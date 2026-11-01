Mainz (ots) -Mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung in der Film- und Fernsehbranche zählte Regina Ziegler zu den prägendsten Persönlichkeiten in der deutschen Medienlandschaft. Ihr beeindruckendes Lebenswerk umfasst mehr als 500 nationale wie internationale Produktionen. Jetzt ist Regina Ziegler im Alter von 82 Jahren verstorben.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Mit ihrem kreativen und unternehmerischen Lebenswerk hat Regina Ziegler deutsche Film- und Fernsehgeschichte geschrieben. Das ZDF verliert mit ihr eine enge, langjährige und hoch geschätzte Partnerin. Wir haben ihr viel zu verdanken. Ihre künstlerische Kraft und ihr unerschütterlicher Optimismus werden uns sehr fehlen."ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke: "Regina Ziegler war und bleibt ein großes Vorbild für Frauen in unserer Branche. Als Deutschlands erste Filmproduzentin hat sie den Weg für uns alle geebnet. Ihre Tatkraft war ansteckend, ihre Lebensleistung inspirierend. Wir werden sie vermissen."Regina Ziegler, geboren am 8. März 1944, war eine Pionierin der deutschen Film- und Fernsehbranche. In einer von Männern dominierten Welt gründete Ziegler als erste Frau in Deutschland Anfang der 1970er Jahre ihre eigene Produktionsfirma. Seitdem hat sie weit mehr als 500 Produktionen realisiert und sich national wie international einen Namen gemacht. Seit dem Jahr 2000 führte sie die Produktionsfirma gemeinsam mit ihrer Tochter Tanja Ziegler.Fürs ZDF produzierte sie erstmals 1979/80 den Spielfilm "Fabian" nach einem Roman von Erich Kästner. Regie führte ihr Mann Wolf Gremm. Weitere ZDF-Produktionen der jüngeren Vergangenheit: "Die Wölfe" (2009), "Flaschenpost an meinen Mann" (2013), "Die Holzbaronin" (2013), "Die Toten von Hameln" (2014) und u.a. die erfolgreichen Reihen "Kommissarin Heller" (2014-2021), "Lena Lorenz" (seit 2015) und "Familie Bundschuh" (seit 2015). Aktuell läuft "Heimsuchung - eine Jahrhundertgeschichte" erfolgreich im Kino.Das ZDF wird sein Programm zu Ehren von Regina Ziegler umstellen und sendet u.a. am Montag, 20.15 Uhr "Familie Bundschuh - Bundschuh gegen Bundschuh" und um 00.15 Uhr "Fabian". Im Laufe der Woche wird "Kommissarin Heller" und "Die Holzbaronin" wiederholt.Pressekontakt:Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Mainz, 1. November 2026ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6381864