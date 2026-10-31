Krypto News: XRP stürzt 18 % ab, während Wale 46 Milliarden Token horten - wer steuert den Crash?

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Der XRP Kurs hat im Oktober 18 Prozent verloren und handelt bei nur noch 1,25 Dollar. In 24 Stunden wurden 37,6 Millionen Dollar an gehebelten Positionen zwangsliquidiert. Der Kurs stürzte von 1,55 Dollar auf ein Tief bei 1,21 Dollar, beschleunigt durch den 6,3 Milliarden Dollar schweren Binance-Hack, den größten Diebstahl der Kryptogeschichte. Doch die On-Chain-Daten zeigen ein Muster, das Kleinanleger nicht sehen sollen. Wale kontrollieren jetzt 46,87 Milliarden Token, ein Allzeithoch mitten im Ausverkauf. Spot XRP ETF-Vermögen fielen gleichzeitig von 1,70 auf 1,47 Milliarden Dollar, fünf Handelstage verzeichneten null Zuflüsse. Werden Privatanleger gezielt aus Positionen geschüttelt, während die Großen billig einsammeln? Die Antwort liegt in den Wallets der mächtigsten Marktteilnehmer. Dieser Artikel deckt auf, was hinter dem Einbruch steckt und welche Presale-Chance unter dem Radar wächst.

Krypto News zum XRP Kurs: 18 % Verlust im Oktober, doch die größten Wallets kaufen wie nie

Der Oktober begann bei 1,49 Dollar und erreichte 1,55 Dollar, bevor die Verkaufswelle einsetzte. Am 29. Oktober brach der Kurs von 1,32 auf 1,28 Dollar ein, der Erholungsversuch bei 1,31 Dollar scheiterte sofort. Am 30. Oktober durchschlug der Kurs die 1,30-Dollar-Stützlinie und fiel auf 1,21 Dollar, wie CryptoTicker dokumentiert. Aktuell handelt der Token bei 1,25 Dollar nach einem weiteren Tagesverlust von drei Prozent.

Hacker stahlen 6,3 Milliarden Dollar von Binance und lösten marktweite Liquidierungen von 1,5 Milliarden Dollar aus. Der Hack traf einen Markt, der bereits unter Druck stand, und verwandelte eine Korrektur in einen Ausverkauf, der Milliarden an Wert vernichtete. Spot ETF-Vermögen fielen im Oktober von 1,70 auf 1,47 Milliarden Dollar, fünf Handelstage verzeichneten null Nettozuflüsse. Für den Durchschnittsanleger sieht das nach dem Ende eines Zyklus aus, doch genau das ist die Oberfläche, unter der sich eine andere Wahrheit verbirgt. Die On-Chain-Daten widersprechen dem Panikszenario komplett. Laut Santiment kontrollieren Wallets über zehn Millionen Token jetzt 46,87 Milliarden, einen kumulierten Allzeitrekord, wie 24/7 Wall St berichtet.

Seit dem Oktober-Crash sammelten Großinvestoren 4,18 Milliarden Token ein, ein Volumen von über fünf Milliarden Dollar. Dieses Muster tritt historisch vor starken Aufwärtsbewegungen auf und zeigt institutionelle Positionierung. 74,7 Prozent aller Binance-Konten sind Long positioniert mit einem Verhältnis von 2,95, doch die größten Wallets bauen auf einem völlig anderen Niveau. Ripple fror 200 Millionen Dollar gestohlener Gelder ein, ein Zeichen intakter Infrastruktur. Die Ironie springt ins Auge, denn während Schlagzeilen Angst verbreiten, kaufen die informiertesten Marktteilnehmer so aggressiv ein wie nie zuvor in diesem Zyklus. Was wissen die großen Adressen, das der Durchschnittsanleger nicht weiß?

Pepeto: Was der XRP-Crash über die nächste Presale-Chance verrät

Wenn Wallets mit Milliarden Dollar akkumulieren, während der Markt blutet, dann weil die echten Vervielfachungen nicht bei bekannten Large Caps entstehen. Das Geld fließt nach unten auf der Risikokurve, und dort steht ein Presale mit einer Infrastruktur, die etablierten Meme-Coins vollständig fehlt.

Was Pepeto von allem trennt, ist ein fertiges Produkt, das kein Meme-Coin jemals geliefert hat, nämlich ein vollständiges Handelssystem. Die Bridge bewegt Werte zwischen Blockchains kostenlos per Lock-and-Mint-Design und schützt die Wallet-Identität auf jedem Netzwerk. Sie eliminiert die 15 bis 50 Dollar Gebühren älterer Bridges, die regelmäßig Kundengelder einbüßen.

Swaps kosten null, und ein KI-gestützter Prüfer stoppt Rug Pulls und Exploit-Code, bevor ein Mensch sie bemerkt. Genau das trennt Pepeto von reinen Hype-Projekten, bei denen die schnellsten Gewinne kamen und die härtesten Abstürze ebenfalls. Pepeto behält den viralen Motor und verankert echte Funktionalität darunter. Dieser Motor trieb Pepe von null auf 40 Milliarden Dollar.

Die Belege liegen auf der Blockchain. Ein Käufer investierte 2.184 Dollar in PEPE zum gleichen Kurs wie Pepeto heute, und die Position wuchs auf 10,3 Millionen Dollar, verifiziert durch Lookonchain. Wer heute zum selben Preisniveau einsteigt, positioniert sich dort, wo diese Vervielfachung begann. Ein anderes Wallet verwandelte 26.667 Dollar in Bonk in eine Million innerhalb einer Woche laut CoinGecko.

SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale geprüft und verifiziert, sodass Anleger mit bestätigter Sicherheit einsteigen. Der volle Ertrag ging bei jedem dokumentierten Fall an die, die vor der Masse da waren. Pepeto steht an diesem Punkt, mit wachsendem Interesse und einem Listing, das bald kommen könnte.

Fazit

Der XRP-Crash zeigt, dass selbst die größten Coins Milliarden verlieren, doch die Wal-Daten beweisen eine gezielte Umschichtung in Frühphasen-Projekte. Wer heute zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich das Renditepotenzial, das nur in dieser Phase existiert. Die größten Vervielfachungen der Kryptogeschichte sind in Presales entstanden, und dieses Fenster schließt sich mit dem Börsenstart. Die Vorschauseite auf CoinMarketCap signalisiert, dass der Launch unmittelbar bevorsteht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist mit dem XRP-Kurs im Oktober 2026 passiert?

Der Kurs fiel um 18 Prozent auf ein Tief bei 1,21 Dollar. Der Binance-Hack löste 37,6 Millionen Dollar an Liquidierungen aus.

Warum gilt der Pepeto-Presale als bemerkenswerte Chance 2026?

Pepeto ist in der letzten Listing-Phase mit 10,38 Millionen Dollar Kapital und vollständigem SolidProof-Audit. Einstieg bei 0,000000188 Dollar auf der offiziellen Pepeto-Website.