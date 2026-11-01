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Die Ethereum Prognose steht an diesem Mittwoch vor einer harten Probe, denn ETH hat im Oktober rund 13 Prozent an Wert verloren. Gleichzeitig zogen Anleger in diesem Monat etwa 1,32 Milliarden Dollar aus den US-Spot-ETFs auf Ether ab. Ein einziger Käufer greift trotzdem weiter zu, und zwar in einer Größenordnung, die den ganzen Markt aufhorchen lässt. Nach dem Zinsentscheid der Fed notiert ETH bei rund 2.345 Dollar, und jede Ethereum Prognose wartet nun auf die nächste Richtung. Wer behält also recht, die Fonds, die verkaufen, oder der Großinvestor, der stur weiter einsammelt?

Ethereum Prognose, wie BitMine und die ETF-Abflüsse den Kurs bestimmen

Die Ethereum Prognose hängt diese Woche am Tauziehen zwischen Fonds und einem einzigen Unternehmen. Laut The Crypto Times verloren die US-Spot-ETFs auf Ether am 27. Oktober 60,2 Millionen Dollar, nachdem schon am Vortag 88,6 Millionen Dollar abgeflossen waren. Es ist bereits die vierte Woche in Folge mit Abflüssen. Allein der ETHA-Fonds von BlackRock verlor am Dienstag 93,3 Millionen Dollar, während FETH von Fidelity immerhin 28,6 Millionen Dollar einsammelte.

Für die Ethereum Prognose spricht, dass BitMine dagegenhält und in der Woche bis zum 26. Oktober weitere 10.452 ETH gekauft hat. Das Unternehmen besitzt damit rund 6,05 Millionen ETH, was etwa 4,95 Prozent des umlaufenden Angebots entspricht. Nach Einschätzung von 24/7 Wall St. nähert sich BitMine allerdings seiner selbst gesetzten Kaufgrenze, sodass die größte Nachfragequelle bald wegfallen könnte. Für Unruhe sorgte auch eine Wallet aus dem Umfeld der Ethereum Foundation, die nach einem Jahr Pause ETH für 17,8 Millionen Dollar verkaufte.

Für die kurzfristige Ethereum Prognose zählt nun vor allem die Zone um 2.290 Dollar. Ein Tagesschluss unter 2.276 Dollar bei weiter laufenden ETF-Abflüssen würde auf weitere Verluste hindeuten. Für eine Rückkehr in Richtung 2.700 Dollar müssten dagegen die ETF-Käufer zurückkommen. Selbst dieses Ziel der Ethereum Prognose entspräche nur einem Plus von rund 15 Prozent. Bei einem Marktwert von deutlich über 280 Milliarden Dollar braucht Ethereum für jeden größeren Schritt gewaltige Summen. Die eigentliche Frage lautet daher, wo die größten Gewinne eines Zyklus tatsächlich entstehen.

Warum Pepeto ETH-Anleger anzieht, während andere Presales stocken

BitMine kauft in dieser Größenordnung, weil das Unternehmen fest an eine positive Ethereum Prognose glaubt. Die größten Gewinne eines Zyklus landen jedoch meist einen Schritt früher, nämlich in Coins, die die meisten Anleger noch gar nicht entdeckt haben. Genau an dieser Stelle kommt Pepeto ins Spiel.

Während viele Presales in diesem Jahr verstummt sind, zieht Pepeto weiter neue Käufer an und hat bislang mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Der Preis liegt heute bei 0,000000188 Dollar und steigt mit jeder neuen Stufe, sodass jeder Käufer etwas weniger zahlt als der nächste. Was Pepeto abhebt, ist ein Produkt, das schon heute funktioniert. Wer Coins zwischen Blockchains bewegt, zahlt oft 15 bis 50 Dollar, wartet Stunden und riskiert bei einer fehlerhaften Bridge sogar, dass sein Geld für immer festsitzt.

Über die Pepeto-Bridge wandern Token in weniger als 60 Sekunden und ohne Bridge-Gebühr von Ethereum, BNB Chain, Solana, Base oder Arbitrum auf eine andere Chain. Schlägt ein Transfer fehl, löst sich die Sperre von selbst und die Coins kehren zurück, sodass mehr vom eigenen Geld beim Besitzer bleibt. Auch Swaps auf PepetoSwap kosten nichts, jeder Dollar außer der Netzwerkgebühr bleibt beim Käufer.

Dazu kommt ein klares Sicherheitsargument, denn das Prüfunternehmen SolidProof hat den gesamten Code noch vor dem Start des Presales auditiert und als vertrauenswürdig verifiziert. Danach rückt das geplante Binance-Listing in den Blick, und Käufer wissen genau, was eine große Börse für einen kleinen Coin bewirken kann. Für viele wirkt Pepeto deshalb wie eine der spannendsten Chancen dieses Zyklus. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, könnte beim Listing von der Lücke zum Börsenpreis profitieren, denn genau dort entstanden in früheren Zyklen die größten Gewinne. Der Preis, der heute angezeigt wird, dürfte der niedrigste sein, den dieser Presale jemals zeigt.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt Fonds, die verkaufen, und BitMine, das in die Angst hinein kauft, doch der nächste Lauf dürfte vor allem Projekte belohnen, die echte Probleme lösen. Genau deshalb sticht Pepeto heraus. ETH kostete 2014 rund 31 Cent, und wer damals einstieg, baute echtes Vermögen auf. Bei über 280 Milliarden Dollar Marktwert dürfte sich dieser Weg kaum wiederholen, während in Pepeto mitten in der Angstphase mehr als 10 Millionen Dollar flossen. Der Mitgründer baute einst den ursprünglichen Pepe Coin auf, und Pepeto hat nun einen ähnlichen Lauf im Visier. Prüfen Sie den Stand auf der offiziellen Pepeto-Website, solange der frühe Preis gilt, denn die ersten ETH-Käufer wurden reich, weil sie vor der Masse handelten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Ethereum Prognose nach dem Fed-Entscheid?

Die kurzfristige Ethereum Prognose bleibt vorsichtig, solange ETH bei rund 2.345 Dollar die Zone um 2.290 Dollar verteidigen muss, erst neue ETF-Zuflüsse öffnen den Weg zu 2.700 Dollar.

Welcher Coin hat mehr Wachstumsspielraum, Ethereum oder Pepeto?

Pepeto dürfte mehr Spielraum bieten, weil frühe Käufer vor dem Listing noch den Stufenpreis erhalten. Die aktuelle Stufe steht auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.