Nach dem größten Hack der Krypto-Geschichte bemüht sich Binance darum, wieder Normalbetrieb herzustellen. Nutzer:innen können - in begrenztem Ausmaß - wieder Auszahlungen vornehmen. Die große Kapitalflucht ist bisher ausgeblieben. Am 29. Oktober 2026 hatten laut FBI wahrscheinlich nordkoreanische Hacker:innen Digitalwährungen im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar von der weltgrößten Krypto-Börse Binance gestohlen. Die komplexe Attacke soll über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n