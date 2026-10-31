Krypto News XRP: Kurs bricht unter $1,30 ein - warum ein Analyst trotzdem $15 erwartet

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Der XRP Kurs durchbricht die $1,30-Unterstützung und fällt innerhalb von 36 Stunden von $1,32 auf ein Tief bei $1,21. Am 30. Oktober liquidierte der Markt gehebelte Positionen in Höhe von $825 Mio., und Ripples Token gehört zu den am stärksten getroffenen. Am 31. Oktober handelt XRP bei $1,25 bei einer Marktkapitalisierung von $79 Mrd. Seit dem September-Hoch bei $1,65 hat der Kurs nur tiefere Hochs gedruckt, als ob jemand den Preis kontrolliert nach unten steuert. Doch Whale-Wallets erreichen Rekordstände, und Analyst Javon Marks hält am Kursziel von $15 fest. Werden Kleinanleger gerade aus ihren Positionen geschüttelt, damit Großanleger günstiger einsteigen?

Krypto News XRP Kurs: Durchbruch unter $1,30, $825 Mio. Liquidationen und Whale-Rekorde

Der XRP Kurs hat die $1,30-Unterstützung durchbrochen, nachdem diese Marke wochenlang verteidigt wurde, wie CryptoTicker am 31. Oktober berichtet. Am 29. Oktober fiel der Kurs von $1,32 auf $1,28, die Erholung scheiterte bei $1,31. Am 30. Oktober schnitt ein zweiter Einbruch durch die $1,30 bis auf $1,21.

Am 31. Oktober handelt der Token bei $1,25 mit einer Marktkapitalisierung von $79 Mrd., wie U.Today bestätigt. Die Liquidationswelle löschte $825 Mio., Long-Positionen trugen $656 Mio. Seit dem Hoch bei $1,65 druckt der Chart tiefere Hochs: $1,55, $1,40, $1,35, jetzt $1,26.

Doch die On-Chain-Daten erzählen das Gegenteil. Laut Santiment halten 332.230 Wallets mindestens 10.000 Token, ein Rekordwert nach 23 Monaten Akkumulation. Wallets mit 10 bis 100 Mio. Token kontrollieren 17,04 % des Angebots, ein Anstieg von 12,21 % im Oktober 2025.

Analyst Javon Marks hält am Kursziel von $15 fest und nennt den Rückgang vorübergehend. Ähnliche Whale-Muster führten 2024 zu einem Anstieg von 525 %. Die frühen Käufer bei $0,005 im Jahr 2014 machten aus Kleingeld ein Vermögen, und diese Mathematik lebt heute in Projekten vor dem Listing.

Pepeto: Warum erfahrene XRP-Anleger diese Presale zum Portfolio hinzufügen

Genau das erklärt, warum erfahrene Investoren neben XRP ein Presale-Projekt beobachten, das die frühen Merkmale großer Coins vor dem Durchbruch zeigt. Während der Markt um die Rückeroberung der $1,30 kämpft, sammelt ein jüngeres Projekt leise das Kapital von Wallets, die den nächsten frühen Einstieg suchen.

Warum fügt informiertes Kapital Pepeto zum Portfolio hinzu? Es beginnt mit dem, was bereits gebaut wurde. Pepeto bietet eine Börse, auf der der Handel nichts kostet, während Swap-Gebühren anderswo kleine Positionen auffressen. Dazu eine Bridge zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ebenfalls gebührenfrei. Ein KI-Scanner prüft jeden Coin vor dem Listing, sodass Nutzer nicht raten müssen. Alle Werkzeuge laufen auf dem $PEPETO-Token, jeder Nutzer wird zum Käufer, etwas, das Ripples Ökosystem nie erreichte.

Vor dem Presale-Start hat SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, sodass Investoren auf einem auditierten Fundament aufbauen. Ein ehemaliger Binance-Manager leitet den Börsenbau, und der Mitgründer von Pepe Coin führt das Projekt. Das allein würde konservative Gewinne sichern, aber das ist nicht der Grund, weshalb erfahrene Investoren eingestiegen sind.

Pepeto ist auch ein Meme Coin, und Meme Coins sind auf reinem Hype explodiert, ohne jedes Werkzeug, während Pepeto bereits mehr Aufmerksamkeit besitzt als die meisten je hatten. Die winzige Start-Marktkapitalisierung bedeutet, dass selbst kleine Beträge den Preis in große Vielfache treiben können. Sobald die Presale endet, geht der Token an große Tier-1-Börsen, die Tür zu Millionen neuer Käufer.

Frühe Käufer kommen mit größeren Positionen zurück, weil jedes Versprechen eingehalten wurde. Auf der offiziellen Pepeto-Website liegt der Einstiegspreis bei $0,000000188, und über $10 Mio. sind bereits geflossen. Das ist die Gemeinschaft, die nur entsteht, wenn die Mitglieder wissen, dass sie am Anfang stehen.

Fazit

Die Krypto News über XRP zeigen einen Markt, der die Schwachen abschüttelt, bevor die nächste Bewegung kommt. Die Käufer von 2014 verwandelten Kleingeld in ein Vermögen, doch diese Tür ist geschlossen. Bei einer winzigen Marktkapitalisierung sitzt das Renditepotenzial dort, wo es bei jedem großen Coin saß, ganz am Anfang. Das Fenster steht noch offen, aber jede Phase schließt es weiter. Warten ist jetzt die teure Entscheidung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum fällt der XRP Kurs im Oktober 2026?

Eine Liquidationswelle von $825 Mio. am 30. Oktober setzte den Kryptomarkt unter Druck, und der Kurs verlor die $1,30-Unterstützung. Trotzdem halten Whale-Wallets Rekordmengen, und Analyst Marks hält am $15-Ziel fest.

Was ist Pepeto und lohnt sich der Einstieg jetzt?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Börse, Cross-Chain-Bridge und KI-Scanner. SolidProof hat die Codebasis auditiert. Der Pepe-Coin-Mitgründer und ein ehemaliger Binance-Manager leiten das Projekt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.