An der Wall Street wächst die Angst vor einem Déjà-vu. Nach Jahren nahezu grenzenloser KI-Euphorie geraten ausgerechnet jene Technologieaktien unter Druck, die den Börsenaufschwung maßgeblich angetrieben haben. Anleger stellen zunehmend eine unbequeme Frage: Können die gigantischen Investitionen in künstliche Intelligenz jemals die erwarteten Gewinne erwirtschaften? Die jüngsten Kursverluste zeigen, wie schnell die Stimmung kippen kann. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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