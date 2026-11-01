DAX: Rückenwind! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 45 - 2026)

Der DAX hat die Handelswoche am 30.10.2026 bei 25.797 Punkten beendet, rund 646 Punkte über dem Schluss der Vorwoche. Das ergibt ein Wochenplus von rund 2,5%! Unsere DAX Prognose für die neue Handelswoche lautet seitwärts bis aufwärts: Wir sehen 55 - Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario und 45 - für das Bear-Szenario. Entscheidend ist die SMA50 bei 25.578 Punkten. Solange der DAX per Tagesschluss darüber bleibt, ist das Chartbild bullisch.

Rückenwind kommt vom sechsten Anstieg des ifo-Geschäftsklimas in Folge, während Fed und EZB die Zinsen unverändert gelassen haben.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) DAX aktuell: Schlusskurs am 30.10.2026 bei 25.797 Punkten , Wochenplus rund 646 Punkte (ca. +2,6 %) .

Schlusskurs am 30.10.2026 bei , Wochenplus rund . Wochenhoch über der 26.000-Punkte-Marke, Wochenrange 842 Punkte .

über der 26.000-Punkte-Marke, Wochenrange . DAX Prognose KW 45/2026: seitwärts bis aufwärts, Bull-Szenario 55 %, Bear-Szenario 45 %

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