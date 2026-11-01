München (ots) -42,195 Kilometer, rund 1.400 Runden, ein Weltrekord? Kai Pflaume stellt sich einer außergewöhnlichen Live-Herausforderung, die selbst den überaus sportlichen Moderator ordentlich ins Schwitzen bringen dürfte. Zum Auftakt der 13. Staffel von "Wer weiß denn sowas?" wird das vertraute Studio zur Marathonstrecke und die beliebte Quizshow zum Ausdauerkrimi: Kai Pflaume will einen Weltrekord für die längste während einer Showmoderation gelaufene Strecke aufstellen - und muss dafür nicht nur Köpfchen, sondern vor allem Kondition beweisen.Bei "Wer weiß denn sowas? - Der Live-Weltrekord" am 2. November ab 18:00 Uhr können die Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten und in der ARD Mediathek live mitfiebern, wenn Kai Pflaume Runde um Runde seinem Ziel entgegenläuft und dabei die prominenten Rategäste durch die kniffligen Fragen der beliebten Quizshow führt. Ab 19:40 Uhr wird die Übertragung in der ARD Mediathek fortgesetzt - bis zum Triumph - oder bis dem Moderator die Luft ausgeht?Kai Pflaume: "Auch wenn ich schon einige sportliche Challenges gemeistert habe, ist der LIVE-Weltrekordversuch bei "Wer weiß denn sowas?" noch mal eine ganz andere Herausforderung. Da braucht es schon einen sehr guten Tag, um das Energielevel und die Konzentration dauerhaft hochzuhalten und ein gelungenes Zusammenspiel mit den Ratekapitänen Bernhard und Wotan, um am Ende den Weltrekord im "Show-Marathon" herauszulaufen. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass die Gelenke mitmachen und ich beim Weltrekordversuch sogar die 42,195 Kilometer Marathon-Distanz schaffe."Zum Glück muss sich der Moderator dieser Herausforderung nicht allein stellen: Seine Ratekapitäne Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring unterstützen ihn als tatkräftige Streckenhelfer. Ob Kai Pflaume die Marathon-Distanz unter diesen besonderen Bedingungen bewältigt und sich den Weltrekord sichert, wird von einer Vertreterin von Guinness World Records akribisch überwacht."Wer weiß denn sowas? - Der Live-Weltrekord" am 2. November von 18:00 - 19:40 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek - ab 19:40 Uhr in der ARD Mediathek.Mit regulären Folgen der neuen, dreizehnten Staffel von "Wer weiß denn sowas?" geht es ab 3. November immer werktags ab 18 Uhr weiter.Die vergangene 12. Staffel von "Wer weiß denn sowas?" erzielte im Gesamtpublikum durchschnittlich einen Marktanteil von 20,6 Prozent und eine Sehbeteiligung von 3,1 Millionen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Sie möchten mitraten? Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Interaktiv (https://ard-interaktiv.ndr.de/applink/index.html)-App kostenlos herunterladen.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionKommunikation | PRSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deDie Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6381676