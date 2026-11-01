XRP Prognose am 28. Oktober, Ripple holt BNY, Robinhood und Coinbase, doch der XRP Kurs klebt bei 1,34 Dollar

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Die XRP Prognose steht in dieser Woche vor einem Rätsel, das viele Anleger kaum loslässt. Ripple hat binnen 48 Stunden BNY, Robinhood und Coinbase als Partner präsentiert, und trotzdem notiert XRP nur bei 1,34 Dollar. Das sind gut 63 Prozent weniger als beim Rekord von 3,65 Dollar. Gleichzeitig läuft in New York die Swell-Konferenz, die in der Vergangenheit eher Verkäufer als Käufer angelockt hat. Am Mittwochabend kam dann noch der Zinsentscheid der US-Notenbank hinzu. Für die XRP Prognose zählt nun nur eins, bricht der Kurs endlich aus oder verpufft auch diese Nachrichtenwelle wie so viele zuvor?

XRP Prognose nach Swell und Zinsentscheid, die entscheidenden Marken

Für die XRP Prognose zählt in dieser Woche vor allem Ripples Swell-Konferenz, die noch bis Donnerstag in New York läuft. BNY verwahrt nun XRP für institutionelle Kunden, Robinhood baut die Zusammenarbeit rund um den Stablecoin RLUSD aus, und Coinbase hat den 2,6 Milliarden Dollar schweren Stablecoin freigeschaltet. Ripple-Chef Brad Garlinghouse verwies auf rund 900 Millionen Dollar Produktumsatz und stellte klar, dass das Unternehmen an XRP festhält. Am Abend ließ die US-Notenbank den Leitzins dann bei 3,75 bis 4 Prozent.

Laut CoinGecko steht XRP aktuell bei 1,34 Dollar und 1,3 Prozent im Plus, bei rund 84,8 Milliarden Dollar Börsenwert. Wie ICOBench analysiert, prallte der Kurs am Mittwochmorgen knapp unter den Durchschnitten bei 1,36 und 1,37 Dollar ab. Ein Tagesschluss über 1,37 Dollar vor Konferenzende wäre das erste klare Signal. Die Geschichte spricht allerdings dagegen, denn XRP fiel in drei der letzten fünf Swell-Wochen und notierte zwei Wochen danach jedes Mal tiefer.

Seit zehn Wochen pendelt der Kurs zwischen 1,25 und 1,55 Dollar, und am 1. November gibt Ripple eine weitere Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto frei. Selbst ein Ausbruch bis 1,55 Dollar würde für die XRP Prognose nur ein Plus von etwa 16 Prozent bedeuten, und für eine Verzehnfachung bräuchte XRP mehr als 760 Milliarden Dollar neues Kapital. Die Banken bauen also schnelle Geldwege für sich selbst, und spannender wird die Frage, wer solche Wege auch für normale Anleger baut.

Mehr als jede XRP Prognose hergibt, warum Analysten bei Pepeto nach dem Listing das 100-Fache nennen

Die Antwort liefert ein Projekt, das Ripples Idee umdreht, denn während Ripple schnelle Geldschienen für BNY und Coinbase baut, baut Pepeto die gleiche Art von Schienen für ganz normale Menschen. Der Unterschied liegt im Zeitpunkt, denn diese Werkzeuge kann jeder schon heute nutzen, noch vor dem Listing und noch zum Presale-Preis.

Pepeto will jedem Händler Werkzeuge geben, die bisher nur großen Handelsdesks vorbehalten waren. Dafür betreibt das Projekt mit PepetoSwap eine laufende Börse ohne Swap-Gebühr und daneben eine Cross-Chain-Bridge, die bereits funktioniert. Gerade beim Wechsel zwischen Blockchains verlieren kleine Anleger am meisten Geld. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und brauchen dafür Minuten oder sogar Stunden. Schlägt ein Transfer fehl, kann das Guthaben im schlimmsten Fall dauerhaft feststecken.

Die Bridge von Pepeto verschiebt Token in weniger als 60 Sekunden und ohne Gebühr zwischen fünf Blockchains, darunter Ethereum, Solana und Base. Scheitert ein Transfer, löst sich die Sperre automatisch, sodass Ihr Geld nie hängen bleibt. Wenn Geschwindigkeit über Gewinner entscheidet, bekommt damit auch ein kleiner Käufer eine echte Chance. Vertrauen schafft die Prüfung durch SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Code vor Beginn des Presales untersucht und verifiziert, bevor auch nur ein Token verkauft wurde.

Bisher sind 10,38 Millionen Dollar in den Presale geflossen, und ein Token kostet auf pepetocoin.com derzeit 0,000000188 Dollar. Dieser Preis dürfte allerdings nicht lange auf diesem Niveau bleiben. Jede Stufe endet, sobald ihr Timer abläuft oder ihr Ziel erreicht ist, und die nächste Stufe ist immer teurer. Die Rechnung ist einfach, denn für 2.000 Dollar erhalten Sie heute rund 10,6 Milliarden Token. Sollte sich das 100-Fache bewahrheiten, das Analysten nach dem Listing erwarten, könnten aus denselben 2.000 Dollar rund 200.000 Dollar werden.

Fazit

Die XRP Prognose dieser Woche zeigt, wie großes Geld arbeitet, es baut zuerst, während die Kurse noch niedrig stehen. Pepeto zeigt die gleichen frühen Zeichen mit einer laufenden Börse, einer funktionierenden Bridge und Käufern, die weiter einsteigen. Jede XRP Prognose rechnet bei fast 85 Milliarden Dollar Börsenwert mit über 40 Milliarden Dollar Kapital für nur 50 Prozent Plus, Pepeto startet von einer winzigen Basis. In jedem Zyklus gewannen jene am meisten, die kauften, während andere zögerten. Diese Ausgangslage bietet die offizielle Pepeto-Website gerade, und jede neue Stufe startet teurer und verkleinert den möglichen Gewinn. Wenn das Listing kommt, dürfte es Anleger in zwei Gruppen teilen, in jene, die Pepeto besitzen, und jene, die nur über sie lesen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose nach der Swell-Konferenz?

Die XRP Prognose bleibt kurzfristig abwartend, solange der Kurs unter 1,37 Dollar liegt, erst darüber öffnet sich der Weg Richtung 1,55 Dollar.

Gibt es neben XRP eine Krypto mit mehr Wachstumspotenzial?

Ja, Pepeto bietet schon vor dem Listing eine gebührenfreie Börse und eine Bridge für fünf Blockchains, geprüft von SolidProof. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.