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Binance hat in 20 Minuten 6,3 Milliarden Dollar verloren, der größte Krypto-Diebstahl aller Zeiten. Nordkoreanische Hacker trafen Wallets auf zehn Blockchains gleichzeitig, und der Kurs fiel unter 700 Dollar. Binance versprach, alle Verluste zu decken, und Analysten halten trotzdem an einem Kursziel von 1.500 Dollar fest. Während Kleinanleger in Panik verkaufen, kaufen große Wallets leise nach, das Muster, das die breite Masse nie rechtzeitig erkennt. In den Krypto News dieser Woche steckt mehr als ein Hack. Dieser Artikel zeigt die Zahlen, erklärt das Kursziel, und zeigt, warum ein Presale-Projekt vor dem Listing das Gewinnpotenzial bieten könnte, das frühe Binance-Coin-Käufer 2017 tatsächlich erlebt haben.

Krypto News: Was der Binance-Hack für BNB bedeutet und warum Analysten trotzdem 1.500 Dollar sehen

Am 29. Oktober 2026 stahlen Hacker 6,36 Milliarden Dollar von Binance, laut CNBC der größte Krypto-Hack aller Zeiten. Eine einzige Transaktion bewegte über 2,5 Milliarden Dollar, der Angriff lief über einen kompromittierten Entwickler-Laptop, und Blockchain-Analysefirmen führen den Vorfall auf die nordkoreanische Gruppe TraderTraitor zurück.

Laut NBC News wurden rund 3 Milliarden Dollar eingefroren. Co-CEO Richard Teng erklärte, Binance decke alle Verluste, gestützt auf Reserven von über sieben Milliarden Dollar. Der Kurs fiel auf 699 Dollar, mit einem Tagestief bei 682 Dollar. Am 31. Oktober drückte der Kurs auf die untere Bollinger-Band-Grenze bei 700 Dollar, ein Überverkauft-Signal laut Blockchain.News. CoinDCX hatte für den Monatsschluss 745 Dollar prognostiziert, eine Marke, die nach dem Hack weit verfehlt wurde. Die Marktkapitalisierung steht trotz allem bei über 92 Milliarden Dollar.

Trotzdem halten 72,8 Prozent der Binance-Konten Long-Positionen, und Analyst Javon Marks sieht den Coin langfristig bei 1.520 Dollar. Die großen Spieler wissen, dass Panikmomente Einstiegsfenster öffnen, die Kleinanlegern verborgen bleiben. Wer nach dem Bybit-Hack die Wallet-Daten verfolgt hat, sah dasselbe Muster: Großanleger kauften in der Angst, während alle anderen verkauften. Wenn ein Coin bei 92 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bestenfalls eine Verdopplung schaffen kann, stellt sich die Frage, wo der Einstieg liegt, der aus kleinen Summen große machen kann.

Pepeto: Warum dieses Presale-Projekt die BNB-Lektion von 2017 wiederholt

Die Binance-Krise zeigt, wie verletzlich große Börsentoken werden, wenn eine einzelne Sicherheitslücke Milliarden verschlingt. Wer das Muster der großen Akteure kennt, sucht den Einstieg dort, wo der Kurs noch nicht von einer Milliarden-Bewertung gedeckelt wird, und genau dort steht Pepeto heute.

Ein Einstieg in dieser Phase bringt drei Vorteile. Erstens einen Preis, der vor jeder Börsennotierung festgelegt wurde, genau dort, wo in der Krypto-Geschichte jeder große Listing-Day-Gewinn begann. Zweitens nicht eine, sondern zwei Börsenlistungen in Vorbereitung, ein Vorteil, den die frühen Käufer des Coins im Jahr 2017 nie hatten. Drittens ein fertiges Projekt mit mehr als 10,38 Millionen Dollar Presale-Volumen und Phasen, die sich vorzeitig füllen.

PepetoSwap leitet jeden gebührenfreien Handel durch den PEPETO-Token, sodass höheres Handelsvolumen automatisch mehr Nachfrage für die Münze erzeugt. Eine Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana, und die integrierte KI prüft jeden Vertrag, bevor Nutzer ihr Kapital einsetzen. Die gesamte Codebasis wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt öffnete, damit Käufer wissen, dass die technische Grundlage auf sicherem Boden steht. Das ist die Art von Infrastruktur, die große Börsentoken erst nach Jahren aufgebaut haben, und Pepeto liefert sie schon vor der ersten Notierung.

Jeder kann das selbst überprüfen: Millionen von Käufern entdecken einen Token an dem Tag, an dem eine Top-Börse ihn aufnimmt, und dieser Ansturm hat neue Coins schon mehrfach innerhalb eines einzigen Tages nach oben geschickt. Shiba Inus Aufstieg folgte einer klaren Reihenfolge: schnelles Community-Wachstum, stilles Kaufen durch große Wallets, Listing-Gerüchte und dann die Notierung selbst. Ein früher Wallet-Einstieg von 8.000 Dollar wuchs laut Cointelegraph auf über 5 Milliarden Dollar. Wer heute auf die Wallet-Daten von Pepeto schaut, erkennt genau dieses Muster in seiner Entstehungsphase.

Fazit

Ein Kurs von 1.500 Dollar wäre eine Verdopplung, doch die echte Lektion war nie der Coin, sondern das Timing, denn wer 2017 für 0,15 Dollar kaufte, erlebte Gewinne, die alles veränderten. Pepetos Fenster ist noch offen, und die Zahlen sprechen für sich: mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, noch bevor die erste Börse den Token listet. Jeder große Meme-Coin hat eigene Vermögensgeschichten hinterlassen, geschrieben von den Menschen, die vor dem Listing einstiegen. Alles in Pepetos Zahlen deutet darauf hin, dass sich hier dasselbe Gewinnpotenzial aufbaut. Wer heute einsteigt statt zu warten, sichert sich den Preis, der morgen nicht mehr existiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeutet der Binance-Hack für den Kurs?

Der Kurs fiel auf 699 Dollar, nachdem Hacker 6,36 Milliarden Dollar stahlen. Binance deckt alle Verluste, doch der Druck bleibt.

Warum vergleichen Krypto News Pepeto mit dem frühen BNB?

Dasselbe Muster ist zurück: ein Börsentoken vor dem Listing, eine fertige Plattform und Listing-Gespräche auf zwei Ebenen, dieselbe Phase, in der BNB bei 0,15 Dollar stand. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.