Elektroautos, Chips, Werkzeugmaschinen: China erobert die Weltmärkte, der Handelsüberschuss nähert sich der Billion. Ein Fondsmanager sieht eine unterschätzte Chance. Doch zwei Risiken lauern. "Made in China" hat heute nicht mehr den schlechten Ruf wie früher. Die Volksrepublik exportiert heute Elektroautos, Chips und Industrieroboter. Im September stiegen ihre Ausfuhren im Jahresvergleich um 36,3 Prozent. Laut Reuters häufte China von Januar bis September einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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