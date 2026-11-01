Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla haben die US-Börsen jahrelang geprägt. Jetzt entwickeln sich die Aktien der "Magnificent Seven" zunehmend auseinander, während hohe KI-Ausgaben die Erwartungen an künftige Gewinne verschärfen. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, wie unterschiedlich Anleger die Perspektiven der einzelnen Konzerne inzwischen bewerten.Anleger unterscheiden stärker Die gemeinsame Erfolgsgeschichte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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