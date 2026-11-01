Cardano Kurs heute am 28. Oktober, ADA hält 0,20 Dollar nach Fed-Entscheid, Analysten warnen vor 0,18 Dollar

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Der Cardano Kurs steht am Mittwochabend bei rund 0,206 Dollar und nur knapp über der Marke, die Händler seit Tagen nervös macht. Drei rote Tageskerzen in Folge haben ADA an diese Linie gedrückt, und selbst die Zinspause der US-Notenbank half nicht. Anfang Oktober notierte der Coin noch nahe 0,28 Dollar, seitdem ist mehr als ein Viertel des Werts verschwunden. Die Frage ist jetzt, ob der Cardano Kurs die 0,20 Dollar hält oder ob der nächste Rutsch bereits begonnen hat. Die Charts zeigen, wo die größeren Chancen gerade liegen.

Cardano Kurs Prognose, ADA nach Fed-Zinspause und drei Verlusttagen

Nach Daten von Bitget bewegte sich der Cardano Kurs in den letzten 24 Stunden zwischen 0,2014 und 0,2078 Dollar. Die US-Notenbank ließ den Leitzins am Abend bei 3,75 bis 4 Prozent, wobei zwei Mitglieder sogar für eine Erhöhung stimmten. Laut Crypto Daily liegt der nächste Boden bei etwa 0,19 Dollar und damit nur gut einen Cent unter dem aktuellen Preis. In der Woche verlor ADA rund 9 Prozent, im Monat sind es etwa 20 Prozent.

Der Analyst Zen Trades sieht laut The Crypto Basic die 50-Tage-Linie bei 0,2240 Dollar und die 200-Tage-Linie bei 0,2434 Dollar als die entscheidenden Hürden. Den aufsteigenden Trend hat der Cardano Kurs bereits nahe 0,2398 Dollar verloren. Der RSI steht bei etwa 35 und nähert sich dem überverkauften Bereich, ohne ihn schon zu erreichen.

Fällt der Cardano Kurs klar unter 0,20 Dollar, wäre 0,1894 Dollar das nächste Ziel. Nach oben müsste ADA erst 0,23 und dann 0,26 Dollar zurückerobern, was vom heutigen Niveau nur rund 26 Prozent Gewinn brächte.

Bei rund 7,7 Milliarden Dollar Marktwert braucht der Cardano Kurs für jede größere Bewegung enorme Summen frischen Kapitals, weshalb die Ausschläge überschaubar bleiben. Wer auf eine Rendite hofft, die das eigene Depot wirklich verändert, stellt sich daher eine andere Frage. Wo findet man heute ein Projekt, das noch ganz am Anfang steht und trotzdem echte Technik vorweisen kann?

Während der Cardano Kurs stockt, sucht Pepeto die Coins, die noch nicht gelaufen sind

Beim Cardano Kurs dürfte selbst eine starke Erholung nur einen Teil der Verluste aus dem Oktober wettmachen. Genau deshalb richten viele Anleger ihren Blick auf kleinere Projekte, die direkt unter den großen Namen wachsen. Eines davon ist Pepeto, ein Meme Coin im Presale mit bereits funktionierender Börse, der bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat, bevor die breite Masse überhaupt hinschaut.

Die meisten Menschen stecken frisches Geld in Coins, die ihren großen Lauf schon hinter sich haben, während Pepeto-Käufer nach denen suchen, die sich noch nicht bewegt haben. Wer die großen Krypto-Rallyes verpasst hat, lag oft gar nicht falsch, sondern kam schlicht zu spät. Sobald ein Coin sicher wirkte, war der günstige Preis längst Geschichte.

Pepeto wurde gebaut, um die Angst zu nehmen, die viele Anleger zu spät kommen lässt, nämlich die Angst vor einer Falle. Der Sicherheitsscanner ist bereits live und prüft jeden Token vor dem Handel mit 42 Tests und einer Bewertung von 0 bis 100. Danach simuliert er einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Blockchain, und Token mit kritischer Einstufung werden direkt blockiert. So fließt Ihr Geld nur in Coins, die Sie später auch wieder verkaufen können.

Während ADA um 0,20 Dollar ringt, liest der Scanner fortlaufend Daten aus der Blockchain und sucht nach versteckten Eigentümern, gescheiterten Verkäufen und Token in wenigen großen Händen. Auch das Projekt selbst ist geprüft, denn SolidProof hat den gesamten Code noch vor dem Start des Presales auditiert und verifiziert, was den Einstieg deutlich sicherer macht.

Beim aktuellen Presale-Preis von 0,000000188 Dollar erhalten Sie für 6.000 Dollar rund 31,9 Milliarden Pepeto-Token. Analysten halten nach dem erwarteten Binance-Listing eine Bewegung um das 100-Fache für möglich, womit aus 6.000 Dollar rechnerisch 600.000 Dollar werden könnten. Eine solche Summe aus einer einzigen frühen Entscheidung kann ein Großcoin wie ADA bei seiner Größe kaum noch liefern.

Fazit

Der Cardano Kurs kämpft um 0,20 Dollar, und selbst ein Ausbruch bis 0,26 Dollar wäre für einen Coin dieser Größe nur ein solides Plus, das kaum ein Depot verändert. Pepeto setzt an einem anderen Punkt an, weil ein kleines Projekt mit funktionierendem Scanner deutlich mehr Raum nach oben hat. Wer an die Coins denkt, die er 2021 verpasst hat, könnte hier eine zweite Chance sehen. Viele der ersten Käufer im letzten Zyklus wurden Millionäre, weil sie vor der Masse eingestiegen waren. Wer jetzt zum Presale-Preis auf der offiziellen Pepeto-Website einsteigt, sichert sich den vollen Abstand zum späteren Listing-Preis, solange dieses frühe Fenster noch offen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Cardano Kurs heute?

Der Cardano Kurs steht heute bei rund 0,206 Dollar. Hält ADA die Marke von 0,20 Dollar, ist eine Erholung bis 0,26 Dollar möglich, darunter droht ein Rückgang auf 0,1894 Dollar.

Welche Kryptowährung bietet mehr Potenzial als Cardano?

Pepeto gilt als stärkere Alternative, weil Analysten nach dem Binance-Listing bis zu 100x für möglich halten, während ADA rund 26 Prozent Luft hat. Der von SolidProof geprüfte Presale läuft auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.