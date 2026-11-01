Krypto News am 28. Oktober setzen Ethereum unter Druck, während Kleinanleger nach dem Zinsentscheid umdenken

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Die Krypto News des Tages lassen sich auf eine einzige Zahl verdichten, und die lautet 2.330 Dollar. Genau dort stand Ethereum am Mittwochabend, nachdem die US-Notenbank ihre Zinsen nicht angetastet hatte. Bitcoin kletterte kurz auf 81.000 Dollar, doch die zweitgrößte Kryptowährung rutschte leicht ins Minus. Gleichzeitig kauft ein großes Unternehmen Tausende Ether, während Anleger ihr Geld aus den ETFs abziehen. Wer liegt hier richtig, die großen Käufer oder die nervösen Fonds? Die Antwort zeigt, warum diese Krypto News für kleinere Anleger mehr verraten, als der ruhige Kurs vermuten lässt.

Krypto News zum Zinsentscheid, was der Beschluss der Fed für Ethereum bedeutet

Die wichtigsten Krypto News kamen am Mittwoch aus Washington, wo die US-Notenbank ihren Leitzins bei 3,75 bis 4 Prozent belassen hat. Laut Crypto Briefing fiel die Entscheidung mit zehn zu zwei Stimmen, denn zwei Mitglieder wollten die Zinsen sogar weiter anheben. Damit bleibt Geld teuer, und das bremst riskantere Anlagen wie Kryptowährungen spürbar. Ethereum verlor im Tagesverlauf 0,77 Prozent auf etwa 2.330 Dollar, und der Angst-und-Gier-Index steht bei neutralen 51 Punkten.

Hinter diesen Krypto News steckt ein Gegensatz zwischen zwei Gruppen großer Anleger. Wie ad-hoc-news berichtet, kaufte das Unternehmen BitMine in der Woche bis zum 26. Oktober 10.452 Ether. Nach diesem Kauf hält die Firma 6,05 Millionen ETH. Am 27. Oktober zogen Anleger laut SoSoValue 60,2 Millionen Dollar aus den US-Spot-ETFs auf Ether ab. Allein ETHA von BlackRock verlor 93,3 Millionen Dollar, während Fidelity mit FETH 28,6 Millionen Dollar einsammelte. Laut The Cryptonomist notiert Ethereum unter dem 20-Tage-Durchschnitt bei 2.432 Dollar und dem 50-Tage-Durchschnitt bei 2.454 Dollar. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.307 Dollar fängt den Kurs dagegen noch nach unten ab.

Für Ethereum bedeuten diese Krypto News vorerst eher eine zähe Seitwärtsphase als einen schnellen Ausbruch. Selbst ein Anstieg auf 2.450 Dollar wäre bei einem Marktwert von rund 286 Milliarden Dollar nur ein kleiner Schritt. Große Firmen wie BitMine können solche Phasen aussitzen, weil sie Analysten, Daten und Zeit auf ihrer Seite haben. Kleinanleger stehen dagegen vor einer ganz anderen Frage, nämlich wo sie mit wenig Kapital früh und trotzdem sicher einsteigen können.

Während Ethereum in den Krypto News stockt, gibt Pepeto Kleinanlegern die Werkzeuge der Großanleger

BitMine kauft mit einem Team aus Analysten im Rücken, viele Privatanleger kaufen neue Token dagegen noch immer blind. Wer beim Lesen der Krypto News schon einmal das Gefühl hatte, dass der Markt gegen ihn spielt, findet genau hier meist den Grund. Diese Lücke will Pepeto schließen, eine Presale-Plattform, deren Werkzeuge kein Versprechen auf einer Roadmap sind, sondern schon heute laufen.

Das Herzstück ist ein Sicherheitsscanner, der direkt neben der Börse PepetoSwap arbeitet, sodass Prüfen und Handeln an einem Ort stattfinden. Er liest Live-Daten auf der Blockchain statt alter Berichte und zeigt vor dem Kauf, wie viel eines Tokens wenige Wallets kontrollieren. Er prüft auch, ob ein versteckter Besitzer die Gebühren ändern oder Verkäufe einfrieren kann. Danach simuliert er einen Kauf und Verkauf auf einer geklonten Blockchain, damit Sie wissen, dass Sie wieder aussteigen können.

Jeder Token erhält eine Bewertung von 0 bis 100, und zeigt sie ein kritisches Problem, wird der Handel standardmäßig gestoppt. So bleibt Ihr Geld vor der Falle geschützt, die die meisten neuen Käufer nie kommen sehen. Beim eigentlichen Handel schickt PepetoSwap die Aufträge über ein privates Relay, damit Bots sich nicht vordrängeln können. Auch beim Presale selbst setzt das Projekt auf Sicherheit, denn die Prüffirma SolidProof hat den gesamten Code noch vor dem Start des Vorverkaufs auditiert und verifiziert.

Bleibt die Frage, warum der Zeitpunkt gerade jetzt zählt. Ethereum tritt nach dem Zinsentscheid auf der Stelle, und viele Halter verlieren Geld, während sie auf eine Wende warten. Pepeto bietet dagegen Werkzeuge, die sich sofort nutzen lassen, und einen Presale-Preis von 0,000000188 Dollar, der mit jeder Stufe steigt. Diese Mischung ist selten, und jede abgeschlossene Stufe macht den Einstieg teurer. Die Großen haben in dieser Woche ihre Klarheit von der Fed bekommen, und wer als Kleinanleger früh handelt, könnte eine fertige Plattform zum niedrigsten Preis erhalten, den sie voraussichtlich je haben wird.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen, dass Großanleger wie BitMine sich für Jahre aufstellen, und Pepeto gibt Kleinanlegern ihr eigenes Werkzeug. Wer bei diesen Krypto News stillhält, gewinnt wenig. Ethereum bräuchte bei 286 Milliarden Dollar Marktwert gewaltige Summen für eine Verdopplung. In früheren Zyklen profitierten oft jene, die bei unsicherer Stimmung kauften. Während viele zögern, sind bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar in Pepeto geflossen, und jede neue Stufe hebt den Preis. Das Listing könnte den Markt in Käufer und spätere Zuschauer teilen, und auf der offiziellen Pepeto-Website sichern Sie sich die Seite, die vom Sprung zum Listing profitieren könnte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News zu Ethereum am 28. Oktober 2026?

Die wichtigsten Krypto News sind der Zinsentscheid der Fed bei 3,75 bis 4 Prozent und ein Ethereum-Kurs von etwa 2.330 Dollar, während BitMine seinen Bestand auf 6,05 Millionen ETH ausgebaut hat.

Warum ist Pepeto neben Ethereum eine interessante Wahl?

Pepeto ist interessant, weil sein Sicherheitsscanner bereits läuft, SolidProof den gesamten Code geprüft hat und jede Presale-Stufe teurer wird. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.