 Milliarden Dollar, und selbst eine Rückkehr zum Rekordhoch von 294 Dollar wäre nur ein 3x. Für Kapital, das 30x oder 100x sucht, können Coins dieser Größe das nicht liefern. Deshalb wartet kluges Geld nicht auf eine Erholung, sondern bewegt sich früh in Projekte, deren Preis noch kein Exchange festgelegt hat.

Smart Money wählt Pepeto, während Kapital von Solana in den Presale-Markt fließt

Das Muster wiederholt sich: Kapital, das den großen Coin verlässt, sucht keine zweite große Kryptowährung. Es fließt dorthin, wo das Renditepotenzial an die Frühphase erinnert, als der Token noch für Cent-Beträge zu kaufen war.

Was Pepeto von anderen Projekten unterscheidet, beginnt als Rätsel. Monatelang stand der Markt still, doch das Geld floss weiter in diesen Presale, der mittlerweile über 10,38 Millionen Dollar erreicht hat. Wachstum, das in einem schwachen Markt nicht pausiert, lässt nur einen Schluss zu: Großinvestoren steigen auf Basis von Fakten ein, die der breite Markt noch nicht eingepreist hat, und genau so arbeitet kluges Geld. Der gesamte Code wurde vor dem Start von SolidProof geprüft und verifiziert, sodass Käufer wissen, dass eine unabhängige Sicherheitsfirma die technische Grundlage bestätigt hat.

Im Inneren des Presales entsteht ein vollständiges DeFi-System. Eine Lock-and-Mint-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Blockchains für fast nichts, stark genug, um das Projekt über Jahre zu tragen. Darüber läuft eine eigene Handelsplattform, die vollständig vom Pepeto-Token angetrieben wird. Jeder Nutzer dieser Werkzeuge muss den Token halten, und je mehr sie genutzt werden, desto stärker wird die Nachfrage nach dem Token.

Trotz dieser tiefen Funktionalität ist Pepeto im Kern ein Meme-Coin, die Art von Name, bei der jeder Leser in Vielfachen denkt. Das ist keine Garantie, aber die Bedingungen gleichen denen, die der Markt von früheren Erfolgsgeschichten kennt. Aufmerksamkeit ist der stärkste Treibstoff, den ein Meme-Coin braucht, und Pepeto hat sie bereits, obwohl der Token noch an keinem Exchange gelistet ist.

Presales, die am Listing-Tag ein Vielfaches ihres Einstiegspreises erreichen, sind in diesem Markt keine Ausnahme, und die bekanntesten Meme-Geschichten haben gezeigt, wie Werkzeuge und Aufmerksamkeit zusammen die frühen Wallets belohnen können. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die verbleibenden Token und die aktuelle Phase.

Fazit

Die Solana-Daten sind eindeutig, und die ETF-Abflüsse zeigen, wohin das große Geld fließt. Das höchste Renditepotenzial lag im Kryptomarkt noch nie bei Coins, die bereits Millionen von Menschen besitzen. Wer auf die vergangenen Zyklen schaut, sieht dasselbe Muster: Großes Vermögen entstand früh, bevor die Masse reagierte. Die stärksten Vervielfachungen kamen aus Presales, und dieses Zeitfenster schließt sich, sobald der Token an Exchanges gehandelt wird. Bei Pepeto rückt dieser Moment näher, denn die Nachfrage ist so hoch, dass Phasen innerhalb von Tagen ausverkauft sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie ist die Solana Kurs Prognose für Oktober 2026?

SOL notiert Ende Oktober bei rund 97 Dollar nach einem Monatsverlust von 14 Prozent, ETF-Abflüsse erreichten 100 Millionen Dollar, und der nächste Boden liegt bei 93 bis 96 Dollar.

Was ist Pepeto und warum steigen Großinvestoren ein?

Pepeto ist ein Meme-Coin mit DeFi-System, kostenloser Bridge und eigener Handelsplattform. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar erreicht, und SolidProof hat den Code vor dem Start geprüft. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.