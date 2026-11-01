Köln (ots) -Mit hochmoderner Augenmedizin, transparenter Beratung und einem außergewöhnlichen Raumkonzept geht das Augenzentrum VISUS ONE in Köln neue Wege. Das im September eröffnete Zentrum bietet ein breites Behandlungsspektrum von modernen Augenlaserverfahren und Linsenimplantationen bis zur Therapie verschiedener Augenerkrankungen. Für das international erfahrene Ärzteteam stehen neben der hohen medizinischen Qualität insbesondere eine umfassende Aufklärung, persönliche Betreuung und ein offener Umgang mit Fragen und möglichen Unsicherheiten im Vordergrund. Dieser Anspruch spiegelt sich auch im Interior Design wider. Helle, großzügige Räume schaffen eine einladende Atmosphäre, die Vertrauen fördern und zum Wohlbefinden der Patienten beitragen soll."Wir haben VISUS ONE so aufgebaut, wie wir Augenmedizin selbst erleben möchten: mit präziser Diagnostik, kurzen Wegen und einem Team, das sich Zeit nimmt. Für viele Menschen ist ein Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen heute sehr gut planbar. Unsere Aufgabe ist es, diesen Weg mit größter Sorgfalt zu begleiten."Dr. med. Florian Kretz, Mitglied des medizinischen Beirats von VISUS ONEMedizinische Kompetenz und modernste TechnikVISUS ONE bietet verschiedene Verfahren zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten, darunter SMILE pro, Femto-LASIK, PRESBYOND und No-Touch-Trans-PRK. Ergänzt wird das Angebot durch Linsenimplantationen, den refraktiven Linsentausch sowie die allgemeine Augenheilkunde, etwa bei Grauem Star, Glaukom, Keratokonus und Makuladegeneration.Das medizinische Expertenteam besteht aus MUDr. Katarina Kulhanek, Dr. med. Florian Kretz (FEBO), Dr. med. Christof Knebel und Haytham Saleh (FEBO). Gemeinsam verfügen sie über Erfahrungen aus mehr als 75.000 durchgeführten Eingriffen. Bei der Diagnostik und Behandlung kommen moderne Technologien von ZEISS zum Einsatz. Welche Behandlungsmethode geeignet ist, wird auf Grundlage einer umfassenden Voruntersuchung und der individuellen Voraussetzungen entschieden. Auf seiner Website stellt Visus One ausführliche Informationen und Videos zu verschiedenen Verfahren, Abläufen und Kosten bereit. Auch Beratungsgespräche vor Ort oder Videosprechstunde sind kostenfrei.Das in Köln gestartete Konzept wird bereits Mitte November mit der Eröffnung eines zweiten Augenzentrums in Düsseldorf fortgeführt werden.VISUS ONE - Kunibertsgasse 10, 50668 KölnÜBER VISUS ONEVISUS ONE ist ein Zentrum für moderne Augenmedizin mit Standorten in Köln und Düsseldorf. Das Unternehmen verbindet die Verfahren der Augenlaser- und Linsenchirurgie mit umfassender Augenheilkunde und einer persönlichen, vertrauensvollen Betreuung. Betreiberin ist die VISUS ONE Augenzentrum GmbH, eine Tochtergesellschaft der VISUS ONE Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Mehr unter www.visus.one.Pressekontakt:Sabine SchildhauerVISUS ONE Holding GmbH, Rolandstraße 44, 40476 Düsseldorfsabine.schildhauer@visus.one+49 160 90142300Hinweis für die Redaktion: Bildmaterial der Standorte und des Ärzteteams stellen wir auf Anfrage gern zur Verfügung.Original-Content von: VISUS ONE Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183688/6381866