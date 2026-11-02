Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Amerikas Öl- und Gasindustrie hinterlässt ein kostspieliges Erbe. Mehrere Millionen alter Bohrungen müssen fachgerecht verschlossen und deren Standorte saniert werden. Deren Methan-Leckagen sind ein großes, von der Allgemeinheit noch zu wenig wahrgenommenes Problem. Methan zählt zu den klimaschädlichsten Treibhausgasen und besitzt innerhalb der ersten 20 Jahre eine rund 80-mal stärkere Erwärmungswirkung als CO2. Die fachgerechte Stilllegung solcher Altlasten gewinnt deshalb zunehmend an Bedeutung und wird politisch durch milliardenschwere Förderprogramme priorisiert. Zefiro hat sich in den USA als Hidden Champion in diesem Bereich etabliert. Ein staatlicher Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD schafft Planungssicherheit, die zuletzt durchgeführte Kapitalerhöhung ist die Basis für forciertes Wachstum und Übernahmen. Analysten trauen der Aktie eine Verdreifachung zu.
Enthaltene Werte: CA98926D1069Den vollständigen Artikel lesen ...
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