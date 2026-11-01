Bisher galt in der Elektromobilität eine Faustregel: Es gibt entweder viel Reichweite oder kompakte Abmessungen, der Akku muss ja irgendwohin. Beides zusammen geht nicht - schon gar nicht zu einem attraktiven Preis. Kia will das mit dem EV2 ändern. Der 4,06 Meter kurze Flitzer kommt optional mit einer 61-kWh-Batterie und ist ab 26.600 Euro zu haben. Wir haben ihn zwei Wochen lang getestet und waren positiv überrascht, wie die Koreaner mit sehr einfachen Mitteln ein richtig attraktives Gesamtpaket geschnürt haben.Den vollständigen Artikel lesen ...
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