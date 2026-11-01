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Shenzhen präsentiert den Titelsong und das Musikvideo der Gastgeberstadt für die APEC China 2026



01.11.2026 / 20:20 CET/CEST

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SHENZHEN, China,/PRNewswire/ -- Der Titelsong der Gastgeberstadt für die APEC China 2026, "Meet You Where Wonders Bloom" (????????), wurde von der Propagandaabteilung des Stadtkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Shenzhen produziert und von der Shenzhen Media Group gestaltet. Der Song, dessen Text und Musik von He Muyang, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Chinesischen Musikerverbands und in Shenzhen ansässigen Musiker, stammen, wird von den beliebten Sängern Jane Zhang und Joseph Zeng interpretiert. Mit seinem frischen, jugendlichen Pop-Sound erzählt der Song die Geschichten gewöhnlicher Träumer und verwebt dabei persönliche Hoffnungen, die bemerkenswerte Entwicklung Shenzhens und die umfassendere Vision der Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum miteinander. Das zusammen mit dem Lied veröffentlichte Musikvideo geht über die bloße Darstellung des Stadtbildes von Shenzhen hinaus und stellt die Menschen in den Mittelpunkt der Geschichte. Anhand der Erfahrungen von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, insbesondere von jungen Menschen und Ausländern, fängt es die Energie und Anziehungskraft von Shenzhen, der "Stadt der Wunder", sowie deren herzliche Offenheit gegenüber der Welt ein. Das Video dauert 4 Minuten und 45 Sekunden und umfasst 176 Aufnahmen, die in ganz Shenzhen gedreht wurden; dabei sind mehr als 100 Einwohner zu sehen. Von der Koordination der Drehorte über die Unterstützung bei den Dreharbeiten bis hin zur Zusammenführung der Teilnehmer war die Produktion eine stadtweite Gemeinschaftsleistung. Es ist mehr als nur ein Musikvideo - es wurde zu einem gemeinsamen Ausdruck der Begeisterung Shenzhens als APEC-Gastgeberstadt. Von einer erfrischenden Melodie bis hin zu einer Stadt, die bereit ist, die Welt willkommen zu heißen: Shenzhen nimmt seine Rolle als APEC-Gastgeberstadt mit Offenheit und Inklusivität an und lädt Gäste aus nah und fern herzlich ein, sich in Shenzhen zu versammeln. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/shenzhen-prasentiert-den-titelsong-und-das-musikvideo-der-gastgeberstadt-fur-die-apec-china-2026-302925780.html



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