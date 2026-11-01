München (ots) -Aufatmen bei den Kölner Haien! Mit einem 3:2 im Shootout gegen Iserlohn gewinnt das Team von Thomas Berglund mit der letzten Chance vor der Deutschland-Cup-Pause erstmals zwei Spiele in Folge! Aber auch das war ein hartes Stück Arbeit, nicht zuletzt aufgrund einer plötzlichen Iserlohner 2:0-Führung im 2. Drittel. Valtteri Kemiläinen und Brady Austin sichern den Gastgebern den Shootout, den Gregor MacLeod entscheidet und auch bei Teamkollege Daniel Fischbuch für Erleichterung sorgt: "Das ist bitter gewesen, dass es derzeit so für uns gelaufen ist. Nichtsdestotrotz haben wir den Fluch jetzt gebrochen und sind froh, dass wir mit einem Sieg und einem guten Gefühl in die Pause gehen können." Julian Napravnik, der das 2:0 für Iserlohn erzielte, kann der Niederlage ebenfalls Positives abgewinnen: "Sie haben am Schluss ihre Chancen eiskalt genutzt. Da müssen wir am Ende vielleicht ein bisschen besser stehen. Aber ich glaube, wir können froh sein, noch mit einem Punkt nachhause zu gehen."Abseits des Eises stand der Spieltag ganz im Zeichen der Gesundheit und Krebsprävention. Die bekannte Kölner Band "Druckluft" hat ihren Song "Karnevalsmaus" in "Eishockeymaus" umgedichtet. Ein gigantischer Erfolg, wie DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke bestätigt: "Vielen Dank an Druckluft, dass sie den Song zur Verfügung gestellt und umgetextet haben. Man sieht, dass die Eishockeycommunity das annimmt. 650.000 Downloads in Social Media ist überragend. Wir hoffen, das geht weiter." Prominente Unterstützung gab es dabei von Haie-Urgestein Moritz Müller, verrät Sänger Florian Hertel: "Ich hab den Song mit Mo-Torres geschrieben. Er kennt Moritz Müller ganz gut. Dann haben wir kurz eine WhatsApp hin und hergeschrieben. Da haben wir uns über den Text absichern lassen, dass die Version auch ganz geil wird."Nürnbergs Siegesserie von vier Spielen in Folge reißt ausgerechnet im Derby in München. Lukas Klok sorgt mit seinem 1. DEL-Tor für den 2:1-Siegtreffer. "Das waren viele Spiele ohne Tor. Aber das Wichtigste ist, dass wir es als Team gewonnen haben", erklärt der Münchner Neuzugang. "Sie wissen schon, wie man mit einer Führung spielt", lobt Nürnbergs Jakob Weber seine alten Kollegen. Trotzdem ist er mit der bisherigen Saison der Ice Tigers sehr zufrieden. "Wir sind schon ein bisschen die Überraschung der Saison, auch wenn es noch ein langer Weg ist."Schwenningen erkämpft sich einen 4:3-Erfolg nach Overtime gegen Aufsteiger Krefeld. Siegtorschütze Alexander Karachun fordert von seinem Team noch mehr nach der Länderspielpause. "Verletzte oder ohne Verletzte, es zählt der Einsatz und der war viele Spiele nicht da. Deswegen müssen wir unser Potenzial, unser Level und Standard setzen und der Liga zeigen, dass wir für mehr gemacht sind als die unteren Plätze." Aktuell befinden sich die Schwenninger Wild Wings mit 16 Punkten auf Rang 13.Effiziente Löwen Frankfurt bezwingen den ERC Ingolstadt mit 5:2. Obendrein freut man sich über die Rückkehr von Daniel Pfaffengut. "Pfaffi ist ein Leader, den brauchen wir jeden Tag. Es tut gut, dass er wieder da war", meint Markus Schweiger. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge konnte nun wieder ein Sieg eingefahren werden.Nach fünf Jahren gewinnen die Adler Mannheim mal wieder auswärts bei den Eisbären Berlin. Adler-Trainer Dallas Eakins macht das "hohe Zweikampf-Level" als Hauptgrund für den 3:1-Erfolg aus und fügt hinzu: "Es hat sich wie ein Playoff-Spiel früh im November angefühlt. Es war sehr eng und hätte in beide Richtungen gehen können." Zudem hat er die Weisheit des Tages parat: "Gewinnen ist besser als verlieren." Trotz der Niederlage legt Berlins Liam Kirk den Fokus auf das Positive. "Wenn wir letztes Jahr in der Position von heute gewesen wären, hätten wir es angenommen. Wir sind gut dabei." Die Eisbären bleiben Tabellenführer, Mannheim schließt bis auf zwei Punkte auf.5:2-Sieg gegen Straubing - gebeuteltes Bremerhaven steht und siegt zusammen. "Deswegen sagt man, dass wir eine Familie sind. Wir kommen noch näher zusammen, egal wie schlecht es läuft. Wir hatten viel Pech. Wir haben viele junge Spieler, die nicht spielen dürfen, weil wir keinen U23-Spieler haben. Umso besser, dass wir es schaffen mit der kleinen Gruppe Siege und Punkte zu holen", lobt Nino Kinder und fügt hinzu: "Die letzten drei Spiele haben gezeigt, wir können gewinnen, wir können Tore schießen und Eishockey spielen. 7 aus 9 möglichen Punkten, jetzt kann jeder mit einem guten Gefühl in die Pause gehen."Die Augsburger Panther feiern einen 4:0-Auswärtssieg bei den Grizzlys Wolfsburg. Für den AEV ist es der zweite Sieg an diesem Wochenende. "Wir haben dieses Wochenende fast nichts zugelassen. War für mich ein relativ leichter Job dieses Wochenende", freut sich Goalie Tobias Ancicka, dem sein 10. Shutout in der DEL gelingt. Wolfsburg-Kapitän Spencer Machacek ist nach einem desaströsen Wochenende (1:8 in Nürnberg und 0:4 gegen Augsburg) stinksauer: "Wir müssen verdammt nochmal besser sein. Wir müssen zum Tor kommen, uns defensiv besser verhalten. Jeder einzelne von uns. Das fängt bei mir an."Im exklusiven MagentaSport-Interview klärt Bundestrainer André Rankel über seine Pläne in Bezug auf den Deutschland Cup 2026 bis hin zur Heim-WM 2027 auf. "Darauf habe ich auch geachtet, Spieler mit reinzunehmen, die jetzt gerade eine gute Form haben, die jetzt die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. [...] Es geht darum, dass die Spieler mir zeigen, wer sie sind, wie sie sich selbst als Spieler identifizieren und wie sie der Nationalmannschaft helfen können, erfolgreich zu sein", erklärt er seinen Kader für das Turnier kommende Woche (05-08. November live). Rankel entschied sich auch gegen die Idee einige Stammspieler nur für ein oder zwei Spiele zu nominieren. "Ich kann nur 25 Spieler mitnehmen. Das ist anders als im Fußball. Wir machen es diese Saison ein bisschen anders. Wir werden uns im Februar noch einmal treffen, werden da einen Termin mit dem kompletten Kader haben und da einige Dinge besprechen. Wir haben als Nationalmannschaft 4 Phasen. Das ist die erste, diese Kennenlernphase, in der ich die Spieler kennenlerne, in der sie mich kennenlernen. Da bin ich dabei und da sind die Spieler voll miteingebunden. Im Februar werden wir da so eine Art Kick-Off für die WM haben. Da geht es dann so weit, dass alle miteingebunden sind." Zudem äußert sich der Bundestrainer über den CAS-Entscheid pro Russland. "Ich hätte mir auch eine andere Entscheidung gewünscht. Aber so ist der Stand der Dinge. Da kümmern sich andere Organisationen um mögliche Szenarien. Für mich geht es darum, mich um den Deutschland Cup und die Mannschaft zu kümmern. Das ist das, was ich machen kann. Und darauf freue ich mich."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 14. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Vom 5. bis 8. November gibt es live und kostenlos den Deutschland Cup. Vom 6. bis 16. November 2026 steht die IIHF Women's World Championship auf dem Programm - MagentaSport und MagentaTV präsentieren alle deutschen Spiele in der Vorrunde und der K.o.-Phase sowie das Finale live, kostenlos und mit umfassender Begleitberichterstattung. Die neue Folge der Content-Reihe EishockeyDeutschland erscheint morgen, 2. November, um 18.00 Uhr und widmet sich vor Beginn des Deutschland Cups und der Frauen-WM der grundsätzlichen Frage, wofür das deutsche Eishockey steht. Am Donnerstag, 12. November, geht es weiter mit der PENNY DEL - ab 19.15 Uhr mit der Partie Iserlohn Roosters gegen Adler Mannheim.Kölner Haie - Iserlohn Roosters 3:2 (SO) | "Haben den Fluch jetzt gebrochen": Köln gewinnt erstmals in dieser Saison zwei DEL-Spiele in FolgeLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ZDRwS044NGFKN0s5NEhRUzY1b3UyNzlmSFBNVm5NbjhEdFpvTnU5TmdYRT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/7Eqbmk9SmtzJ)Die Kölner Wackelserie droht sich fortzusetzen! Iserlohn schockt die Haie mit einer 2:0-Führung im 2. Drittel! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=TUVPek5sMGZDMXpXbjZkWUtYNVNZWHlpVlZpdVM1NUh2ZGRpUDdUL1BKbz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/oAFCpmrfw8Ey)Game Over! Gregor MacLeod beendet die Kölner Achterbahnfahrt und sorgt mit seinem verwandelten Penalty für den langersehnten zweiten Sieg in Folge! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=dEpTdnE3eFllZG0zTElLZjE2c0ptOUFBcldLamVPa0VOdTVuYkZhZTNwaz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1qWKhANcnqe73jv/NW2TUd5MMhIg)Es ist vollbracht! Janne Juvonen hält gegen Peter Quenneville - und darf sich von den Fans und Teamkollegen feiern lassen! Der Clip zu den Szenen nach Spielende: clipro.tv/player?publishJobID=eTJUYWp0WXBnRDdURS9PemRPemJ0MTErN3NRbkh2UHAxRUdYT1Q3Vk5Ucz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1wZ2vzTEi09gfcR/KI2C6-gZg-eP)Daniel Fischbuch, Spieler Köln: "Ich denke mal, dass wir gut ins Spiel gekommen sind und Iserlohn ganz gut verteidigt haben. Im 2. Drittel sind wir ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Die zwei Tore, die wir kriegen, dürfen wir nicht zulassen, so wie sie passiert sind. Am Ende haben wir uns zurückgekämpft und verdient gewonnen."...dazu, dass Iserlohn eine 70:30-Zweikampfquote hatte: "Damit fängt es an. Sie brauchen auch jeden Punkt. Sie haben sich ordentlich reingeworfen. Man will mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Aber da müssen wir uns definitiv verbessern, in den Zweikämpfen und viel mehr gewinnen."...dazu, dass die Kölner Serie aus aufeinanderfolgenden Siegen und Niederlagen beendet ist: "Man geht von Spiel zu Spiel. Man will jedes gewinnen. Das ist bitter gewesen, dass es derzeit so für uns gelaufen ist. Nichtsdestotrotz haben wir den Fluch jetzt gebrochen und sind froh, dass wir mit einem Sieg und einem guten Gefühl in die Pause gehen können."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K1NuSnh0YUxzMkVlb3ZBZnE5ZzhMTkwySENoSmpiRnV2NTYzV1hDeFJxaz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo22blAoYqc9fGHUx/PSZxuRaKvvxX)Gregor MacLeod, Kölner Siegtorschütze: "Wir arbeiten noch dran. Wir haben dieses Jahr noch keine zwei Spiele in Folge gewonnen. Das sind immer noch keine 6 Punkte, daher sind wir immer noch nicht zufrieden. Aber das ist eine gute Art, in die Pause zu gehen."...darüber, dass Köln zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele in Folge gewonnen hat: "Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Aber wir wollten auch ein gutes Gefühl, mit dem wir in die Pause gehen können. Wir hatten mit der CHL einen schweren Start und viele Spiele. Das ist ein guter Zeitpunkt, den Körper etwas zu erfrischen und dann wieder zurückzukommen."...über die Deutschland-Cup-Pause: "Das ist gut für jeden, mental, physisch. Das ist gut, eine Woche frei zu haben. Dann geht es nächste Woche weiter."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cEI0QnVBbDdaN3dvbkMzRU51ZE1SRnVjTzl4M0ZJOGFzNFUyNWdrcGN6ND0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo28eTPdeSWJAptNT/zh2AortGLrUC)Julian Napravnik, Iserlohner Torschütze zum 2:0: "Ich glaube, wir können froh sein, dass wir einen Punkt mit nachhause nehmen. Das ist ärgerlich. Wir waren 2:0 vorne. Ich glaube, wir waren zuzeiten die bessere Mannschaft. Sie haben am Schluss ihre Chancen eiskalt genutzt. Da müssen wir am Ende vielleicht ein bisschen besser stehen. Aber ich glaube, wir können froh sein, noch mit einem Punkt nachhause zu gehen."...mit welchem Gefühl die Roosters in die Pause gehen: "Den Punkt nehmen wir mit. Wir können jetzt mit einem guten Gefühl in die Pause gehen, 4 Punkte. Jetzt Kräfte sammeln. Und dann attackieren wir neu."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U21TMXhQV0tGREdRMFRzcUptbW9DaUVSZzdNY1k4VVVtTnB2NzJIcWhRND0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2EhBeSk4QSgPVFz/8JeG25vvsGKj)Franz-David Fritzmeier, Sportdirektor Iserlohn, vor dem Spiel, warum sich die Roosters auswärts noch schwertun: "Wir hatten auswärts einige Spiele, in denen wir teils nicht performt haben, teils naiv waren. Es gab sehr schwere Gegner für uns: in Berlin, in Mannheim, in Straubing, in München. Das sind Spiele, in denen du etwas mitnehmen kannst, nicht gezwungenermaßen musst. Das Spiel in Frankfurt hat sehr wehgetan, wo wir 4 Unterzahltore kriegen. Solche Spiele tun weh. Auch in München, wo wir das 2:2 schießen, nach 2:0-Rückstand, an den Pfosten schießen und im Gegenzug das 2:3 kriegen. Das tut weh und daraus müssen wir einfach lernen. Wir sind teilweise naiv, machen einfache Fehler. Die können wir uns nicht leisten. In dieser Liga wird das immer bestraft."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TWM4NEExYUJzbnBrWTZMRDN2QUtpZm5MNGJpai9uRnRBWkZ2ZnBiTmdCVT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2KjttHpgKcBz78V/i2zRgC7I7_BN)Gerd Nettekoven, Vorstandsmitglied der Stiftung Deutsche Krebshilfe, in der Drittelpause über die bundesweite "Move Challenge" im Rahmen des Aktionsspieltags im Zeichen der Gesundheit und Krebsprävention: "Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte kurz vor dem Spiel Gänsehaut, als die ganze Halle hier am Tanzen war. Das war einfach großartig. Aber dahinter steckt natürlich auch trotz allem eine Ernsthaftigkeit. Bewegung ist ein ganz entscheidender Faktor für unsere Gesundheit. Wir sind natürlich als Deutsche Krebshilfe ausgesprochen dankbar, dass wir hier gemeinsam mit der DEL diese Plattform haben und auf dieses wichtige Thema sensibilisieren können. Das macht aber auch deutlich, dass über das Thema Sport allein gedacht wird und so ein wichtiges Thema wie Krebs von der DEL in den Fokus genommen wird."...wann der Aktionsspieltag ein Erfolg ist: "Wir wollen nicht aus allen Profisportler machen oder dass einer einen Marathon läuft. Für uns ist es ganz wichtig, dass Bewegung in den Alltag integriert wird. Wenn wir darauf sensibilisieren können, wenn wir das mitnehmen und wenn solche Initiativen dazu beitragen, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung ein anderes wird, wäre das großartig."Gernot Tripcke, DEL-Geschäftsführer, in der Drittelpause, über den Aktionsspieltag: "Wir kooperieren schon seit mehreren Jahren. Wir haben schon mehrere Aktionen gemacht. Die Klubs machen sehr viel. Jetzt ist gerade der Oktober abgelaufen, Richtung Frauen. Jetzt kommt der Movember für die Männer, für die ganzen Vorsorgeuntersuchungen. Das passt natürlich super in unsere Kooperation mit der Deutschen Krebshilfe. Jetzt versuchen wir, ein bisschen spielerisch, ein bisschen lustig, auf das Thema hinzuweisen. Es geht um Bewegung. Bewegung kann jeder. Da hilft jeder Hampelmann. Jede Bewegung hilft, um die Gesundheit zu verbessern. Letztlich zahlt das auch die Prävention gegen Krebs ein."...wie der Aktionsspieltag bei den Fans ankommt: "Das ist überragend! Vielen Dank an Druckluft, dass sie den Song zur Verfügung gestellt und umgetextet haben. Man sieht, dass die Eishockeycommunity das annimmt. 650.000 Downloads in Social Media ist überragend. Wir hoffen, das geht weiter. Wir hoffen, dass die Leute dann wirklich selbst ihre Videos hochladen, wenn sie tanzen, wenn sie schunkeln, für die Prävention, um darauf aufmerksam zu machen. So wird es in den nächsten Wochen weitergehen. Solche Trikots gibt es von jedem Klub, Unikate, von den Spielern heute unterschrieben. Die werden Anfang Dezember über den ebay-Account der Deutschen Krebshilfe für einen guten Zweck versteigert. Das zeigt auch nochmal das Engagement unserer Teams. Da kann sich jeder, der nicht nur tanzen will, sich auch nochmal involvieren."Link zum Doppelinterview: clipro.tv/player?publishJobID=SlRtMnZSVDh4L05xWUNVbmlzcWJzUi80WmNzZWZBNlFBVUpyeEMzb1ZEUT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2Qmc86vIElhYj11/FjRFqHrgQ58h)Florian Hertel, Sänger der Band "Druckluft", die ihren Song "Karnevalsmaus" für den Aktionsspieltag zur "Eishockeymaus" umgedichtet hat, in der Drittelpause über seine Eindrücke beim Eishockey: "Wahnsinn! Ich war noch nie bei einem Haie-Spiel. Aber die Stimmung ist der Wahnsinn. Der Auftritt hat Bock gemacht. Da haben mir schon einige Leute auf Instagram geschrieben, dass der Auftritt geil war, dass sie den Song feiern. Auf jeden Fall ein gelungenes Debüt."...wer an die Band herangetreten ist: "Auch die DEL, über einen Kontakt, den Max [Rohde], den Sänger von King Loui. Die Welt ist klein in Köln. Für uns ist diese Reichweite ganz neu. Seit der Karnevalsmaus ist alles explodiert. Dass wir so eine Anfrage kriegen dürfen, ist megageil. Da haben wir auch keine Sekunde drüber nachgedacht. Jetzt stehe ich hier, mit so einem geilen Jersey. Was geht?"...über das Umtexten des Songs "Karnevalsmaus" auf Eishockey: "Ich hab den Song mit Mo-Torres geschrieben. Er kennt Moritz Müller ganz gut. Dann haben wir kurz eine WhatsApp hin und hergeschrieben. Da haben wir uns über den Text absichern lassen, dass die Version auch ganz geil wird."Philipp Walter, Geschäftsführer Kölner Haie, in der Drittelpause über den Aktionsspieltag: "Das ist ein ganz, ganz toller Schulterschluss innerhalb der Liga. Ich erinnere mich, als die Idee aufkam, an uns und die gesamte Liga herangetragen wurde, das war eine Entscheidung von Sekunden, weil es so ein wichtiges Thema ist und wir geschlossen als Liga dahinterstehen. Wir haben eine hohe gesellschaftliche Verantwortung, mit der Strahlkraft, die wir in unserem Sport haben, nicht nur wir als Haie, wir als gesamte PENNY DEL. Das war eine Entscheidung, die uns sehr, sehr leichtgefallen ist, für diese Sache einzustehen."...über die "Eishockeymaus": "Es ist ja auch so: Die Kölnerinnen und Kölner oder die Rheinländer musstest du von diesem Song überhaupt nicht überzeugen. Das ist der absolute Ohrwurm. Das ist vor einem Jahr rausgekommen, ist der absolute Sessionshit. Jedes Kind kennt dieses Lied im Originalen. Dass es mit der neuen Variante durch die gesamte Liga getragen wird, finde ich mega!"Link zum Doppelinterview: clipro.tv/player?publishJobID=WElYR1crbkUxMWtkaHNsc1JHVndjNk4yeWt4S2g3RHQ5YWtLY25hWDRkST0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2WpKMw0u8vD8KtX/itDk55R1hjs4)EHC Red Bull München - Nürnberg Ice Tigers 2:1 | EHC lässt Nürnberger Siegesserie reißen: "Sie wissen schon, wie man mit einer Führung spielt"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=bURBbUt3TDBFMXNoYTl6ZUdLdndLalprdnhJYytMSlJhL0R0NWk3bDhWcz0=Sein erstes DEL-Tor ist ein Siegtor! Lukas Klok lässt den EHC Red Bull München jubeln und fügt Nürnberg die erste Niederlage nach 4 Siegen in Folge zu. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=alo0U0wrRVJ6cnZDR25aK3dzY2NrRmlRb05OTytQeVhoWm53MjExUllpWT0=Lukas Klok, Münchner Siegtorschütze, erzielte gegen Nürnberg sein 1. DEL-Tor: "Das waren viele Spiele ohne Tor. Aber das Wichtigste ist, dass wir es als Team gewonnen haben. Wir haben wirklich hart für die 3 Punkte gekämpft. Das war ein sehr wichtiges Spiel vor der Pause. Deshalb war es wichtig, den ersten Teil mit einem Sieg abzuschließen. Deshalb ist es ein großartiges Gefühl." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NWlPU3VHc1h3U2xNcjhUTXVFRFdOMXVxaWdGVTlTN3pjdUkzeStORGZmcz0=Jakob Weber, Spieler Nürnberg, über das Spiel gegen Ex-Klub München: "Das ist immer ein besonderes Spiel. Nach so einer langen Pause freut es mich, dass ich wieder zurück bin." ...warum sich die Nürnberger schwergetan haben, Chancen zu kreieren: "Man muss sagen, sie wissen schon, wie man mit einer Führung spielt. Sie haben natürlich gut Druck gemacht, es uns auch nicht leicht gemacht, aus der eigenen Zone zu kommen. Im Großen und Ganzen hatten wir die Chancen, vor allem am Schluss. Gegen so einen Verein muss man es halt dann auch machen." ...über die Bilanz nach dem ersten Saisonviertel mit 9 Siegen und 6 Niederlagen und einer Serie von zuletzt 4 Siegen in Folge: "Wir sind schon ein bisschen die Überraschung der Saison, auch wenn es noch ein langer Weg ist. Aber wir hatten auch schwierige Zeiten, mit wenig Verteidigern. Uns fehlt immer noch einer. Für das, was wir hatten, haben wir einen sehr guten Job gemacht. Ich hoffe, dass es weiterhin so in der Saison läuft." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b3hLcEtsNEdYQTIwajYyRVlNaDl3Zkg3VGpPVmNnVWpVejNmOTI2K0tJQT0=Löwen Frankfurt - ERC Ingolstadt 5:2 | Effiziente Frankfurter feiern den BefreiungsschlagAlle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Qi9HNEpUUVhCWG5zY0s0TVV1Rkp1VUVuY1pDcTUwd1ZXYndPanhlZDBTRT0=Markus Schweiger, Löwen Frankfurt, über die Rückkehr von Daniel Pfaffengut: "Pfaffi ist ein Leader, den brauchen wir jeden Tag. Es tut gut, dass er wieder da war." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QTlUVVRrNHE4aUZHWTJMR2xlc09nc2FMNlZhLytuT1VDM0pMd1FBRnZtaz0=Philip Rosa-Preto, ERC Ingolstadt: "Mit fast jedem Schuss, den sie hatten, haben sie getroffen. Dann wird es schwer ein Spiel zu gewinnen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RndtYW5pZHhaTlZ6L256U2ZuM3FEdWVpbU1wd0w4RzBkcWtHeTBaYjVBdz0=Schwenninger Wild Wings - Krefeld Pinguine 4:3 OT | Schwenningen will "zeigen, dass wir für mehr gemacht sind als die unteren Plätze"Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aUx5MDl3ZzZobFppakJIc2tHZVJwY1g2SCtIVmVsRUtuWGdGSDBjQjl4az0=Alexander Karachun sorgt in der Overtime für den Extrapunkt für die Schwenninger Wild Wings. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bGNVQzZRbkwvZDB5YzBtblpRaDVIT09NZ1ZmZ0FzZnRNMCtMMWcrdUJFaz0=Alexander Karachun, Schwenninger Wild Wings: "Es ist ein salziges Lächeln, wir hätten schon gerne drei Punkte geholt. Wir wollten ein Zeichen für unsere Fans setzen. Wir müssen nach der Pause schauen, dass wir auf die richtige Bahn kommen." Über das Potenzial des Teams: "Verletzte oder ohne Verletzte, es zählt der Einsatz und der war viele Spiele nicht da. Deswegen müssen wir unser Potenzial, unser Level und Standard setzen und der Liga zeigen, dass wir für mehr gemacht sind als die unteren Plätze." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dUt0Vi9yTUNPY1p4OVBydm5OcGdzWm5JMm5xbDh4ZlhneHZlZEQ5VStnMD0=Adam Payerl, Zwei Tore für Krefeld Pinguine: "Ein bitteres Ende für uns. Sie treffen in der letzten Minute und in der Overtime kann alles passieren. Daraus können wir lernen. Unser Team gehört in diese Liga und wir werden das ganze Jahr dafür kämpfen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QnNURTFuaWFnbzJKU2FqNWFwTFlZeHk5cC9wVWx4QXZnSnlIT3N2YWswUT0=Eisbären Berlin - Adler Mannheim 1:3 | "Gewinnen ist besser als verlieren": Adler entführen nach fünf Jahren wieder drei Punkte aus BerlinAlle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=a0lnNkhwZTNqaU8yM3hqRjFsbXpLSWo1VmNaV0x2MWorNjhaQ0s1MWdpTT0="Sehr tricky!" Ty Ronning trifft zum vermeintlichen 2:2-Ausgleich. Das Tor wird allerdings nicht gegeben, da das Schiedsrichter-Gespann der Ansicht ist, dass die Scheibe die Torlinie noch nicht überquert hatte, bevor das Tor durch Ronning verschoben wurde. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dFVzQlh4b1g0QXU5NDBzNnkybTMvQVhkN2VsSS8vV0hIcmo0QWRZbDAxWT0=Andreas Eder verpasst den Ausgleich für die Eisbären. Er scheitert kurz vor Schluss an der Latte. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dm0zSWRsaFEwMSt1aEpGeEpQUzkzN05CVlhOTGVlMXFhTFhtREFvWmpFTT0=Liam Kirk, Eisbären Berlin: "Ein Spiel der Kleinigkeiten. Wir hatten ein paar unglückliche Bounces gegen uns. Wir müssen das Positive mitnehmen und aus den Fehlern lernen. Wenn wir letztes Jahr in der Position von heute gewesen wären, hätten wir es angenommen. Wir sind gut dabei." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OGUwaENFWlVudVZ4QVlXcnZPczU3WFczeTNrenZkQTFsdjhOSkpiSjBUYz0=Dallas Eakins, Trainer Adler Mannheim: "Wir hatten ein hohes Zweikampf-Level. Es hat sich wie ein Playoff-Spiel früh im November angefühlt. Beide Teams sind sehr gut vorbereitet und haben enorm harte Spieler auf ihren Seiten. Beide Torhüter waren exzellent. Es war sehr eng und hätte in beide Richtungen gehen können. Wir waren die letzten Spiele nicht so gut, heute war es eine gute Reaktion. Gewinnen ist besser als verlieren." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OWl0bE1OMzR2T0xkcWYwRG1JZFpFc1dyQ3JhUVRrVDNuZ0cxZG42bE9XYz0=Matthias Binder, Geschäftsführer Adler Mannheim, und Thomas Bothstede, Geschäftsführer Eisbären Berlin, in der ersten Drittelpause zum Aktionsspieltag der Deutschen Krebshilfe. Matthias Binder "Die Deutsche Krebshilfe hat einen unheimlich hohen Stellenwert bei uns. Wir machen das schon länger als gemeinsamer Gesundheitspartner. Vor zwei Jahren haben wir es am eigenen Leib erfahren, als wir hier in blauen Aufwärmtrikots gespielt haben. Wir selbst einen schwierigen Fall in unserer Eishockey-Familie. Man kann gar nicht genug auf diese heimtückische Krankheit aufmerksam machen. Es erwischt jedes Jahr 500.000 in irgendeiner Art von Krebs. Wir wollen hier als Liga einen großen Aufschlag machen, die Menschen in Bewegung bringen und darauf aufmerksam machen. Ich bin stolz, dass die ganze Liga da mitgemacht hat." Thomas Bothstede fügt hinzu: "Egal was auf dem Eis passiert, Punkte, Tore, in diesem Fall halten alle 14 Teams, mit der Liga 15 Parteien, zusammen. Dieser Zusammenhalt unterscheidet uns als Liga auch von anderen und darauf können wir stolz sein." Der Link zum Doppelinterview: clipro.tv/player?publishJobID=ZUJpc2RQbHVHRVI5bUxTMUlGU1pxTnlPczR0eGJleUpVRXBsQUE5RU11Zz0=Fischtown Pinguins Bremerhaven - Straubing Ice Tigers 5:2 | "Deswegen sagt man, dass wir eine Familie sind": Gebeuteltes Bremerhaven schlägt auch StraubingAlle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YVlKQklSeHBJRjdkVDJ2UzBRczUySDg0dlZUa1N1em1mRmJKUUJlRFI0UT0=Nino Kinder, Fischtown Pinguins Bremerhaven: "Die letzten drei Spiele haben gezeigt, wir können gewinnen, wir können Tore schießen und Eishockey spielen. 7 aus 9 möglichen Punkten, jetzt kann jeder mit einem guten Gefühl in die Pause gehen." Über die schwere Situation mit vielen verletzten: "Deswegen sagt man, dass wir eine Familie sind. Wir kommen noch näher zusammen, egal wie schlecht es läuft. Wir hatten viel Pech. Wir haben viele junge Spieler, die nicht spielen dürfen, weil wir keinen U23-Spieler haben. Umso besser, dass wir es schaffen mit der kleinen Gruppe Siege und Punkte zu holen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RlR4dmRwYllUeGJMQytEbVJ4eVU1Y3BLTW5RbndwU0FHUFhiK0xndlYzST0=Tim Brunnhuber, Straubing Ice Tigers: "Wir haben nicht konsequent verteidigt. Dann bekommst du im dritten Drittel zwei Unterzahl-Tore und das kostet dich das Spiel." Erstes Saisonfazit: "Wenn man das erste Wochenende ausklammert, spielen wir super Eishockey. Schnell, hart und unangenehm für den Gegner. Wir müssen in der Pause an ein paar Dinge arbeiten, um noch stärker weiterzumachen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eXJPeUw3WFNIaUZxTDBqMFhsSkhucTA1dEoyekMyUnJhT2x4R0NQcUUvZz0=Grizzlys Wolfsburg - Augsburger Panther 0:4 |Grizzly-Kapitän angefressen: "Wir müssen verdammt nochmal besser sein"Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VDZ6MURWVllFa2pqcFRvZzBEeHkvdXJoTkl0alhYV2FjcDF1ZnJvZC9XZz0=Augsburger Party in Wolfsburg. Die Fans feiern u.a. den Shutout von Goalie Tobias Ancicka. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=N2RiZDF3cXVCajh6Z0tPYWVhaXBiclJKQUIyc0hzaEZDY0w3ZnZGS0JzUT0=Spencer Machacek, Kapitän Grizzlys Wolfsburg: "Wir müssen verdammt nochmal besser sein. Wir müssen zum Tor kommen, uns defensiv besser verhalten. Jeder einzelne von uns. Das fängt bei mir an." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MkdZTWpGVG0zRW9OWlR3Y0FuOS9mSVBQNDBMWXJoNXRtbk82Y0p4dEEwOD0=Tobias Ancicka, Augsburger Panther: "Sehr solide. Wir haben dieses Wochenende fast nichts zugelassen. War für mich ein relativ leichter Job dieses Wochenende." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UnJLMFdUVEt4RnIxUUdBUHA2QXJnczc2UWlGNEpYYW5iNGxDVFpUWVduWT0=Heißer Eishockey-Herbst live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV: Bundestrainer-Premiere für Rankel beim Deutschland Cup, WM in Dänemark als Jahres-Highlight für DEB-FrauenErster und wichtigster Härtetest für Neu-Bundestrainer André Rankel vor der Heim-WM: Deutschland Cup 2026 vom 5. bis 8. November in Düsseldorf.Rankels 4 Phasen vor der WM: Der neue Bundestrainer über seinen Plan vor dem HeimturnierAndré Rankel, Bundestrainer, vor dem Spiel, über den Kader für den Deutschland Cup: "Absolut. Darauf habe ich auch geachtet, Spieler mit reinzunehmen, die jetzt gerade eine gute Form haben, die jetzt die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Wie jeder weiß, habe ich jetzt die Champions-League-Spieler rausgelassen. Man hat schon bei einigen Spielern gehört, das ist viel Belastung, viele Spiele. Darum geht's jetzt einfach, dass sich die Spieler für die Nationalmannschaft empfehlen können." ...ob die Belastung der Champions League allein als Erklärung reicht, um die Spieler nicht für den Deutschland Cup zu nominieren: "Ich hätte sie unheimlich gerne dabeigehabt. Aber wir müssen uns immer fragen, was sinnvoll für die Spieler ist, was sinnvoll für uns als Nationalmannschaft ist? Viele Spieler haben Olympia gespielt, viele Spieler haben die WM gespielt. Jetzt noch Champions League dazu, Spengler Cup dazu. Da müssen wir wirklich sagen: Okay, wir geben den Jungs eine Pause und freuen uns dann auf die WM mit ihnen." ...ob es sinnvoll gewesen wäre, die Stammspieler vielleicht nur für 1-2 Spiele zu nominieren: "Wir haben viel besprochen. Das wäre fahrlässig gewesen, nicht darüber zu diskutieren, was wir machen, wie wir das aufstellen wollen. Im Endeffekt ist es so: Ich kann nur 25 Spieler mitnehmen. Das ist anders als im Fußball. Deswegen ist die Entscheidung so gefallen. Wir machen es diese Saison ein bisschen anders. Wir werden uns im Februar noch einmal treffen, werden da einen Termin mit dem kompletten Kader haben und da einige Dinge besprechen." ...worum es bei der Februar-Maßnahme geht: "Es geht überwiegend um andere Themen. Wir werden nicht gemeinsam aufs Eis gehen. Aber es wird andere Themen zu besprechen geben: Teambuilding, organisatorische Dinge. Da sind wir schon ganz gut dabei." ...wie die Spieler, die beim Deutschland Cup fehlen, miteinbezogen werden: "Ich bin schon die ganze Zeit unterwegs. Wir haben als Nationalmannschaft 4 Phasen. Das ist die erste, diese Kennenlernphase, in der ich die Spieler kennenlerne, in der sie mich kennenlernen. Da bin ich dabei und da sind die Spieler voll miteingebunden. Im Februar werden wir da so eine Art Kick-Off für die WM haben. Da geht es dann so weit, dass alle miteingebunden sind." ...inwieweit er beim ein oder anderen Spieler testet, ob er eine größere Rolle für andere Turniere, wie die WM übernehmen kann: "Natürlich, darum geht's! Es geht darum, dass die Spieler mir zeigen, wer sie sind, wie sie sich selbst als Spieler identifizieren und wie sie der Nationalmannschaft helfen können, erfolgreich zu sein. Jetzt geht's darum, das zu testen. Deswegen sind die Spieler mit dabei." ...über Mannheims Shootingstar Max Calce (17): "Die Art und Weise, wie er bis jetzt aufgetreten ist, wie er gespielt hat. Er spielt ein unheimlich reifes Spiel für sein junges Alter, hat unheimlich viel Potential, nicht nur seine Punkte, sondern auch abseits der Scheibe. Da spielt er schon sehr, sehr gut. Wir sollten die Erwartungen nicht zu hoch hängen. Ich freue mich, dass er da ist. Er soll einfach Eishockey spielen und frei sein. Und dann wird er uns als Nationalmannschaft weiterhelfen." ...über Routinier Dominik Bokk: "Er war immer nah dran, immer nah dran, eine WM zu spielen. Dominik hat sich in den letzten Jahren unheimlich weiterentwickelt. Er ist in seinem Spiel reifer geworden. Er definiert sich nicht mehr nur über Punkte. Sein Zwei-Wege-Spiel ist weitaus besser geworden. Deswegen möchte ich ihm auch die Chance geben, beim Deutschland Cup eine größere Rolle zu spielen und zu zeigen, dass er zur WM will. Deswegen habe ich ihn mitgenommen." ...über seine Co-Trainer Dan Lambert (Co-Trainer Eisbären Berlin) und Mitch O'Keefe (Trainer Nürnberg Ice Tigers): "Dan hat eine unheimliche Erfahrung. Er hat lange in der NHL gearbeitet. Ich durfte ein paar Wochen mit ihm zusammenarbeiten und freue mich, dass er mit dabei ist. Ich kam sehr gut mit ihm klar. Seine Expertise ist groß. Ich freue mich, von seiner Erfahrung zu profitieren. Mitch O'Keefe ist jemand, den ich in dem Prozess, in dem ich die Vereine getroffen habe, kennengelernt habe. Er ist ein unheimlich positiver Typ, ein unheimlich harter Arbeiter. Er ist unheimlich stolz, für diese Nationalmannschaft zu arbeiten." ...über Peter John Lee als sportlicher Berater: "Mit der Personale Pete hatte ich nichts zu tun. Ich freue mich natürlich, dass er jetzt da ist. Ich kenne ihn seit 23 Jahren. Das war vorher schon klar. Er war vorher im Interviewprozess mit dabei. Ich freue mich unheimlich, dass Pete mit dabei ist. Es gibt kaum jemanden, dem ich so vertraue wie ihm. Er wird mir auch definitiv weiterhelfen." ...über den CAS-Entscheid pro Russland: "Ich habe das genauso mitbekommen wie jeder andere auch. Ich hätte mir auch eine andere Entscheidung gewünscht. Aber so ist der Stand der Dinge. Da kümmern sich andere Organisationen um mögliche Szenarien. Für mich geht es darum, mich um den Deutschland Cup und die Mannschaft zu kümmern. Das ist das, was ich machen kann. Und darauf freue ich mich." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NExEbjhMcS9PbitMc1NUbnAyZGV2bTUyWUtUSm92ei9KUUVOUUJZQ2Z1Zz0=Zum ersten Mal findet der Deutschland Cup bei seiner 37. Auflage in Düsseldorf statt. MagentaSport und MagentaTV übertragen alle Spiele des traditionsreichen Turniers im Modus Jeder-gegen-jeden - als Teil des IIHF European Cup of Nations - vom 5. bis 8. November live und kostenlos inklusive umfangreicher Rahmenberichterstattung. Die DEB-Männer treffen im Düsseldorfer PSD Bank Dome, der auch einer der Schauplätze bei der Heim-WM sein wird, zum Auftakt am 5. November auf Österreich (live ab 19.15 Uhr). Am 7. November folgt die Partie gegen Lettland (live ab 18.00 Uhr), bevor zum Abschluss am 8. November das Spiel gegen die Slowakei auf dem Programm steht (live ab 14.15 Uhr).Höhepunkt des Jahres für die deutschen Eishockey-Frauen: Weltmeisterschaft vom 6. bis 16. November in DänemarkDie Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) von Bundestrainer Jeff MacLeod hat ihr Jahres-Highlight schon im November: Vom 6. bis 16. November 2026 findet die IIHF Women's World Championship in Herning und Esbjerg (Dänemark) statt. MagentaSport und MagentaTV präsentieren bei der Weltmeisterschaft der Frauen alle deutschen Spiele in der Vorrunde und der K.o.-Phase sowie das Finale live, kostenlos und mit umfassender Begleitberichterstattung. Bei der erstmals im November ausgetragenen Frauen-WM mit neuem Modus und neuer Gruppeneinteilung trifft die DEB-Auswahl zum Vorrunden-Start am 7. November auf Österreich (live ab 18.45 Uhr), am 8. November auf die USA (live ab 14.45 Uhr), am 10. November auf Tschechien (live ab 14.45 Uhr) und am 11. November auf die Schweiz (live ab 14.45 Uhr).Neue Folge "EishockeyDeutschland - Standortbestimmung" stellt mit Protagonisten wie IIHF-Präsident Franz Reindl die Grundsatzfrage: Wofür steht Eishockey-Deutschland?Die neue Folge der Content-Reihe EishockeyDeutschland erscheint am 2. November um 18.00 Uhr (verfügbar u.a. im YouTube-Kanal von MagentaSport (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGarHOcXMv5m5G71xz/oumxwM9-mWbr)) und widmet sich vor Beginn des Deutschland Cups und der Frauen-WM der grundsätzlichen Frage, wofür das deutsche Eishockey steht. Ein kompletter Hintergrund zu allen Bereichen: Frauen, Nachwuchs, Hobbyligen, Oberligen, DEL und DEL2 mit Fokus auf die Heim-WM. Die Perspektiven des Verbands, der Liga, der Klubs und der Medien werden ebenso berücksichtigt wie die Sichtweisen verschiedener Protagonisten des deutschen Eishockeys - darunter Franz Reindl, gerade als zweiter Deutscher in dieses Amt gewählte neue Präsident des Eishockey-Weltverbands IIHF, Claus Gröbner, Geschäftsführer der 2027 Eishockey WM Organisationsgesellschaft, sowie die MagentaSport-Experten Rick Goldmann und Ronja Jenike.Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportDeutschland Cup 2026Donnerstag, 05.11.2026ab 16.00 Uhr: Lettland - Slowakeiab 19.15 Uhr: Deutschland - ÖsterreichSamstag, 07.11.2026ab 14.45 Uhr: Slowakei - Österreichab 18.00 Uhr: Deutschland - LettlandSonntag, 08.11.2026ab 10.45 Uhr: Lettland - Österreichab 14.15 Uhr: Deutschland - SlowakeiEishockey-WM der FrauenSamstag, 07.11.2026ab 18.45 Uhr: Deutschland - ÖsterreichSonntag, 08.11.2026ab 14.45 Uhr: USA - DeutschlandDienstag, 10.11.2026ab 14.45 Uhr: Tschechien - DeutschlandMittwoch, 11.11.2026ab 14.45 Uhr: Deutschland - SchweizFreitag, 13.11.2026ab 10.45 Uhr: Abstiegsrelegation (nur bei deutscher Beteiligung)ab 14.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Sonntag, 15.11.2026ab 14.45 Uhr: Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Montag, 16.11.2026ab 14.45 Uhr: Spiel um Platz 3 (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: FinalePenny DEL live bei MagentaSport - 15. SpieltagDonnerstag, 12.11.2026Ab 19.15 Uhr: Iserlohn Roosters - Adler MannheimFreitag, 13.11.2026Ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Schwenninger Wild Wings - Kölner Haie, Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers, ERC Ingolstadt - Straubing Tigers, Löwen Frankfurt - Fischtown Pinguins Bremerhaven, Augsburger Panther - EHC Red Bull München, Grizzlys Wolfsburg - Eisbären BerlinPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6381908