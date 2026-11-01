Die SANYIPACE S850DSTKM kombiniert selbstnivellierende Bildgebung, einen integrierten 512-Hz-Sender und einen Meterzähler, um die visuelle Beurteilung, die Eingrenzung auffälliger Rohrabschnitte sowie die Dokumentation der Inspektionsergebnisse zu unterstützen

BERLIN, Nov. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SANYIPACE rückt die Kanalkamera S850DSTKM für die professionelle Inspektion von Abwasserleitungen in den Fokus. Das System kombiniert einen selbstnivellierenden Kamerakopf mit einem integrierten 512-Hz-Sender und einem Meterzähler. Diese Funktionen unterstützen die visuelle Beurteilung von Rohrleitungen sowie die Eingrenzung und Dokumentation auffälliger Abschnitte.

Entfernungsmessung und integrierte 512-Hz-Ortungsfunktion

Die SANYIPACE S850DSTKM Kanalkamera kombiniert einen integrierten Meterzähler mit einem 512-Hz-Sender, um die räumliche Zuordnung von Inspektionsergebnissen zu unterstützen. Der Meterzähler zeigt die eingeschobene Kabellänge in Echtzeit an; die Anzeige lässt sich zwischen Metern und Fuß umschalten.





Mit einem kompatiblen Ortungsgerät kann zusätzlich die Position des Kamerakopfes von der Oberfläche aus eingegrenzt werden. Während der Meterzähler die Kabellänge entlang des Inspektionswegs erfasst, unterstützt der Sender die oberirdische Lokalisierung des Kamerakopfes. Das passende Ortungsgerät ist je nach gewähltem Paket enthalten oder separat erhältlich. Die Ortungsgenauigkeit hängt vom verwendeten Empfänger und den Bedingungen vor Ort ab.

Selbstnivellierung und Bildgebung bei der Rohrinspektion

Ergänzend zur Entfernungsmessung und Ortung unterstützt die Bildgebung die visuelle Beurteilung des untersuchten Rohrabschnitts. Die Selbstnivellierungsfunktion richtet das Kamerabild während der Inspektion automatisch aufrecht aus. Dies erleichtert die Orientierung beim Betrachten von Ablagerungen, Rissen und anderen sichtbaren Auffälligkeiten.

Das System verfügt über einen 10-Zoll-IPS-Monitor mit AHD-1080P-Bildübertragung. Zwölf LEDs mit fünf Helligkeitsstufen ermöglichen eine an die Sichtverhältnisse angepasste Beleuchtung des Rohrinneren. Ein fünffacher Digitalzoom erlaubt die vergrößerte Darstellung ausgewählter Bildbereiche.

Kabelkonfiguration und Dokumentation

Die S850DSTKM ist mit einem 7-mm-Schubkabel und einem 23-mm-Kamerakopf ausgestattet. Das Modell ist mit Kabellängen von 30 und 50 Metern erhältlich. Die geeignete Konfiguration hängt von der Länge der Inspektionsstrecke, dem Rohrdurchmesser, dem Leitungsverlauf und den vorhandenen Bögen ab.

Für die Dokumentation unterstützt das System Fotoaufnahmen sowie Video- und Audioaufzeichnungen. Eine mitgelieferte 32-GB-Speicherkarte ermöglicht die Speicherung der Aufnahmen; laut Produktangaben werden Speicherkarten mit bis zu 128 GB unterstützt.





"Bei der Rohrinspektion geht es nicht nur darum, Bilder aus dem Rohrinneren zu erhalten. Entscheidend ist auch, die Bildausrichtung beizubehalten und die Position auffälliger Stellen besser einzugrenzen", erklärt Sam, Gründer von SANYIPACE. "Die Selbstnivellierung erleichtert die Orientierung im Kamerabild, während der integrierte 512-Hz-Sender in Verbindung mit einem kompatiblen Ortungsgerät die Lokalisierung des Kamerakopfes unterstützt. Zusammen mit dem Meterzähler und der DVR-Aufzeichnung lassen sich Inspektionsergebnisse nachvollziehbar dokumentieren und weitere Prüfschritte gezielter planen."

Weitere Kanalkameras im SANYIPACE-Sortiment

Für unterschiedliche Anforderungen bei der Rohrinspektion umfasst das Sortiment von SANYIPACE weitere Kamerasysteme mit ergänzenden Ausstattungsmerkmalen.

Die S860DSTKM verfügt über einen ausziehbaren Zuggriff und Räder, die den Transport der Ausrüstung zwischen verschiedenen Einsatzorten erleichtern. Das Modell bietet ebenfalls einen selbstnivellierenden Kamerakopf, einen Meterzähler und einen integrierten 512-Hz-Sender. Die Kamera ist mit einem 7-mm-Schubkabel und Kabellängen von 30 oder 50 Metern erhältlich.

Die S830ASMKT ist mit einem 9-mm-Schubkabel, einem 31-mm-Kamerakopf und 24 einstellbaren LED-Leuchten ausgestattet. Auch dieses System verfügt über Selbstnivellierung, Entfernungsmessung und einen integrierten 512-Hz-Sender. Die verfügbaren Kabellängen von 50, 70 und 100 Metern ermöglichen die Auswahl einer Konfiguration entsprechend der jeweiligen Inspektionsstrecke.

Die Modelle unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich Transportdesign, Kamerakopf, Beleuchtung und Kabelkonfiguration. Die Auswahl richtet sich nach den Anforderungen der jeweiligen Rohrleitung und dem vorgesehenen Einsatzbereich.

Über SANYIPACE





SANYIPACE ist eine 2018 gegründete Marke für Kanal- und Rohrinspektionskameras. Die Idee entstand aus der langjährigen Erfahrung des Gründers Sam im Sanitärhandwerk und seinem Bedarf an praktischer Technik für die Untersuchung und Reparatur von Rohrleitungen.

Seitdem konzentriert sich SANYIPACE auf die Entwicklung und Bereitstellung von Inspektionsgeräten, die Fachkräfte und weitere Anwender bei der Untersuchung schwer zugänglicher Rohrleitungen unterstützen. Das Produktsortiment umfasst Kanalkameras mit unterschiedlichen Kameraköpfen, Kabellängen und technischen Ausstattungen, darunter selbstnivellierende Bildgebung, Entfernungsmessung und integrierte Sender zur Ortung mit kompatiblen Ortungsgeräten.

Mit seinem Fokus auf praktische Anwendbarkeit, funktionale Technik und unterschiedliche Inspektionsanforderungen verfolgt SANYIPACE das Ziel, die visuelle Rohrinspektion nachvollziehbarer zu gestalten und die Dokumentation von Befunden zu erleichtern.

Weitere Informationen zur S850DSTKM:

https://sanyipace.eu/collections/kanalkamera/products/hd-kanalkamera-50m-sanyipace-rohrkamera-kamera-kanal-mit-selbstnivellierung-512-hz-sender-s850dstkm

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