Straubing (ots) -
Die Linke hat am Wochenende ein unmissverständliches Signal gesendet. Die Partei will an die Macht, und ihre Spitzenkandidatin Elif Eralp soll die erste Regierende Bürgermeisterin der Partei werden. Mit großer Mehrheit stimmte der Landesparteitag für Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD, die an diesem Montag beginnen sollen. Sollte Rot-Grün-Rot tatsächlich gebildet werden, wird das Bündnis mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern. Auf dieser Koalition liegt kein Segen.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6381879
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