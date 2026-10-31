Anzeige / Werbung

Der Solana Kurs (SOL) steht am Mittwochabend bei rund 102 Dollar und fast 65 Prozent unter dem Rekordhoch von gut 293 Dollar. Gleichzeitig hat Solana im Oktober 37 Prozent aller Umsätze der großen Blockchains erzielt, mehr als Tron, BNB Chain und Ethereum. Das Netzwerk verdient also so viel wie kaum ein anderes, doch der Preis tritt auf der Stelle. In der Kryptogeschichte kamen große Erfolge im echten Leben oft Monate, bevor der Preis aufwachte. Schließt sich diese Lücke jetzt, oder liegt die bessere Chance ganz woanders? Die Zahlen der letzten 24 Stunden zeigen, wohin sich der Solana Kurs bewegen könnte.

Solana Kurs nach dem Zinsentscheid, starke Netzwerkdaten treffen auf vorsichtige Anleger

Die US-Notenbank ließ den Leitzins am Mittwoch unverändert, und der Kryptomarkt nahm die Entscheidung gelassen auf. Wie CoinDesk berichtet, stieg Bitcoin danach knapp über 81.000 Dollar, während Ether und Solana kaum Bewegung zeigten. Schon vor der Entscheidung hatten kleinere Coins wie der Meme-Coin PEPE die Erholung des Marktes angeführt. Der Solana Kurs pendelte am Mittwoch in einer engen Spanne zwischen 101 und 102 Dollar. In dieser Woche startet Samsung außerdem USDC-Überweisungen über Solana für berechtigte Galaxy-Nutzer in den USA.

Hinter dem Solana Kurs erzählen die Netzwerkdaten eine andere Geschichte. Laut CoinTurk News holte Solana im Oktober 37 Prozent der Umsätze aller großen Blockchains, nur im Januar war er mit 39 Prozent höher. Im Solana-Ökosystem sind nach Daten von DefiLlama rund 5,7 Milliarden Dollar in DeFi gebunden. Stablecoins erreichen fast 15,5 Milliarden Dollar, und an dezentralen Börsen werden täglich 1,4 bis 1,6 Milliarden Dollar gehandelt. Trotzdem bleibt der Solana Kurs bei einem Börsenwert von etwa 60 Milliarden Dollar hängen, weil Anleger die Zahlen noch nicht einpreisen.

Für den Solana Kurs heißt das, dass selbst eine Rückkehr auf das Niveau der Vorwoche von rund 106 Dollar nur ein Plus von etwa vier Prozent bringen würde. Bei einem Coin dieser Größe muss sehr viel neues Geld fließen, damit sich der Solana Kurs überhaupt spürbar bewegt. Der Fed-Tag zeigt aber auch, wohin das Kapital zuerst wandert, wenn sich die Stimmung am Markt dreht. Es sucht kleinere Projekte, bei denen der richtige Zeitpunkt noch einen großen Unterschied für das eigene Depot macht.

Während der Solana Kurs wartet, zeigt Pepeto vor dem Binance-Listing starke Kaufsignale

Wer den Solana Kurs bei 102 Dollar beobachtet, lernt eine einfache Lektion über Kryptowährungen. Pepeto ist um genau diese Lektion herum gebaut, denn in diesem Markt entscheidet das Timing darüber, wer Geld verdient. Ein Coin kann den ganzen Morgen steigen und bis zum Mittag wieder fallen, und die meisten Trader kaufen am Ende genau am Hoch. Pepeto existiert, damit Anleger den Preis bekommen, den sie selbst gewählt haben.

Das ist kein Plan für das nächste Jahr, denn die Börse PepetoSwap ist schon heute live und für jeden nutzbar. Nutzer können eine Marktorder setzen, eine Limit-Order, die auf den gewünschten Preis wartet, oder einen DCA-Plan, der in kleinen Schritten über die Zeit kauft. Jeder Auftrag läuft standardmäßig über ein privates Relay, damit Bots sich nicht vordrängen und die Kosten erhöhen. Die Plattform ist so einfach aufgebaut, dass sich auch Erstkäufer sofort zurechtfinden.

Die Tauschgebühr liegt bei null, gezahlt wird nur die Netzwerkgebühr, während Uniswap bei einem Trade über 1.000 Dollar 3 Dollar verlangt. Die Coins verlassen dabei nie die eigene Wallet. Für Vertrauen sorgt die Sicherheitsprüfung, denn SolidProof hat vor dem Start des Presales den kompletten Smart-Contract-Code auditiert und als sicher verifiziert. Deshalb wird der Ausblick für Pepeto immer heller, und Käufer kommen von Stufe zu Stufe zurück.

Analysten halten einen 100-fachen Anstieg ab dem Presale für möglich, was aus einem Kauf über 1.000 Dollar rechnerisch 100.000 Dollar machen könnte. Der Presale-Preis liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar, und Käufer haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesetzt. Die aktuelle Stufe endet, sobald der Timer abläuft oder das Ziel erreicht ist, und die nächste kostet mehr. Wer von Beginn an eine echte Chance auf eine lebensverändernde Entwicklung sucht, findet in Pepeto einen der stärksten Kandidaten, die heute noch offen sind.

Fazit

Der Solana Kurs wartet bei 102 Dollar, obwohl das Netzwerk im Oktober mehr Umsatz erzielt hat als jede andere große Blockchain. Pepeto könnte vor einem weit größeren Jahr stehen, denn ein Sprung um das 100-fache ist für einen Coin mit 60 Milliarden Dollar Börsenwert kaum denkbar. Die letzte Presale-Stufe war schneller ausverkauft als geplant, und die aktuelle füllt sich bereits. Neue Käufer verdienen ihr Geld meist, bevor die Masse kommt. Mit dem geplanten Binance-Listing dürfte der Presale-Preis verschwinden, sobald der Handel startet. Krypto hat schon immer diejenigen belohnt, die früh eingestiegen sind, und dieser Moment könnte jetzt noch offen sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Solana Kurs heute?

Der Solana Kurs liegt am 28. Oktober bei rund 102 Dollar, etwa vier Prozent unter der Vorwoche, bei einem Börsenwert von rund 60 Milliarden Dollar.

Lohnt sich jetzt ein Blick auf Pepeto?

Ja, denn die letzte Presale-Stufe von Pepeto war vorzeitig ausverkauft und SolidProof hat den Code geprüft. Einsteigen können Interessierte über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.