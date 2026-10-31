XRP Kurs aktuell bei 1,33 Dollar vor der Escrow-Freigabe am 1. November, was Anleger jetzt wissen müssen

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Der XRP Kurs bewegt sich seit dem Wochenende in einem engen Korridor zwischen 1,30 und 1,34 Dollar, obwohl die Nachrichten rund um Ripple kaum besser sein könnten. Moody's hat dem Stablecoin RLUSD gerade gute Noten gegeben, und Coinbase hat ihn auf allen Plattformen aufgenommen. In vier Tagen läuft der nächste Escrow-Vertrag aus, der bis zu eine Milliarde XRP freigeben kann. Viele Anleger fürchten an diesem Datum neuen Verkaufsdruck. Doch die Daten der vergangenen zwölf Monate erzählen eine überraschende Geschichte. Droht dem XRP Kurs am 1. November wirklich ein Rückschlag, oder liegt die eigentliche Gefahr ganz woanders?

Was den XRP Kurs vor Ripples Escrow-Freigabe wirklich bewegt

Laut CryptoTicker lag der XRP Kurs am Mittwochmittag bei 1,33 Dollar und damit gut zwei Prozent über dem Vortag. Hinter dem XRP Kurs stand dabei ein Tagesumsatz von 1,64 Milliarden Dollar. Am 1. November läuft der nächste Escrow-Vertrag aus, mit dem Ripple seit 2017 einen Teil seiner Bestände monatlich freigibt. Der Vergleich der zwölf Freigaben des vergangenen Jahres zeigt, dass XRP drei Tage danach in sechs Fällen höher und in sechs Fällen tiefer stand.

Eine Milliarde XRP entspricht nur etwa 81 Prozent eines Handelstages und kommt nie auf einmal an den Markt. Wichtiger ist die Zone zwischen 1,28 und 1,30 Dollar, wo das Oktobertief und zwei gleitende Durchschnitte dicht beieinander liegen. Ein Tagesschluss darunter würde den XRP Kurs alle Unterstützungen aus dem Sommer kosten. Nach oben wartet die 50-Tage-Linie bei rund 1,40 Dollar als nächste Hürde. Auch die Nachrichtenlage liefert Rückenwind, denn laut The Cryptonomist hat Coinbase den Stablecoin RLUSD für Privatkunden, Börse und Prime eingeführt.

Moody's hat RLUSD nach einem Bericht von The Defiant Ratings von A2 und P-1 verliehen, was das Vertrauen großer Kunden stärken kann. Am Mittwochabend ließ die Fed den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent, und laut CoinMarketCap blieb XRP danach in der Spanne zwischen 1,31 und 1,34 Dollar. Für Händler zeigt der XRP Kurs mit seiner engen Spanne von wenigen Cent noch ein anderes Problem. Bei so kleinen Bewegungen entscheiden Gebühren und Spreads darüber, ob ein Trade überhaupt Geld einbringt. Wer häufig handelt, merkt deshalb schnell, wie viel vom Gewinn bei der Börse statt im eigenen Depot landet.

Wo der XRP Kurs nur Cent bewegt, wird Pepetos gebührenfreie Börse spannend

Während der XRP Kurs um wenige Cent pendelt, setzt genau hier ein Projekt an, das Händlern einen großen Teil dieser Kosten ersparen will. Dass Moody's und Coinbase den Ripple-Stablecoin RLUSD nun stützen, zeigt vor allem eines, nämlich dass dieser Markt erwachsen wird. Wachsende Märkte belohnen meist diejenigen am stärksten, die den nächsten großen Namen früh finden, und Pepeto entwickelt sich zu einem der meisterwarteten Presales dieses Zyklus.

Im Kern ist Pepeto für kleine Händler gebaut. Die meisten Börsen nehmen bei jedem Tausch einen Anteil, bei Uniswap etwa 3 Dollar auf einen Trade von 1.000 Dollar. Auf PepetoSwap kostet derselbe Trade 0 Dollar, weil keine Tauschgebühr anfällt und nur die Netzwerkgebühr bleibt. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar macht, behält so 3.000 Dollar, die Uniswap sonst einbehalten hätte. Die Börse ist bereits live, wurde mit einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet, und ihr Risikobewerter stoppt Betrugscoins, bevor Sie sie kaufen.

Auch der Presale selbst steht auf geprüftem Fundament, denn die Prüfer von SolidProof haben den kompletten Code vor dem Start des Vorverkaufs auditiert und als sicher verifiziert. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und bisher wurden mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Jede neue Stufe verkauft teurer als die vorherige, sodass der heutige Preis der niedrigste ist, der noch übrig bleibt. Jede Woche des Wartens bedeutet damit weniger Token für dasselbe Geld.

Die Zielgruppe für ein solches Werkzeug ist riesig. Mehr als 500 Millionen Menschen besitzen Kryptowährungen, und fast alle zahlen beim Handeln Gebühren. Eine Börse, die diese Gebühren abschafft, hätte Raum, weit über ihren Presale-Preis hinauszuwachsen. Für Anleger, die in diesem Zyklus eine echte Chance auf einen großen Gewinn suchen, könnte Pepeto deshalb zur klügeren Wahl werden.

Fazit

Hält die Zone um 1,30 Dollar, dürfte sich der XRP Kurs Schritt für Schritt erholen. Bei Pepeto sprechen Analysten dagegen von einem möglichen 100-fachen Anstieg aus dem Presale. XRP kostete einst weniger als einen Cent, und wer damals kaufte, als niemand daran glaubte, hat echtes Vermögen aufgebaut. Dieser Platz bei XRP ist längst vergeben, denn heute braucht jeder Schritt nach oben Milliarden an frischem Geld. In Pepeto sind mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, und diese Käufer erwarten dieselbe Geschichte. Der klügere Schritt könnte sein, sich jetzt den Platz der ersten XRP-Käufer zu sichern, solange Pepeto noch zum niedrigsten Stufenpreis verkauft wird und der Abstand zum möglichen Listing-Kurs am größten ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch ist der XRP Kurs aktuell?

Der XRP Kurs liegt aktuell bei rund 1,33 Dollar. Als wichtige Unterstützung gilt der Bereich von 1,28 bis 1,30 Dollar.

Warum gilt Pepeto als gebührenfreie Alternative für Händler?

Pepeto betreibt mit PepetoSwap eine laufende Börse ohne Tauschgebühren, deren Code SolidProof geprüft hat. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.