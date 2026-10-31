Mainz (ots) -3sat, das Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, ist auch 2026 wieder beim "Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm", kurz DOK Leipzig, präsent: Zum siebten Mal stiftet 3sat im Rahmen der Medienpartnerschaft den mit 6.000 Euro dotierten Nachwuchspreis Silberne Taube Langfilm und bekräftigt damit sein Engagement für internationale Regietalente. Ausgezeichnet wird eine Produktion, die maximal die dritte Regiearbeit nach Abschluss der Ausbildung ist. Gewonnen hat im "Internationalen Wettbewerb Dokumentarfilm" 2026: Asmahan BkeratVergabe der Silbernen Taube LangfilmIn Asmahan Bkerats Film "Conrete Land" geht es um den Alltag einer palästinensischen Beduinenfamilie in Jordanien, während um sie herum Luxusvillen entstehen, die ihr Zuhause bedrohen."3sat ist es eine besondere Freude, in diesem Jahr die Silberne Taube an die Filmemacherin Asmahan Bkerat für ihren Film "Concrete Land" zu vergeben, sagt Natalie Müller-Elmau, die Senderchefin von 3sat, anlässlich der Preisverleihung in Leipzig.In der Begründung der Jury heißt es: "Der Film einer talentierten jungen Filmemacherin, die weiß, wo und wie sie ihre Kamera aufstellen muss, in respektvoller, intimer Entfernung zu ihren Protagonist:innen. Sie lässt uns hinter die Barrieren von Hautfarbe, Klasse und Vorurteil blicken und verstehen, was es bedeutet, wenn man seine Wurzeln unter Zwang aufgeben muss."Der Jury für den "Internationalen Wettbewerb Dokumentarfilm" gehören in diesem Jahr an: Diana El Jeiroudi (Syrien/Deutschland), Ivan Ramljak (Kroatien), Raul Niño Zambrano (Venezuela/Vereinigtes Königreich/Niederlande)KontaktBei Fragen erreichen Sie Andreas Reinberger per E-Mail unter reinberger.a@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenMehr Dokumentarfilme in 3sat: Dokumentarfilm - 3sat-Mediathek (https://www.3sat.de/film/dokumentarfilm)3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6381526