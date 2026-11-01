Solana Prognose heute, SOL hält 100 Dollar trotz Wal-Verkäufen, folgt jetzt der Sprung auf 110 Dollar?

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Die Solana Prognose bekommt in dieser Woche neue Spannung, denn drei frisch erstellte Wallets haben seit dem 23. Oktober 482.228 SOL im Wert von rund 49 Millionen Dollar bewegt. Trotzdem steht der Kurs am Mittwochabend wieder bei etwa 101 Dollar und damit leicht im Plus. Käufer verteidigen die Marke von 100 Dollar also hartnäckig, obwohl ein Teil der Coins bereits auf Börsen gelandet ist. Doch selbst wenn SOL die nächste Hürde nimmt, bleibt eine unbequeme Frage offen. Wie viel kann ein Coin dieser Größe kleinen Anlegern noch bringen, und wohin führt die Solana Prognose für alle, die mehr wollen?

Solana Prognose für die kommenden Wochen, wie weit kann SOL steigen?

Laut CoinCodex sind von den bewegten Coins bereits 171.430 SOL im Wert von etwa 17,3 Millionen Dollar auf Handelsplätzen gelandet. Solche Einzahlungen deuten oft auf geplante Verkäufe hin, und die übrigen 291.700 SOL bleiben ein Risiko, das Händler genau beobachten. Hinzu kam am 26. Oktober ein Angriff auf den Trading-Bot Bloom, bei dem 9.408 SOL im Wert von rund 947.000 Dollar abflossen.

Trotzdem zeigt der Kurs Stärke, denn SOL notiert am Mittwochabend bei 101,35 Dollar, ein Plus von 1,1 Prozent. Zuvor meldete Traders Union sogar 102,37 Dollar und sieht nach dem Alpenglow-Upgrade eine solide Basis, warnt aber vor überkauften Signalen. Erst über der Zone von 102 bis 105 Dollar öffnet sich der Weg zu 110,15 Dollar, während unter 98,50 Dollar die Marke von 94,43 Dollar in den Fokus rückt.

Die Solana Prognose von CoinCodex für einen Monat liegt bei 134,23 Dollar. Ein Sprung von 101 auf 110 Dollar brächte dagegen nur knapp 9 Prozent, aus 1.000 Dollar würden rund 1.085 Dollar. Bei einem Coin dieser Größe braucht jede größere Bewegung enorme Summen an frischem Kapital, und genau hier beginnt die Frage, wo 1.000 Dollar heute deutlich mehr bewirken könnten.

Nur 9 Prozent Luft bei SOL, ist Pepeto die klügere Wahl für Ihre 1.000 Dollar?

Diese 85 Dollar Gewinn sind der Maßstab, den die Solana Prognose derzeit setzt. Stellen Sie die Rechnung nun neben Pepeto, dessen Presale-Preis bei 0,000000188 Dollar liegt. Ein Anstieg um das 100-Fache nach dem Listing würde aus denselben 1.000 Dollar rechnerisch 100.000 Dollar machen.

Doch selbst wenn Sie den niedrigen Preis ausblenden, bleibt ein wichtiger Punkt, denn Käufer haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar in Pepeto investiert. Dieses Geld floss in Werkzeuge, die heute schon nutzbar sind, und nicht in ein Versprechen für das nächste Jahr. Das Herzstück ist PepetoSwap, eine Börse, die bereits läuft und keine Swap-Gebühr verlangt. Auf Uniswap kostet ein Trade über 100.000 Dollar rund 300 Dollar Gebühren, während auf PepetoSwap nur die Netzwerkgebühr anfällt.

Die Plattform verarbeitet Market-, Limit- und DCA-Orders, und ein privates Relay verhindert, dass Bots sich vor Ihren Trade drängen. In Tests hat sie ein tägliches Volumen von 50 Millionen Dollar bewältigt. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, behält so 3.000 Dollar, die Uniswap einbehalten hätte. Ein Audit von SolidProof hat den kompletten Code vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und verifiziert, sodass Käufer hier auf einen kontrollierten Vertrag statt auf bloße Versprechen setzen. Danach folgt laut Projekt die Notierung an Binance, also der Moment, in dem neue Käufer den Token erstmals erreichen können.

Genau deshalb halten Analysten für Pepeto ein Potenzial vom 100- bis 300-Fachen für möglich. Diese Zahlen stützen sich auf eine Börse, die bereits funktioniert, und so weit kommen die meisten Presales nie. Die Arbeit ist früh erledigt, was im Vorverkauf selten vorkommt. Wer vor der Masse eine echte Chance auf eine große Rendite sucht, findet in Pepeto deshalb eine der klarsten Optionen im aktuellen Markt.

Fazit

Wal-Bewegungen und Alpenglow machen die Solana Prognose auf lange Sicht spannend, doch solche Nachrichten brauchen oft Monate bis in den Chart. Pepeto läuft auf einer kürzeren Uhr, denn die Binance-Notierung rückt laut Projekt näher. SOL könnte ein 100-faches Ergebnis nur mit einem Vermögen als Einsatz liefern, denn jede Verdopplung kostet Milliarden. Sie kamen wegen der Solana Prognose hierher, und die Suche führt einen Schritt weiter. Wer Pepeto zuerst kaufte, tat das mit einer laufenden Börse im Rücken und bevor andere hinsahen. Die frühen Entdecker dürften genau dann verdienen, wenn alle anderen aufwachen und zu höheren Preisen kaufen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Solana Prognose für SOL?

Die Solana Prognose von CoinCodex sieht SOL in einem Monat bei 134,23 Dollar, kurzfristig muss SOL dafür die Zone von 102 bis 105 Dollar überwinden.

Was bedeutet eine funktionierende Börse für Pepeto vor dem Binance-Listing?

Sie bedeutet, dass frühe Käufer einen bereits genutzten Coin halten, bevor neues Geld kommt. Die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com listet alle Stufen, und jede ist teurer als die vorherige.