München (ots) -Saarbrücken gewinnt das Südwest-Derby gegen Mannheim mit 2:1. "Wir haben wieder einmal hier zu Hause ein Spiel gedreht mit einer krassen Energieleistung von den Fans und der Mannschaft. Es ist ein Learning der Mannschaft, dass wir uns besinnen, wenn es schwierig wird. Es zeigt, dass wir dazulernen und mit Rückschlägen und schwierigen Momenten während dem Spiel besser klarkommen", lobt Saarbrückens Coach Argirios Giannikis. Florian Pick wird mit seinem Siegtreffer zum Helden. "Das ist mein Move. Wer die Tore vom letzten Jahr kennt, der weiß, dass ich schon gerne mal nach innen ziehe und den ins lange Eck reinmache", erklärt Pick. Mit nun 20 Punkten bleibt man weiter auf Tuchfühlung mit der Spitzengruppe. "Wir wollen Kontinuität in unser Spiel bringen, um ein paar Siege am Stück zu holen, dranzubleiben und zu wachsen als Mannschaft", attestiert Florian Pick. Auf Mannheimer Seite ist man der Ansicht, dass mehr drin gewesen wäre. "Wir haben es nicht verdient heute zu verlieren. Ein Remis wäre gerecht, aber so ist der Fußball. Sie haben ihre Chancen genutzt, wir nicht. Wir müssen die Niederlage akzeptieren, aber das Team hat Charakter gezeigt. Kleine Details haben das Spiel entschieden", hadert Mannheims Trainer Rui Mota.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's mit der 3. Liga bei MagentaSport am Freitag mit dem Tabellenführer Viktoria Köln gegen 1. FC Saarbrücken - ab 18.30 Uhr live. Alle Spiele der 3. Liga live bei MagentaSport.1.FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim 2:1 | "Krasse Energieleistung" und Picks Geniestreich: Saarbrücken gewinnt Südwest-DerbyTrotz Derby-Niederlage. Der Anhang des SV Waldhof Mannheim zollt der Mannschaft Respekt für einen ordentlichen Auftritt. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OXdRVGM2M2VHc3BvRzRFOTVVekpkdmsrOHRUSVhXOC95T0ZIeCs5aXJ0MD0=Argirios Giannikis, Trainer 1.FC Saarbrücken: "Wir haben wieder einmal hier zu Hause ein Spiel gedreht mit einer krassen Energieleistung von den Fans und der Mannschaft. Es ist ein Learning der Mannschaft, dass wir uns besinnen, wenn es schwierig wird. Wir greifen auf die Abläufe zurück, die uns Sicherheit geben. Es zeigt, dass wir dazulernen und mit Rückschlägen und schwierigen Momenten während dem Spiel besser klarkommen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MzFTZ2lkbTA3bFJ5U0tOa0tKNmFrQ2FjZmthRlBiSWVGSXVPbWlZOXlCMD0=Florian Pick, Siegtorschütze 1.FC Saarbrücken über den Derbysieg: "Pure Freude. Wir haben uns vorgenommen heute zu gewinnen und das wieder gutzumachen, was wir letzte Woche verbockt haben. Wir können zuhause die Rückstände drehen, das haben wir öfter schon gezeigt. Wir bleiben uns treu, wir haben unseren Plan. Wir sind im Matchplan dringeblieben und haben es als Mannschaft gut umgesetzt." Über seinen Siegtreffer zum 2:1: "Das ist mein Move. Wer die Tore vom letzten Jahr kennt, der weiß, dass ich schon gerne mal nach innen ziehe und den ins lange Eck reinmache." Ob der Derbysieg einen Schub geben kann: "Wir wollen Kontinuität in unser Spiel bringen, um ein paar Siege am Stück zu holen, dranzubleiben und zu wachsen als Mannschaft." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UEc1YmhyK0pDT2krem01cjljRjhwRTBCNkVta0QyR1k2VENxK0hCOGRkOD0=Rui Mota, Trainer SV Waldhof Mannheim: "Eine individuelle Aktion von Florian Pick hat es entschieden. Es war ein toller Schuss. Wir haben selbst zwei sehr gute Möglichkeiten verpasst, um in diese Position zu kommen. Wir haben es nicht verdient heute zu verlieren. Ein Remis wäre gerecht, aber so ist der Fußball. Sie haben ihre Chancen genutzt, wir nicht. Wir müssen die Niederlage akzeptieren, aber das Team hat Charakter gezeigt. Kleine Details haben das Spiel entschieden." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TXdSV3dhMDY2RFg3MW1xVVVHRkVSb0pyakdFbnVHb0FOQThuR29nRnlCYz0=Lovis Bierschenk, SV Waldhof Mannheim: "Wir hätten das Derby gerne gewonnen, das tut weh. Trotzdem sind das die geilsten Spiele." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VlJyYTFiSjYzTHFseWJmY3JmdysyMmR1cjVVS2Vpc1pNU0VTWWNhTlNyOD0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+ sowie noch mehr deutscher Fußball bei DFB.TV.3. Liga | 13. SpieltagFreitag, 06.11.2026ab 18.30 Uhr: FC Viktoria Köln - 1. FC SaarbrückenSamstag, 07.11.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen, Hansa Rostock - SG Sonnenhof Großaspach, SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse, SV Waldhof Mannheim - Fortuna Köln, FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorfab 16.15 Uhr: Preußen Münster - MSV DuisburgSonntag, 08.11.2026ab 13.15 Uhr: SV Meppen - SSV Jahn Regensburgab 16.15 Uhr: VfB Stuttgart II - SC Verlab 19.15 Uhr: Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim IIPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6381875