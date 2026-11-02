Silber im Fokus...: Großbank vergibt hohes Kursziel! Das kommt diesen Unternehmen gerade recht!

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Silber fällt auf unter 50 US-Dollar! UBS aber sieht bis September 2027 rund 80 US-Dollar, und damit über 60% Potenzial!

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Endeavour Silver Corp. und Vizsla Silver Corp. Die Emittenten unterhalten entgeltliche IR-Verträge mit der SRC swiss resource capital AG, die als Auftraggeberin die JS Research GmbH beauftragt und vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 02. November 2026, 5:28 Uhr Europe/Berlin ·

+++ Silber: Kurzfristig unter Druck! Mittelfristig aber stark gefragt! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Schweizer Großbank UBS bleibt beim Silber zuversichtlich: Ihr Chief Investment Office erwartet 70 US-Dollar je Unze bis Dezember 2026, 75 US-Dollar bis Mitte 2027 und 80 US-Dollar bis September 2027. Kurzfristig könnte es allerdings laut UBS noch einmal Verkaufsdruck geben.1 Wie berechtigt diese Vorsicht ist, zeigt der jüngste Rücksetzer.

Quelle: UBS CIO, Kitco

Hinter der Zuversicht steht vor allem die Angebotsseite. Das Silver Institute erwartet für 2026 ein Marktdefizit von 46,3 Millionen Unzen - darin ist eine deutlich schwächere Nachfrage aus der Photovoltaik bereits berücksichtigt, weil Hersteller Silber zunehmend einsparen und ersetzen. Die weltweite Minenproduktion soll 2026 nahezu stagnieren.3

Zugleich gewinnen andere Abnehmer an Gewicht: UBS verweist auf die Nachfrage aus Rechenzentren, KI-Hardware, Stromnetzen und Fahrzeugelektronik, die den Rückgang im Solarbereich ausgleiche. Da der Großteil des Silbers als Nebenprodukt anderer Metalle gefördert wird, kann das Angebot nur begrenzt auf höhere Preise reagieren.1

Für Anleger rücken damit Unternehmen in den Fokus, die neues Silberangebot liefern - heute oder in den kommenden Jahren. Genau hier setzen Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) und Vizsla Silver (WKN: A40EG3) an: Endeavour Silver fördert bereits in Mexiko und Peru,4 Vizsla Silver entwickelt in Mexiko das hochgradige Projekt "Panuco'.5

Endeavour Silver: "Guanaceví' wieder mit voller Kapazität!

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) betreibt in Mexiko die Silberminen "Guanaceví' und "Terronera' sowie in Peru die Mine "Kolpa'.4 Damit ist das Unternehmen in den beiden größten Silberförderländern der Welt aktiv: Mexiko förderte 2025 rund 172,9 Millionen Unzen Silber, Peru 130,6 Millionen Unzen.6

Im dritten Quartal 2026 produzierte Endeavour Silver 2.096.545 Unzen Silber und 10.126 Unzen Gold, zusammen mit Blei, Zink und Kupfer rund 3,61 Millionen Unzen Silberäquivalent. Die Silberproduktion lag damit 19% über dem Vorjahresquartal; in den ersten neun Monaten stieg sie um 33% auf 5.915.874 Unzen.4

Quelle: Endeavour Silver Corp.

Das Wachstum spiegelt auch Veränderungen im Portfolio wider: "Terronera' und "Kolpa' liefern zusätzliche Unzen, während die im Januar 2026 verkaufte Mine "Bolañitos' wegfällt. Belastet wurde das Quartal durch eine Blockade, die "Terronera' vom 12. bis 24. August stilllegte, sowie durch einen Schaden an der Kugelmühle in "Guanaceví' ab dem 21. September.4

Volle Kapazität und steigende Ausbeuten!

Am 13. Oktober 2026 meldete Endeavour Silver, dass die Verarbeitung auf "Guanaceví' nach dem Austausch des Mühlenlagerzapfens wieder mit voller Kapazität läuft.7 Parallel verbessert sich die Metallausbeute auf "Terronera': Die Silberausbeute stieg von 85,6% im Juli auf 91,1% im September, im Quartalsschnitt lag sie bei 88,0%. Beim Gold erreichte die Ausbeute im Quartal durchschnittlich 75,0%.4

Quelle: Endeavour Silver Corp.

Den nächsten Fingerzeig liefert der 9. November 2026: Da nämlich legt Endeavour Silver die Finanzergebnisse für das dritte Quartal vor und aktualisiert die Jahresprognose. Nach den Unterbrechungen erwartet das Management eine Silberproduktion am unteren Ende oder leicht unterhalb der bisherigen Spanne von 8,3 bis 8,9 Millionen Unzen.4,8

Vizsla Silver: "Panuco' auf dem Weg zur Bauentscheidung!

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) entwickelt im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa das Silber-Gold-Projekt "Panuco'.9 Die Machbarkeitsstudie vom November 2025 sieht über eine Minenlaufzeit von 9,4 Jahren durchschnittlich 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr vor, in den ersten fünf Jahren 20,1 Millionen Unzen.5

Grundlage sind "nachgewiesene' und "wahrscheinliche' Reserven von 12,81 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 416 g/t Silberäquivalent. Die Studie kalkuliert "All-in Sustaining Costs' von 10,61 US-Dollar je Unze Silberäquivalent auf Co-Product-Basis, bei Basispreisen von 35,50 US-Dollar je Unze Silber und 3.100 US-Dollar je Unze Gold. Die Anfangsinvestition beziffert sie auf 238,7 Millionen US-Dollar.5

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Eine Bauentscheidung ist noch nicht gefallen. Sie hängt laut Unternehmen vor allem von der Detailplanung und den erforderlichen Genehmigungen ab.9 Die Umweltgenehmigung und die Genehmigung zur Landnutzungsänderung erwartet das Management im Zeitraum vom vierten Quartal 2026 bis zum ersten Quartal 2027. Nach Unternehmensangaben ist das Projekt vollständig finanziert: Rund 411 Millionen US-Dollar verfügbares Kapital stehen einer Anfangsinvestition von 239 Millionen US-Dollar gegenüber.10 Die erste Silberproduktion strebt Vizsla Silver für die zweite Jahreshälfte 2028 an.11

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Ausrüstung bestellt, Planung fortgeschritten!

Im Juni 2026 vergab Vizsla Silver den Ausrüstungsauftrag für die Verarbeitungsanlage an FLSmidth. Er umfasst acht Hauptpakete von der Zerkleinerung bis zur Raffinerie. Die Anlage ist zunächst auf 3.300 Tonnen Erz pro Tag ausgelegt und soll ab dem vierten Jahr, mit Einbindung der Mine "Napoleon', 4.000 Tonnen pro Tag verarbeiten.9 Ende September waren laut Management 85% der festen Anlagenausrüstung bestellt, den EPCM-Auftrag über 170 Millionen US-Dollar erhielt M3.10

Weiteres Explorationspotenzial bei "Panuco'!

Nach Unternehmensangaben wurden bislang weniger als 28% der bekannten Zieladern von "Panuco' erbohrt.11 Ein Beispiel für das Potenzial lieferte im März 2025 die Zone "La Pipa' im Gangsystem "Animas': Bohrloch AM-25-90 durchteufte 5,85 Meter wahre Mächtigkeit mit 653 g/t Silber und 4,26 g/t Gold. Ob solche Treffer die Ressourcenbasis erweitern, werden weitere Bohrungen und Schätzungen zeigen.13

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Fazit:

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) hat mit der reparierten Mühle auf "Guanaceví' und steigenden Ausbeuten auf "Terronera' die Voraussetzungen für ein stärkeres viertes Quartal geschaffen. Entscheidend ist nun, ob sich die Fortschritte in Produktion und Kosten niederschlagen. Die Jahresproduktion dürfte sich am unteren Ende der Prognose einpendeln.4

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) verbindet laut Machbarkeitsstudie hohe Gehalte und niedrige Kosten mit einer nach Unternehmensangaben gesicherten Finanzierung. Bauentscheidung und Produktionsstart hängen jedoch von den ausstehenden Genehmigungen ab.5,10

Als Nächstes folgen die Quartalszahlen und die aktualisierte Prognose von Endeavour Silver am 9. November 2026 sowie bei Vizsla Silver die erwarteten Umwelt- und Landnutzungsgenehmigungen bis zum ersten Quartal 2027.4,10

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. PrimeXBT: UBS Sees Silver Reaching $80 an Ounce by Late 2027 Despite Near-Term Turbulence, 24. Oktober 2026. Bericht über die Silberprognose des UBS Chief Investment Office; die Originalstudie ist nicht frei zugänglich.

2. Kitco News: Gold, silver fall as strong U.S. GDP, inflation support Fed tightening bets - Kitco PM Report, 29. Oktober 2026. Spotpreis im späten US-Handel.

3. The Silver Institute: Elevated Lease Rates, Regional Liquidity Tightness, and Robust Investor Interest Resulted in Record Silver Prices in 2025, 15. April 2026. Pressemitteilung zum World Silver Survey 2026 (Metals Focus).

4. Endeavour Silver Corp./SEC: Endeavour Silver Produces 2,096,545 Oz Silver and 10,126 Oz Gold, for a total of 3.6 Million Silver Equivalent Oz in Q3 2026, 8. Oktober 2026. Silberäquivalent einschließlich Blei, Zink und Kupfer laut Umrechnungsfaktoren des Unternehmens.

5. Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver Delivers Positive Feasibility Study for the Panuco Project, 12. November 2025. Stichtag der Studie 4. November 2025.

6. MiningVisuals: Ranked: The countries that produced the most silver in 2025, 2026. Datengrundlage World Silver Survey 2026 (Silver Institute/Metals Focus); abgerufen am 30. Oktober 2026.

7. Endeavour Silver Corp./SEC: Endeavour Silver Restores Guanaceví Mill to Full Capacity Following Trunnion Replacement, 13. Oktober 2026.

8. Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver Provides 2026 Guidance, 16. Januar 2026. Ursprüngliche Produktionsprognose 2026.

9. Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver Awards Equipment Supply Agreement for Panuco, 16. Juni 2026.

10. Investing.com: Vizsla Silver at Mining Forum Americas 2026: permits and upside, 29. September 2026. Transkript der Unternehmenspräsentation.

11. Vizsla Silver Corp.: Unternehmenspräsentation, 2026. Folien zu Zeitplan, Finanzierung und Exploration; vom Auftraggeber bereitgestellt.

12. Mexico Business News: Vizsla Silver Death Toll Rises to Seven in Sinaloa Abduction, 6. März 2026.

13. Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver Makes New High-Grade Discovery in the North East of Panuco Intersecting 897 g/t AgEq over 5.85 Meters, Including 2,256 g/t AgEq over 1.13 Meters, 31. März 2025. Angaben als wahre Mächtigkeit.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Silberpreis am 29. Oktober 2026 und Prognosen des UBS Chief Investment Office. Eigene Darstellung der JS Research GmbH, per Skript aus den angegebenen Daten erzeugt, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: UBS CIO über PrimeXBT (24. Oktober 2026), Kitco News (29. Oktober 2026).

Abbildung 2: Logo der Endeavour Silver Corp. Rechteinhaber: Endeavour Silver Corp.

Abbildung 3: Tabelle der konsolidierten Produktionskennzahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026. Quelle und Rechteinhaber: Endeavour Silver Corp., Unternehmensmeldung vom 8. Oktober 2026.

Abbildung 4: Metallausbeute in Terronera von Juli bis September 2026. Eigene Darstellung der JS Research GmbH, per Skript aus den angegebenen Daten erzeugt, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: Endeavour Silver Corp., Unternehmensmeldung vom 8. Oktober 2026.

Abbildung 5: Logo der Vizsla Silver Corp. Rechteinhaber: Vizsla Silver Corp.

Abbildungen 6 bis 9: Produktionsprofil der Machbarkeitsstudie, Entwicklungszeitplan, Finanzierungsübersicht und Explorationskarte Panuco. Quelle und Rechteinhaber: Vizsla Silver Corp., Unternehmenspräsentation 2026.

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 30. Oktober 2026. Geprüft wurden die Silberpreisprognose der UBS, der Silberpreis vom 29. Oktober 2026, die Angebots- und Nachfrageprognose des Silver Institute, die Produktion nach Ländern, die Produktions-, Ausbeute- und Prognoseangaben von Endeavour Silver sowie Machbarkeitsstudie, Zeitplan, Genehmigungsstand, Finanzierung, Ausrüstungsauftrag, Sicherheitslage und Explorationsergebnisse von Vizsla Silver. Grundlage waren Unternehmensmeldungen, SEC-Einreichungen, die Pressemitteilung des Silver Institute, Unternehmenspräsentationen und Berichte von Kitco News, PrimeXBT, Mexico Business News und Investing.com; Fachmedien wurden für die UBS-Prognose, den Tageskurs und die Sicherheitslage herangezogen, da die jeweiligen Primärdokumente nicht frei zugänglich sind. Prozentangaben und Durchschnittswerte wurden nachgerechnet. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Endeavour Silver Corp. und Vizsla Silver Corp. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über die PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit Endeavour Silver Corp. und Vizsla Silver Corp. und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Die Vergütung der JS Research GmbH ist erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg; die Vergütung erfolgt mittelbar über SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Interessen und Positionen

Endeavour Silver Corp.: Jörg Schulte und die JS Research GmbH halten keine Aktien des Emittenten. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen bestehen nicht. Der Emittent ist nicht mit 5% oder mehr an der JS Research GmbH oder der SRC swiss resource capital AG beteiligt.

Vizsla Silver Corp.: Jörg Schulte und die JS Research GmbH halten keine Aktien des Emittenten. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen bestehen nicht. Der Emittent ist nicht mit 5% oder mehr an der JS Research GmbH oder der SRC swiss resource capital AG beteiligt.

Die Angaben zu Positionen gelten zum 30. Oktober 2026.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, SEC-Unterlagen, Unternehmenspräsentationen, einer Pressemitteilung des Silver Institute sowie Berichten von Kitco News, PrimeXBT, Mexico Business News und Investing.com. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und, soweit verfügbar, Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research.

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Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die Machbarkeitsstudie für Panuco beruht auf Annahmen zu Rohstoffpreisen, Kosten, Ausbeuten, Zeitplänen, Genehmigungen und Finanzierung und bietet keine Gewähr, dass die Ergebnisse realisiert werden; eine Bauentscheidung ist nicht getroffen. Bohrergebnisse sind keine Ressourcenschätzungen. Silberäquivalente beruhen auf den Preis- und Umrechnungsannahmen der Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem Silberpreisprognosen, die Produktions- und Kostenprognose von Endeavour Silver, Genehmigungen, Bauentscheidung, Finanzierung, Zeitplan und Wirtschaftlichkeit von Panuco, die Rückkehr an den Standort sowie Explorationsergebnisse. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Sicherheitslage und Arbeitsrisiken, Infrastruktur und Energieversorgung, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Mexiko und Peru. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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