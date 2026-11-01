BERLIN (dpa-AFX) - Illegale Böller, Lärm und Angriffe auf Einsatzkräfte: In der Halloween-Nacht ist die Polizei in vielen Teilen Deutschlands zu Einsätzen ausgerückt. In Berlin unterbrach die BVG am Abend kurzfristig den Busverkehr auf mehreren Linien, nachdem im Märkischen Viertel vorbeifahrende Busse immer wieder mit Pyrotechnik beworfen worden waren, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Im Stadtteil Neukölln warfen Unbekannte eine Spanplatte auf ein vorbeifahrendes Polizeifahrzeug. Den Angaben zufolge wurde dabei niemand verletzt.

Die Berliner Polizei zählte zudem mehrere Vorfälle mit Mülltonnen. So schoben Menschen in der Huttenstraße Müllcontainer und E-Scooter auf die Fahrbahn und setzten diese in Brand. Auch in Charlottenburg brannte ein Müllcontainer. Nahe der Urbanstraße in Kreuzberg explodierte Pyrotechnik in einem Container.

Polizisten mit Glasflaschen und Pyrotechnik beworfen



In Halle sind Polizisten aus einer Gruppe von 100 Menschen heraus mit Pyrotechnik, Steinen und Glasflaschen beworfen worden. Laut Polizeiangaben wurde bei dem Vorfall am Samstagabend aber niemand verletzt. Bei der Gruppe handelte es sich einer Sprecherin zufolge vermutlich um eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 13 und 20 Jahren.

Im thüringischen Leinefelde-Worbis fanden Kinder in ihren gesammelten Süßigkeiten Metallnadeln. Die Polizei geht davon aus, dass die Süßigkeiten mit Absicht präpariert wurden, wie es in einer Mitteilung hieß. In Dresden wurden bei einer Halloween-Party zehn Menschen durch Pfefferspray verletzt.

Zahlreiche Einsätze im Südwesten



Auch im Südwesten musste die Polizei zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Aus dem Polizeipräsidium Freiburg etwa berichtete eine Sprecherin auf Nachfrage, dass die Halloween-Nacht für die Kollegen wegen der zahlreichen Notrufe "sehr anstrengend" gewesen sei. Meist seien die Beamten wegen kleinerer Auseinandersetzungen und Ruhestörungen gerufen worden. Eine konkrete Zahl der Einsätze konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen. Auch ein Sprecher aus Ludwigsburg konstatierte, "die Kollegen hatten gut zu tun" in der Nacht. Das Präsidium in Heilbronn zählte in der Nacht etwa 65 Einsätze wegen Eierwürfen, gezündeter Böller und brennender Mülleimer.

In Bayern wurden mehrere Menschen bei vereinzelten Auseinandersetzungen leicht verletzt. In Oberfranken hängten Unbekannte in Stockheim (Landkreis Kronach) eine Sexpuppe mit einem Strick an einer Brücke über der Bundesstraße 89 auf. Damit sollen sie mehrere Autofahrer gefährdet haben, so die Polizei. Außerdem wurden Raketen in Briefkästen gezündet, Häuser mit Eiern und Klopapier beworfen und Türen mit Kunstblut beschmiert, hieß es./tay/DP/zb