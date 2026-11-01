FRANKFURT (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zeigt sich "schockiert von den Gewaltexzessen" in Frankfurt. Sie würden nicht ohne Konsequenzen bleiben, sagte Rhein der Deutschen Presse-Agentur.

Nach einer anfangs friedlichen Demonstration waren am Samstagabend Polizisten angegriffen, Scheiben eingeschlagen und Geschäfte geplündert worden.

"Wer sich so verhält wie die Angreifer in der Frankfurter Innenstadt, stellt sich außerhalb unserer Gesellschaft", sagte Rhein. "Wir werden Aggressoren, Tätergruppen und Hergang genau bewerten und unsere Schlüsse ziehen."

Der Ministerpräsident dankte den Polizistinnen und Polizisten. Sie hätten sich "mit aller Kraft und unter hohem persönlichen Einsatz" den Gewalttätern entgegengestellt, um Bürger, Recht und Ordnung zu schützen./sat/DP/zb