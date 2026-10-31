DUBLIN, Oct. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für einen Geschäftsreisenden bedeutet die Landung oft, sich sofort wieder an die Arbeit zu machen: eine Präsentation herunterzuladen oder einem Kunden zu antworten. Ohne mobile Datenverbindung ist das kostenlose WLAN am Flughafen oft die einfachste Möglichkeit, online zu gehen, doch es kann langsam und risikobehaftet sein. Der Mitarbeiter stellt also eine Verbindung her und beobachtet frustriert, wie sich der Fortschrittsbalken kaum bewegt.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter davon abhängt, auf welchem Flughafen sie landen, und es entstehen zudem Sicherheitsrisiken. Unternehmensdaten werden über unbekannte Netzwerke übertragen, und Mitarbeiter werden möglicherweise aufgefordert, auf WLAN-Anmeldeseiten personenbezogene Daten anzugeben.

Der Flughafen-WLAN-Stressindex von Holafly verglich acht internationale Drehkreuze, um zu ermitteln, warum 86 % der Geschäftsreisenden unter 55 Jahren auf Reisen Stress aufgrund von Verbindungsproblemen erleben. Die Untersuchung ergab, dass das Herunterladen derselben Datei je nach Zielort Sekunden oder Minuten dauern kann.

Am New Yorker Flughafen JFK (Platz 1 im Index) erreicht die Geschwindigkeit 151,6 Mbit/s - genug, um eine umfangreiche Präsentation in einer halben Minute herunterzuladen. Am Flughafen London Heathrow, der den letzten Platz belegt, sinkt die Geschwindigkeit auf 12 Mbit/s, was bedeutet, dass der Download derselben Datei über fünf Minuten dauert - in der morgendlichen Rush Hour sogar bis zu 13 Minuten.

Die Geschwindigkeit ist jedoch nicht das einzige Hindernis für Mitarbeiter, die zwischen den Flügen arbeiten, da an einigen Flughäfen das kostenlose WLAN zeitlich begrenzt ist. In Frankfurt läuft eine Session nach 30 Minuten ab, in Dubai nach 60 Minuten, wobei jede weitere Stunde etwa 5,40 US-Dollar kostet. Wenn der Zugriff während der Ausführung einer Aufgabe abläuft, müssen sie ihre Arbeit unterbrechen, um sich erneut anzumelden.

Dennoch ergab der Bericht von Holafly zum Thema "Reisen im Sommer 2026 und eSIM", dass 53,4 % der Geschäftsreisenden ihre Internetverbindung selbst organisieren. Dadurch haben Unternehmen weniger Kontrolle, und Unternehmensdaten sind in öffentlichen Netzwerken gefährdet, während die Teams Schwierigkeiten haben, ihre Arbeit zu erledigen.

Dieses Bild ändert sich, wenn das Unternehmen eine Lösung bereitstellt: Unter Geschäftsreisenden mit einer betriebseigenen eSIM erwarten 81,3 %, dass ihre Internetverbindung ihre Produktivität steigert, verglichen mit 52,4 % derjenigen, die ihre Verbindung selbst organisieren.

"Jede Minute, die ein Mitarbeiter damit verbringt, auf das Laden einer Datei zu warten, ist Zeit, für die das Unternehmen bezahlt", so Davide Ilardi, Head of Sales B2B-Direktvertriebs bei Holafly. "Das bedeutet zusätzlichen Stress bei einer ohnehin schon anstrengenden Reise und erfordert zudem die Arbeit in einem Netzwerk, über das das Unternehmen keine Kontrolle hat. Unternehmen können beides berücksichtigen, indem sie die Vernetzung ihrer Teams bereits vor der Reise sicherstellen."

Aus diesem Grund ermöglichen Unternehmenslösungen wie Holafly for Business es Unternehmen, ihren Teams bereits vor der Abreise internationale eSIMs zuzuweisen und deren Tarife über das Holafly Business Center zu verwalten. Da bei der Ankunft mobile Daten zur Verfügung stehen, können die Teams sicher auf ihre Arbeitswerkzeuge zugreifen und ihre Arbeit außerhalb des Terminals ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen fortsetzen. Sie nutzen ihre Zeit vom Moment ihrer Landung an optimal aus.

Medienkontakt: press@holafly.com

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