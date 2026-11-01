Der Goldpreis geriet im Freitagshandel massiv unter Druck. Verschiedene Faktoren zeichneten dafür verantwortlich. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die nächsten Handelstage nicht viel Gutes erwarten. Droht dem Goldpreis ein spektakulärer Abverkauf? Ein Test der 3.500 US-Dollar scheint bereits jetzt unausweichlich zu sein.Goldpreis-Ausblick zeichnet düsteres Szenario Mit dem Bruch der eminent wichtigen Unterstützungszone 4.000 / 3.950 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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