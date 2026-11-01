Köln (ots) -Die Filmproduzentin Regina Ziegler ist am 1. November in Berlin im Alter von 82 Jahren gestorben.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Mit Regina Ziegler verliert der deutsche Film eine der prägendsten Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte. Sie war eine Pionierin, die mit ihren bewegenden Geschichten beeindruckte und durch ihr Engagement für Kultur, Gesellschaft und Politik weit über die Leinwand hinaus Einfluss nahm. WDR-Koproduktionen wie 'Der Verleger' oder 'Jenseits der Mauer' dokumentieren den gesellschaftsrelevanten Ansatz ihres Schaffens. Sie war eine durchsetzungsstarke Frau, die viele unvergessliche Filme und Serien erst möglich gemacht hat. Ihre visionäre Kraft und ihre Kreativität bleiben in ihren Werken erhalten und sind nach wie vor spürbar."Regina Ziegler wurde 1944 in Quedlinburg geboren und gründete nach ersten Tätigkeiten als Produktionsleiterin 1973 ihr eigene Produktionsfirma. Im Laufe der Jahrzehnte entstanden über 500 Produktionen für Film und Fernsehen, darunter "Solo für Klarinette" mit Corinna Harfouch und Götz George sowie "Der Verleger" mit Heiner Lauterbach und "Die große Flatter" mit Richy Müller. Ein Zuschauermagnet war die WDR-Serie "Die Anrheiner", die in Köln gedreht wurde.Ihr filmisches Werk wurde mit nationalen und internationalen Auszeichnungen gewürdigt, wie dem Emmy Award, dem Grimme Preis und dem Deutschen Filmpreis. Zu den zahlreichen persönlichen Ehrungen zählen das Bundesverdienstkreuz und eine Retrospektive ihrer Werke im Museum of Modern Art in New York. Regina Ziegler hinterlässt in der kulturellen Landschaft eine Lücke, die schwer zu füllen sein wird.Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6381886