HBAR Prognose am 28. Oktober, findet Hedera nach 41 Prozent Minus bei 0,075 Dollar den Boden?

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Die HBAR Prognose steht vor einem harten Test, denn Hedera hat seit dem Hoch von Ende September rund 41 Prozent verloren. Der Kurs liegt an diesem Mittwoch bei etwa 0,0755 Dollar und damit knapp über einer Zone, die Käufer bereits mehrfach verteidigt haben. Dabei stellt ein bekannter Analyst eine unbequeme Frage, nämlich warum Anleger HBAR überhaupt besitzen sollten. Die Antwort entscheidet über die HBAR Prognose der nächsten Wochen, also ob hier ein Boden entsteht oder der nächste Rutsch droht. Und sie lenkt den Blick auf Projekte, bei denen tägliche Nutzung direkt Nachfrage erzeugt.

HBAR Prognose zwischen wichtiger Unterstützung und Zweifeln an der Token-Nachfrage

Hedera handelt laut CoinMarketCap aktuell bei rund 0,0755 Dollar und gibt am Tag 0,31 Prozent ab. Für die HBAR Prognose bleibt die Lage angespannt, denn der Analyst Jesse Olson schrieb auf X, dass der Coin noch keinen Boden gefunden habe. Auf dem Tageschart notiert HBAR laut CoinCodex unter der 100-Tage-Linie bei 0,07978 Dollar und steckt damit weiter im Abwärtstrend.

Petar Jovanovic von CaptainAltcoin lobt zwar das schnelle Netzwerk und die großen Unternehmen in der Steuerung, fragt aber, warum Anleger dafür HBAR selbst besitzen müssen. Weil die Gebühren in Dollar festgelegt sind, kostet eine einfache Überweisung rund 0,001 Dollar, egal, wo der Kurs steht. Die Daten von DeFiLlama zeigen das Problem, denn in DeFi-Anwendungen auf Hedera stecken nur 31,2 Millionen Dollar. Dezentrale Börsen setzten in sieben Tagen nur rund 13,3 Millionen Dollar um. Für einen Börsenwert von etwa 3,35 Milliarden Dollar sind das bescheidene Zahlen.

Für die kurzfristige HBAR Prognose bleibt die Zone zwischen 0,070 und 0,07055 Dollar entscheidend, ein Bruch darunter könnte den Weg bis 0,05 Dollar öffnen. Hält sie, wären 0,07978 Dollar und danach 0,08364 Dollar die nächsten Ziele. Die optimistischste HBAR Prognose kommt von CoinCodex, deren Modell den Kurs in einem Monat bei 0,1348 Dollar sieht. Wenn selbst ein schnelles Netzwerk kaum Nachfrage nach dem eigenen Token erzeugt, stellt sich die Frage, wo tägliche Nutzung den Wert eines Coins wirklich antreibt.

Warum Pepeto liefert, was der HBAR Prognose fehlt

Während die HBAR Prognose an der Marke von acht Cent hängt, lesen aufmerksamere Käufer einen ganz anderen Chart. Sie schauen auf Pepeto, das auf eine angekündigte Binance-Notierung zusteuert, nachdem der Presale mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Neben den Kurszielen zählt für sie genau das, was HBAR fehlt, nämlich ein Werkzeug, das Anleger täglich nutzen.

Der hauseigene Sicherheitsscanner prüft einen Token, bevor Sie ihn kaufen. Die meisten Anleger merken erst, dass ein Token eine Falle ist, wenn ihr Geld schon feststeckt. Der Scanner führt 42 Prüfungen am Vertrag durch, untersucht, wer die Coins hält, und testet einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Blockchain. Am Ende steht eine Bewertung von 0 bis 100, und ist ein Token ein sogenannter Honeypot, der Käufe erlaubt, Verkäufe aber verhindert, wird der Handel standardmäßig blockiert. In einem Test erreichte ein Token nur 6 Punkte, sein Testverkauf scheiterte, und der Kauf kam gar nicht erst zustande.

Dieser eine Check kann eine ganze Position retten, und er läuft direkt in PepetoSwap, der Live-Börse des Projekts, wo jeder Tausch 0 Prozent Gebühr kostet. So wird ein ruhiger Markt sicherer und ein heißer Markt deutlich lohnender. Bevor der erste Token verkauft wurde, hat das Prüfunternehmen SolidProof den kompletten Quellcode untersucht und freigegeben, was den Presale für Käufer zu einem kalkulierbaren Schritt macht.

Die meistzitierte Pepeto-Prognose hält ausgehend vom heutigen Preis von 0,000000188 Dollar ein Plus um das 100- bis 300-Fache für möglich. Rein rechnerisch würde ein Einsatz von 500 Dollar in diesem Szenario auf 50.000 bis 150.000 Dollar wachsen, eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. Weil die Werkzeuge für den täglichen Gebrauch gebaut sind, kehren Nutzer immer wieder zu ihnen zurück. Genau diese stetige Nutzung lässt das obere Ende der Spanne eher nachvollziehbar als abenteuerlich wirken.

Fazit

Die HBAR Prognose deutet auf eine langsame Erholung hin, während Pepeto auf seine Binance-Notierung zusteuert. Selbst eine gute HBAR Prognose ändert nichts daran, dass Hedera mit 3,35 Milliarden Dollar Börsenwert für jede Bewegung enorme Summen braucht, ein Presale startet bei einem Bruchteil. 2023 wurde Pepe in rund drei Wochen von fast nichts zum Milliarden-Coin, und genau diesen Pepe hat der Mitgründer von Pepeto aufgebaut. Ein solcher Lauf beginnt meist lange, bevor die Masse ihn ernst nimmt. Die nächste Stufe kostet mehr, wer heute über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, kauft günstiger als jeder spätere Käufer. Wer Pepe damals früh entdeckt hat, wartete nicht auf Beweise, und dieses Zeitfenster könnte sich bei Pepeto gerade schließen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die HBAR Prognose für die kommenden Wochen?

Die HBAR Prognose hängt an der Unterstützung bei 0,070 Dollar, darüber gelten 0,07978 und 0,08364 Dollar als nächste Ziele.

Welche Alternative zu HBAR prüfen Anleger jetzt?

Anleger prüfen derzeit vor allem Pepeto, dessen meistzitierte Prognose ein Plus bis zum 300-Fachen für möglich hält. Das von SolidProof geprüfte Projekt blockiert Honeypot-Token automatisch, alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.