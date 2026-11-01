Die SpaceX-Aktie steht nach einem Kursrutsch von -6,4% am Freitag bei nur noch 134,72 US$. Damit ist das Papier erstmals wieder knapp unter seinen Ausgabepreis von 135 US$ gefallen. Gleichzeitig sorgt eine neue Enthüllung für erhebliche Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms: SpaceX erwirtschaftete im dritten Quartal mehr als die Hälfte seines Umsatzes mit nur zwei Großkunden. Einer davon ist ausgerechnet der KI-Entwickler Anthropic. Bei einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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