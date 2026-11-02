Hamburg (ots) -Die Shortlist für den NDR Sachbuchpreis 2026 steht fest: Aus zehn Titeln der Longlist hat die unabhängige Jury drei herausragende Sachbücher ausgewählt. Sie beschäftigen sich mit den politischen, gesellschaftlichen und philosophischen Herausforderungen unserer Gegenwart - und eröffnen neue Perspektiven auf Fragen, die weit über den Moment hinausreichen.Diese drei Titel sind für den NDR Sachbuchpreis 2026 nominiert:Katja Gloger & Georg Mascolo: Das Versagen. Eine investigative Geschichte der deutschen RusslandpolitikChristoph Koch: Hallo Wie fühlst du dich heute? Wie künstliche Intelligenz unsere Beziehungen verändertMaria-Sibylla Lotter: Opfer. Über Verwundbarkeit als SelbstbildDie drei nominierten Sachbücher stehen exemplarisch für die thematische und intellektuelle Vielfalt des aktuellen Sachbuchs. Sie verbinden analytische Schärfe mit eigenständigen Perspektiven und dem Anspruch, komplexe Zusammenhänge verständlich und differenziert zu vermitteln.Katja Gloger & Georg Mascolo untersuchen in Das Versagen die deutsche Russlandpolitik und zeichnen nach, wie politische Fehleinschätzungen, wirtschaftliche Interessen und strategische Versäumnisse über Jahre hinweg den Umgang mit Russland prägten. Ihre investigative Recherche wirft grundlegende Fragen nach politischer Verantwortung und den Lehren für die europäische Sicherheit auf.Christoph Koch widmet sich in Hallo, wie fühlst du dich heute? Wie künstliche Intelligenz unsere Beziehungen verändert der Frage, wie wir über Gefühle sprechen, sie verstehen und mit ihnen umgehen. Sein Buch beleuchtet die Bedeutung von Emotionen für unser persönliches Leben und das gesellschaftliche Miteinander - und regt dazu an, vermeintliche Selbstverständlichkeiten im Umgang mit unseren Gefühlen neu zu betrachten.Maria-Sibylla Lotter setzt sich in Opfer. Über Verwundbarkeit als Selbstbild mit einem Begriff auseinander, der gesellschaftliche und politische Debatten zunehmend prägt. Sie hinterfragt Vorstellungen von Verletzlichkeit. Opferstatus und moralischer Verantwortung und eröffnet damit einen differenzierten Blick auf zentralen Konfliktlinien unserer Gegenwart.So unterschiedlich ihre Themen und Herangehensweisen sind, verbindet die drei Werke eine besondere Qualität: Sie hinterfragen vertraute Gewissheiten, machen größere Zusammenhänge sichtbar und liefern Denkanstöße, die über die unmittelbare Gegenwart hinausweisen.Welches der drei nominierten Werke mit dem NDR Sachbuchpreis 2026 ausgezeichnet wird, entscheidet sich am 5. November 2026. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung auf dem Sartorius Campus in Göttingen verliehen - gemeinsam mit dem LifeScienesXplained des Göttinger Life-Science-Unternehmens Sartorius.Die Preisverleihung wird ab 19:00 Uhr live auf NDR Kultur sowie im Livestream unter ndr.de/ndrsachbuchpreis übertragen.Über die Vergabe des NDR Sachbuchpreises entscheidet eine unabhängige Jury mit Persönlichkeiten aus Medien, Wissenschaft und Kultur. Maßgeblich für die Auszeichnung sind die gesellschaftliche Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und nachhaltige Wirkung eines Werkes. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei seiner Zukunftsrelevanz: der Fähigkeit, über die Analyse aktueller Entwicklungen hinaus neue Perspektiven zu eröffnen und Impulse für die gesellschaftlichen Debatten von morgen zu geben.Parallel zum NDR Sachbuchpreis verleiht Sartorius den LifeScienceXplained, der 2026 zum sechsten Mal vergeben wird. Auch diese Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. Sie würdigt herausragende Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, denen es gelingt, Erkenntnisse und Innovationen aus den Lebenswissenschaften einem breiten Publikum verständlich, kreativ und inspirierend näherzubringen.Der festliche Abend ist eingebettet in den Göttinger Literaturherbst, der erneut den kulturellen Rahmen für die Preisverleihung bildet. Das 1992 gegründete Festival zählt zu den traditionsreichsten Literaturfestivals Deutschlands und bietet jedes Jahr Raum für den Austausch über Literatur, Wissenschaft und gesellschaftliche Entwicklungen.Weitere Informationen finden Sie unter ndr.de/ndrsachbuchpreis und sartorius.de/lsxPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6381936