Novo Nordisk steht nach einem dramatischen Kursverlust seit seinen Höchstständen 2024 vor einem möglichen Wendepunkt. Mit einer deutlich niedrigeren Bewertung, milliardenschweren Aktienrückkäufen und einer strategischen Neuausrichtung im Geschäft mit Abnehmmedikamenten könnte sich für langfristige Anleger eine interessante Einstiegschance ergeben. 70 Prozent Kursverlust und historisch niedrige Bewertung Die Aktie von Novo Nordisk hat seit ihrem Höchststand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de