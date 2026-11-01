Die steigende KI-Nutzung in der Software-Entwicklung führt dazu, dass Unternehmen immer weniger Berufseinsteiger:innen einstellen. Kurzfristig rechnet sich das - doch langfristig wird das zum Problem. Eine Jetbrains-Befragung unter mehr als 15.000 professionellen Entwickler:innen weltweit, veröffentlicht im August 2026, kommt auf 90 Prozent, die KI-Coding-Agenten mindestens wöchentlich bei der Arbeit nutzen. Ob sich diese Werkzeuge durchsetzen, ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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