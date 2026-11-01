Wochenausblick - US-Midterms, Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten der Woche

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir Sie jeden Sonntag über wichtige Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und weitere marktbewegende Termine. Die wichtigsten Ereignisse der Woche haben wir im HSBC-Wochenausblick für Sie zusammengefasst.
Montag:
Zum Wochenauftakt stehen mehrere Unternehmensveröffentlichungen und Konjunkturdaten auf dem Terminplan. Erwartet werden unter anderem die Quartalszahlen von Palantir für das dritte Quartal, von Apple für das vierte Geschäftsquartal sowie von Marriott International für das dritte Quartal. Ergänzend werden die Schweizer Einzelhandelsumsätze für September, der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA für Oktober sowie die US-Bauinvestitionen für September veröffentlicht. Damit umfasst der Montag Termine aus den Bereichen Technologie, Konsum, Dienstleistungen, Industrie und Handel.
Produkte auf Palantir Technologies
Produkte auf Apple
Dienstag:
Am Dienstag setzt sich die Berichtssaison mit einer Reihe von Unternehmenszahlen aus Deutschland und den USA fort. Vorgesehen sind unter anderem Veröffentlichungen von Deutsche Lufthansa, Zalando, Bayer, Hugo Boss, BioNTech und TeamViewer. In den USA stehen zudem Zahlen von Pfizer und AMD an. Auf der Konjunkturseite werden in den USA die Auftragseingänge der Industrie für September veröffentlicht. Hinzu kommen die US-Kongresswahlen als Höhepunkt des Wochenverlaufs.
Produkte auf Deutsche Lufthansa
Produkte auf Bayer AG
Mittwoch:
Zur Wochenmitte stehen Unternehmensberichte aus Europa und den USA an. Veröffentlichen wollen unter anderem BMW, Vonovia, Novo Nordisk, Continental, Scout24 und Fresenius. Aus den USA sind unter anderem Zahlen von Uber Technologies, McDonald's, Kraft Heinz, Expedia, Qualcomm und Arm Holdings angekündigt. Auf makroökonomischer Ebene werden in den USA der ADP-Arbeitsmarktbericht für Oktober und die Handelsbilanz für September veröffentlicht. Für die Eurozone ist die vorläufige Verbraucherpreisschätzung für Oktober vorgesehen.
Produkte auf BMW
Produkte auf Vonovia
Donnerstag:
Am Donnerstag folgen weitere Unternehmensbekanntmachungen aus Deutschland, Europa und den USA. Erwartet werden unter anderem Zahlen von Deutsche Telekom, DHL Group, Commerzbank, Rheinmetall und Siemens Healthineers. Daneben stehen Veröffentlichungen von HelloFresh, Nemetschek, Lanxess, Nordex und Hochtief im Kalender. In den USA berichten unter anderem Airbnb, Lyft und ConocoPhillips. Auf der volkswirtschaftlichen Seite werden der deutsche Auftragseingang der Industrie für September, die französische Industrieproduktion für September sowie die Erzeugerpreise der Eurozone für September veröffentlicht. Hinzu kommt der Zinsentscheid der Bank of England.
Produkte auf Deutsche Telekom
Produkte auf Rheinmetall
Freitag:
Zum Wochenschluss stehen in den USA der Arbeitsmarktbericht für Oktober sowie in Europa weitere Konjunkturdaten an. Auf Unternehmensseite sind unter anderem die Quartalszahlen von Daimler Truck und Moderna vorgesehen. In Deutschland wird die Industrieproduktion für September veröffentlicht, in Frankreich die Leistungsbilanz für September und in der Eurozone die Einzelhandelsumsätze für September. Damit endet die Woche mit weiteren wichtigen Daten aus dem Arbeitsmarkt und der Außenwirtschaft.
Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
Produkte auf Daimler Truck AG
Produkte auf Moderna
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Quelle: HSBC
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