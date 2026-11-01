Hot Stocks KW 44 / 2026: Mega-Cap-Pharma nach Zahlen auf der Überholspur!

US-Branchengrößen zwischen neuen Allzeithochs und nachhaltiger Trendfortsetzung!

Während die breiten Indizes in späten Phasen des Marktzyklus oft mit erhöhter Volatilität ringen, demonstrieren die US-Schwergewichte der Pharmabranche derzeit eindrucksvoll ihre defensiven Qualitäten gepaart mit dynamischen Wachstumsimpulsen. Getrieben von robusten Quartalsergebnissen, starken Erhöhungen der Jahresaussichten und milliardenschweren Kassenschlagern zeigt der Sektor eine relative Stärke, die ihn klar vom Gesamtmarkt abhebt.

Diese Kombination aus hochprofitablen Wachstumsstorys und defensiver Cashflow-Stärke lässt die Aktienkurse der Big-Pharma-Garde vermehrt an Schlüsselmarken und Pivotal Points nach oben ausbrechen. Aus charttechnischer Sicht manifestiert sich dieser fundamentale Rückenwind in soliden Aufwärtstrends und markttechnisch sauberen Vorbereitungen für das nächste Kapitel der Trendfortsetzung.

Eli Lilly (LLY)

Die Story: Eli Lilly hat die Q3-Erwartungen der Wall Street absolut pulverisiert. Der Umsatz stieg um 39 % auf 24,4 Mrd. USD (Erwartung rund 22,4 Mrd. USD), das bereinigte EPS lag bei 7,48 USD (Erwartung rund 5,60 USD). Treiber bleiben die GLP-1-Schwergewichte Mounjaro (10,7 Mrd. USD Umsatz, +65 %) und Zepbound (5,3 Mrd. USD, +48 %). Lilly hob die Jahresprognose für 2026 auf 91 bis 92 Mrd. USD Umsatz an.

Chart-Check: Starker bullischer Trend. Nach dem Earnings-Beat sprang die Aktie dynamisch auch ein neues 52-Wochenhoch. Der Bereich um das bisherige Allzeithoch bei rund 1.325 USD agiert als direkter Ausbruchs-Pivot. Der gleitende Durchschnitt (EMA 20) zieht steil nach oben und bietet dynamische Unterstützung.

Gilead Sciences (GILD)

Die Story: Gilead überraschte positiv im Q3 mit einem EPS von 2,55 USD (Erwartung 2,24 USD) und einem Umsatz von 8,30 Mrd. USD (+6,8 % YoY). Das Kerngeschäft HIV (allen voran Biktarvy und das neue Yeztugo) legte zweistellig zu (+18 %) und kompensierte Rückgänge bei Covid-Behandlungen (Veklury) und Zelltherapien deutlich. Zudem erweitert Gilead seine Oncology-Pipeline (Trodelvy) und tätigte gezielte Zukäufe.

Chart-Check: Gilead hat den Seitwärtstrend nach oben verlassen und weist ein deutlich verbessertes Momentum auf. Nach dem Earning-Beat zeigte sich eine Kurslücke (Gap-Up). Das Vor-Zahlen-Niveau dient nun als neue Unterstützung. Hält sich der Titel über der 20-Tagelinie, bleibt die Trendfortsetzung nach oben das primäre Szenario.

Abbvie (ABBV)

Die Story: AbbVie lieferte solide Q3-Zahlen mit einem Umsatzplus von 10,3 % auf 17,4 Mrd. USD und einem bereinigten EPS von 3,82 USD (über den Schätzungen von 3,77 USD). Die Nachfolger der Humira-Loss-of-Exclusivity (Skyrizi und Rinvoq) fangen die Verluste voll ab. Das Management hob die Jahresspanne für das EPS leicht an und erhöhte die Dividende erneut um 5,2 %.

Chart-Check: Geordneter, stabiler Aufwärtstrend auf hohem Niveau, typisch für eine defensive Qualitätsaktie. Der Support liegt im Bereich des letzten Swing-Lows (EMA 20 als solides Fundament). Der Ausbruch über die jüngsten Verlaufshochs hat den Weg für das neue Allzeithoch geebnet.

Thermo Fisher (TMO)

Die Story: Thermo Fischer übertraf im Q3 2026 mit einem EPS von 6,68 USD (Konsens 6,40 USD) und einem Umsatz von 12,14 Mrd. USD die Erwartungen. Das organische Wachstum kehrte mit +6 % stark zurück, was zu einer Anhebung der Jahresprognose führte.

Chart-Check: Nach einer Bodenbildungsphase startete TMO eine klare Erholungsbewegung. Der Rücksetzer nach den Zahlen war ein klassischer Pullback zum 20er. Danach folgte die Trendfortsetzung.

Tagescharts vom 30.10.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 01.11.2026

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