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Die Bitcoin Prognose hing an diesem Mittwoch an einer einzigen Entscheidung, und die ist nun gefallen. Die US-Notenbank hält den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent, und der Bitcoin Kurs springt danach zurück auf rund 81.000 Dollar. Zwei Notenbanker stimmten für eine weitere Zinserhöhung, und am Freitag droht schon der nächste Test für den Kurs. Ist das der Start einer echten Erholung, oder nur die Ruhe vor dem nächsten Rückschlag? Und wo finden Anleger Wachstum, das nicht von jeder Zinsentscheidung der Fed abhängt?

Bitcoin Prognose nach der Fed, warum 82.500 Dollar jetzt die wichtigste Marke ist

Die Märkte hatten zu rund 90 Prozent mit der Zinspause gerechnet, weshalb die Bitcoin Prognose jetzt vor allem vom Chart abhängt. Laut Bitcoin.com News stieg Bitcoin vor der Entscheidung kurz auf 81.687 Dollar und fiel danach unter 80.500 Dollar. Nach der Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh hielt sich der Kurs laut CryptoPotato wieder über 81.000 Dollar.

Für die Bitcoin Prognose zählt jetzt vor allem eine Marke. Laut CoinDesk könnte ein Tagesschluss über 82.500 Dollar zeigen, dass die Erholung an Kraft gewinnt. Das Analysehaus Galaxy hält das Ende des Bärenmarkts im Juni für wahrscheinlich und sieht Bitcoin in einer Phase, in der große Anleger leise kaufen. Auch die Börsendaten passen ins Bild, denn Anleger zogen zuletzt 14.942 BTC von den Handelsplätzen ab, wie crypto.news berichtet. Weniger Coins auf den Börsen bedeuten weniger Angebot, das schnell verkauft werden kann. Lewis Huang von Bitget hält einen Anstieg auf 85.000 Dollar für möglich, solange 80.000 Dollar halten.

Doch die Risiken bleiben, denn am Freitag laufen Bitcoin-Optionen im Wert von rund elf Milliarden Dollar aus. Selbst wenn alles nach Plan läuft, ist ein Coin mit einem Wert von rund 1,6 Billionen Dollar schwer zu bewegen. Ein Anstieg auf 85.000 Dollar wäre aus Sicht der aktuellen Bitcoin Prognose ein Plus von nur etwa fünf Prozent. Warsh ließ offen, ob im Dezember eine Erhöhung folgt, und genau diese Unsicherheit bremst jede Bitcoin Prognose. Viele Anleger blicken deshalb auf Projekte, deren Fortschritt nicht an einem Zinsentscheid hängt.

Pepeto baut weiter, während die Bitcoin Prognose an der Fed hängt

Während sich jede Bitcoin Prognose nach jedem Wort aus Washington richtet, baut ein deutlich kleineres Projekt einfach weiter, egal was mit den Zinsen passiert. Dieses Projekt heißt Pepeto, und sein Fortschritt spricht für sich. Zum Entwicklerteam gehört ein ehemaliger Binance-Experte, der genau weiß, was ein Coin braucht, bevor eine große Börse ihn listet.

Die Werkzeuge von Pepeto laufen bereits, obwohl der Token selbst noch auf sein Listing wartet. Herzstück ist eine Cross-Chain-Bridge, die schon heute live ist. Wer Coins zwischen zwei Netzwerken verschiebt, zahlt sonst meist 15 bis 50 Dollar und wartet oft Stunden. Eine fehlgeschlagene Übertragung kann das Geld sogar dauerhaft festsetzen. Bei Pepeto kostet derselbe Weg null Dollar plus Netzwerkgebühr und dauert weniger als 60 Sekunden zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum.

Ihre Token werden in einem geprüften Vertrag auf einer Chain gesperrt und erscheinen auf der anderen erst, wenn die Sperre bestätigt ist. Scheitert eine Übertragung, löst sich die Sperre von selbst, und Ihr Geld bleibt nie hängen. Bevor der Presale überhaupt öffnete, hat SolidProof jede Zeile des Codes geprüft und verifiziert, weshalb Käufer hier auf einer sicheren Grundlage einsteigen. Mit der Tauschgebühr von 0 Prozent auf PepetoSwap lässt sich jede Bewegung auf jeder Chain ohne Aufschlag mitnehmen.

Die Fed kann Bitcoin in beide Richtungen bewegen, doch Pepeto liefert die Werkzeuge, die jeder Händler in beiden Fällen braucht. Wie im Goldrausch verkauft das Projekt gewissermaßen die Schaufeln, und ein Listing bei Binance rückt Woche für Woche näher. Analysten halten für ein so aufgebautes Projekt ein Potenzial von bis zu 100x für denkbar, und viele Käufer möchten noch zu 0,000000188 Dollar einsteigen, bevor die nächste Stufe den Preis anhebt. Wer jetzt kauft, sichert sich den Abstand zwischen Presale-Preis und Listing, wo in früheren Zyklen die größten Gewinne entstanden.

Fazit

Jede Bitcoin Prognose in diesem Artikel stößt an dieselbe Grenze, und das ist die Größe des Coins. BTC bietet Sicherheit und starke Unterstützer, doch ein Plus von fünf oder zehn Prozent verändert kaum ein Leben. Pepeto spielt ein anderes Spiel, mit laufender Börse und Bridge zum winzigen Presale-Preis. In unsicheren Wochen wie dieser kauften in jedem Zyklus die späteren Gewinner, und die Erholung belohnte sie. Das kommende Binance-Listing dürfte Anleger in zwei Gruppen teilen, in jene, die im Presale über die offizielle Pepeto-Website gekauft haben, und jene, die später nur davon lesen. Diese Chance steht Ihnen heute noch offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose nach dem Fed-Entscheid?

Die Bitcoin Prognose bleibt vorsichtig positiv, solange BTC über 80.000 Dollar hält. Laut Bitget-Analyst Lewis Huang ist dann ein Anstieg auf 85.000 Dollar möglich.

Warum schauen Bitcoin-Anleger jetzt auf Pepeto?

Pepeto bietet eine laufende Cross-Chain-Bridge ohne eigene Gebühr, die Transfers in unter 60 Sekunden abwickelt. SolidProof hat den Code geprüft, und die Notierung bei Binance kommt näher. Mehr dazu erfahren Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.