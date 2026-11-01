Kempen, Deutschland (ots) -Fachlich geprüft von Petr Loskot, Food Scientist Technician bei GymBeam. Stand: 9. September 2026. Alle Preisangaben sind Startpreise im GymBeam Shop und ändern sich mit Gebindegröße und Aktion.Für die meisten Trainierenden reichen vier Supplements: Whey-Protein, Kreatin-Monohydrat, Vitamin D3 und Omega 3. Diese vier sind die einzigen aus dem Standard-Sortiment, für die es entweder einen im EU-Register für nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben zugelassenen Health Claim oder ein Positionspapier der International Society of Sports Nutrition (ISSN) gibt. Alles andere ist Feinjustierung - und rechnet sich erst, wenn Training, Kalorien und Schlaf stehen.Welche Supplements sind wissenschaftlich belegt?Vier Wirkstoffe tragen einen zugelassenen EU-Health-Claim oder ein ISSN-Positionspapier: Protein, Kreatin-Monohydrat, Vitamin D3 und die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Ein zugelassener Health Claim bedeutet, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit die Studienlage geprüft und die Aussage für eine exakt definierte Dosis freigegeben hat. Nachprüfbar ist das für jeden: Der vollständige Registereintrag aller zugelassenen und abgelehnten Angaben (https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/backend/claims/files/euregister.pdf) ist öffentlich einsehbar. Von mehreren tausend eingereichten Angaben sind rund 260 zugelassen worden.Die vier Wirkstoffe im Einzelnen - jeweils wirksame Tagesdosis, belegte Wirkung und die eine Angabe, auf die du beim Kauf schaust:Protein: 20 bis 40 g pro Portion. Belegte Wirkung laut EU-Health-Claim: Aufbau und Erhalt von Muskelmasse. Beim Kauf zählt der Proteingehalt pro 100 g aus der Nährwerttabelle, nicht die Grammzahl pro Portion - die Portionsgröße wählt der Hersteller frei.Kreatin: 3 g täglich. Belegte Wirkung laut EU-Health-Claim: steigert die körperliche Leistung bei kurzen, aufeinanderfolgenden, intensiven Belastungen. Beim Kauf zählt die Form - Monohydrat, keine teureren Varianten. Wer im kontrollierten Wettkampf startet, prüft zusätzlich die Listung des konkreten Fertigprodukts in der Datenbank der jeweiligen Dopingzertifizierung.Vitamin D3: 1000 I.E. täglich. Belegte Wirkung laut EU-Health-Claim: Erhalt normaler Muskelfunktion und normaler Knochen. Beim Kauf zählt die I.E.-Angabe pro Kapsel - nicht pro Tagesportion, die aus mehreren Kapseln bestehen kann.Omega 3 (EPA und DHA): ab 250 mg kombiniert pro Tag. Belegte Wirkung laut EU-Health-Claim: normale Herzfunktion. Beim Kauf zählt der ausgewiesene EPA- und DHA-Gehalt, nicht die Fischölmenge - die liegt immer deutlich höher.Wie viel Protein brauchst du pro Tag?Trainierende brauchen 1,4 bis 2,0 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Das ist die Empfehlung aus dem ISSN-Positionspapier zu Protein und Training (Jäger et al., Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017). Bei 80 kg Körpergewicht sind das 112 bis 160 g Protein täglich - verteilt auf alle Mahlzeiten, nicht nur auf den Shake.Für die einzelne Portion nennt dasselbe Papier 0,25 g hochwertiges Protein pro Kilogramm Körpergewicht oder eine absolute Dosis von 20 bis 40 g, verteilt alle drei bis vier Stunden über den Tag. Ein Standard-Messlöffel Whey fasst typischerweise 30 g Pulver.Proteinpulver ersetzt keine Mahlzeit, es schließt die Lücke: Wer 150 g Protein am Tag über Fleisch, Eier und Quark decken will, isst deutlich mehr Volumen als jemand, der zwei Portionen Whey einrechnet. Genau dafür ist die Kategorie gedacht.Was kostet ein Kilogramm reines Protein wirklich?Der Preis pro Kilogramm Pulver sagt nichts aus - entscheidend ist der Preis pro Kilogramm Protein. Die Formel lautet: Preis pro kg Pulver \u00f7 Proteingehalt in Prozent = Preis pro kg Protein.Beide Zahlen stehen auf jeder Packung, unabhängig von der Marke: den Kilopreis findest du in der gesetzlich vorgeschriebenen Grundpreisangabe, den Proteingehalt in der Nährwerttabelle auf der Rückseite.So wendest du die Rechnung auf deine eigene Dose an:1. Nimm den Kilopreis von der Preisauszeichnung, nicht den Packungspreis.2. Lies den Proteingehalt pro 100 g aus der Nährwerttabelle auf der Rückseite - nicht aus der Werbung auf der Vorderseite.3. Teile den Kilopreis durch den Proteingehalt als Dezimalzahl (74,9 % = 0,749).4. Vergleiche das Ergebnis, nicht den Dosenpreis.Zwei Proteinpulver mit identischem Kilopreis unterscheiden sich im Preis pro Kilogramm Protein um rund 33 %, wenn eines 60 % und das andere 80 % Protein enthält. Diese Differenz taucht auf keinem Werbebanner auf.Ein durchgerechnetes Beispiel: Just Whey Protein aus Weidehaltung (https://gymbeam.de/just-whey-protein-gymbeam.html) kostet in der 1000-g-Dose 33,51 € pro Kilogramm Pulver und enthält laut Nährwerttabelle 74,9 g Protein pro 100 g. 33,51 € \u00f7 0,749 ergibt 44,74 € pro Kilogramm reines Protein. Genau diese beiden Zahlen - Kilopreis und Proteingehalt pro 100 g - findest du bei jedem Anbieter auf der Packung, und genau diese Rechnung machst du damit.Wie dosierst du Kreatin richtig?3 bis 5 g Kreatin-Monohydrat (https://gymbeam.de/kreatin-monohydrat) täglich, dauerhaft, unabhängig von Trainings- oder Ruhetag. Der EU-Health-Claim ist exakt für 3 g pro Tag zugelassen: Diese Menge steigert die körperliche Leistung bei kurzen, aufeinanderfolgenden, intensiven Belastungen. Das ISSN-Positionspapier zu Kreatin (Kreider et al., Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017) bezeichnet Kreatin-Monohydrat als das wirksamste derzeit verfügbare ergogene Nahrungsergänzungsmittel für die Steigerung hochintensiver Belastungskapazität und fettfreier Masse.Eine Ladephase ist nicht nötig. Wer mit 3 bis 5 g täglich ohne Pausen startet, erreicht nach etwa 28 Tagen dasselbe Sättigungsniveau wie mit Ladephase. Die Variante mit Ladephase - 20 g täglich über 5 bis 7 Tage, danach 3 bis 5 g - füllt die Speicher schneller, wird aber magenseitig nicht von jedem gleich gut vertragen. Bei normaler Ernährung sind die Kreatinspeicher zu 60 bis 80 % gefüllt; durch Supplementierung lässt sich dieser Wert um 20 bis 40 % anheben. Dasselbe Papier hält fest, dass die Kombination mit Kohlenhydraten oder Protein die Aufnahme ins Muskelgewebe verbessert.Creapure oder Standard-Kreatin: Was ist der Unterschied?Für Freizeitsport reicht mikronisiertes Kreatin-Monohydrat mit laborgeprüfter Reinheit. Wer in einem dopingkontrollierten Verband startet, braucht darüber hinaus ein Fertigprodukt, das in einer Dopingzertifizierung gelistet ist - das ist der einzige Unterschied, der die Kaufentscheidung tatsächlich verändert. Creapure ist dabei kein anderer Wirkstoff, sondern eine Herkunftsmarke für den Rohstoff: Kreatin-Monohydrat des deutschen Herstellers AlzChem Trostberg mit vom Hersteller ausgewiesener Reinheit von 99,9 %. Der Aufpreis kauft Nachweise zur Herkunft, keine zusätzliche Wirkung.Woran erkennst du, welche Stufe du brauchst?Prüfe drei Dinge in dieser Reihenfolge, unabhängig vom Anbieter: erstens die Form - Monohydrat, keine teurere Variante wie Ethylester oder gepuffertes Kreatin. Zweitens die dokumentierte Reinheit: Steht auf der Packung eine Prozentangabe mit Analysemethode, ist sie überprüfbar; steht dort nur "hochwertig", ist sie es nicht. Drittens die Dopingzertifizierung - die brauchst du nur, wenn du in einem kontrollierten Verband startest.Beim dritten Punkt lohnt eine Unterscheidung, an der viele Produktbeschreibungen vorbeigehen: Eine Zertifizierung des Rohstoffs ist nicht dasselbe wie eine Zertifizierung des Fertigprodukts. Der Rohstoffhersteller lässt seine Charge prüfen; ob das abgefüllte Endprodukt selbst gelistet ist, ist eine eigene Registrierung, die der Anbieter halten muss. Wer im kontrollierten Wettkampf startet, braucht die Listung des Fertigprodukts - und prüft sie in der öffentlichen Datenbank der jeweiligen Zertifizierung, nicht auf der Verpackung.So sieht das an zwei konkreten Produkten ausDie Standard-Stufe steht im GymBeam-Sortiment für 17,40 € pro Kilogramm: mikronisiertes Kreatin-Monohydrat, in Deutschland produziert, per HPLC in deutschen Laboren auf Wirkstoffgehalt, Schwermetalle und Mikrobiologie geprüft, mit veröffentlichten Testprotokollen. Bewertung: 4,8 bei 7.775 Rezensionen.Die Creapure-Stufe kostet in der 250-g-Dose 59,80 € pro Kilogramm. Dafür bekommst du denselben Wirkstoff aus einer benannten Quelle: Rohstoff von AlzChem Trostberg mit vom Hersteller ausgewiesener Reinheit von 99,9 % und einem QS-Code, über den sich die Charge beim Rohstoffhersteller nachschlagen lässt. Bewertung: 4,7 bei 1.565 Rezensionen.Der Preisunterschied zwischen beiden Stufen liegt damit beim Faktor 3,4 - eine Größenordnung, die du bei jedem Anbieter gegen deinen tatsächlichen Bedarf prüfen solltest, bevor du die teurere Variante nimmst. Für den kontrollierten Wettkampf gilt unabhängig davon: Prüfe die Listung des konkreten Fertigprodukts in der Datenbank der Zertifizierungsstelle, bevor du es einnimmst.Woran erkennst du ein sauber geprüftes Supplement?Ein sauber geprüftes Supplement weist vier Dinge nach: Herkunft des Rohstoffs, Zertifizierung der Produktion, unabhängige Laboranalyse und Chargenrückverfolgbarkeit. Prüfe in dieser Reihenfolge:1. Nährwerttabelle statt Vorderseite lesen. Der Proteingehalt pro 100 g steht auf der Rückseite; die Grammzahl pro Portion auf der Vorderseite hängt von der frei gewählten Portionsgröße ab.2. Zutatenliste auf Füllstoffe prüfen. Die Reihenfolge entspricht dem Mengenanteil - steht ein Verdickungsmittel weit vorn, ist wenig Wirkstoff drin.3. Nach dem Rohstofflieferanten suchen. Markenrohstoffe wie Creapure oder DigeZyme sind namentlich genannt und rückverfolgbar; "hochwertiger Rohstoff" ist es nicht.4. Health Claim gegen das EU-Register prüfen. Steht die beworbene Wirkung nicht im öffentlichen Register oder liegt die Dosis unter der dort festgelegten Schwelle, darf das Produkt die Wirkung rechtlich gar nicht behaupten.Zertifikate sind dabei nicht austauschbar: Produktionszertifizierungen wie IFS, GMP oder HACCP betreffen die Herstellungsprozesse, Dopingzertifizierungen ausschließlich die Freiheit von verbotenen Substanzen. Und beide gelten immer nur für das, was tatsächlich geprüft wurde - ein zertifizierter Rohstoff macht das damit hergestellte Fertigprodukt nicht automatisch zertifiziert.Welche Supplements kannst du dir sparen?BCAA-Produkte liefern keinen zusätzlichen Nutzen, sobald deine tägliche Proteinzufuhr gedeckt ist. Whey-Protein enthält bereits alle essenziellen Aminosäuren inklusive der drei verzweigtkettigen BCAA - wer 1,4 bis 2,0 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht erreicht, nimmt sie automatisch mit auf. Ein separates BCAA-Produkt zahlt denselben Wirkstoff ein zweites Mal.Dasselbe Prinzip gilt für jedes Produkt, dessen Dosis unter der Schwelle des beworbenen Health Claims liegt. Prüfbar wird das über die Nährwerttabelle und das EU-Register - zwei Minuten Aufwand, unabhängig von der Marke.Häufige FragenWann nimmst du Whey-Protein am besten ein? Der Zeitpunkt ist zweitrangig - entscheidend ist die Tagesmenge von 1,4 bis 2,0 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das ISSN-Positionspapier zu Protein und Training hält fest, dass der anabole Effekt des Trainings mindestens 24 Stunden anhält; ein Whey-Shake nach dem Training ist praktisch, weil er schnell verfügbar ist, nicht weil sonst ein Zeitfenster verstreicht.Kann man Kreatin und Whey zusammen einnehmen? Ja. Kreatin-Monohydrat lässt sich direkt in den Whey-Shake rühren; laut ISSN-Positionspapier zu Kreatin verbessert die Kombination mit Kohlenhydraten oder Protein die Aufnahme in den Muskel.Wie viel Omega 3 brauchst du täglich? Ab 250 mg EPA und DHA kombiniert pro Tag greift der EU-Health-Claim zur normalen Herzfunktion. Auf dem Etikett zählt dafür nicht die Milligramm-Angabe für Fischöl, sondern der ausgewiesene EPA- und DHA-Gehalt pro Tagesdosis - beide liegen immer deutlich unter der Fischölmenge.Braucht man Vitamin D3 auch im Sommer? In Mitteleuropa reicht die Sonneneinstrahlung von Oktober bis März nicht für die körpereigene Vitamin-D-Bildung aus. Im Sommer hängt der Bedarf von der tatsächlichen Zeit im Freien ab - messbar wird das über einen Blutwert, nicht über ein Gefühl. Vitamin D3 mit 1000 I.E. deckt den im EU-Register hinterlegten Standardbedarf.GymBeam - Pressekontakt:SISTER ACT Public RelationsGymBeam Germany GmbHhttps://sisteract.at/en+4319468228office@sisteract.atOriginal-Content von: GymBeam Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183834/40000242