Hamburg (ots) -"BENKO - SIZE DOES MATTER" ist ein fiktionaler Spielfilm. Er erzählt vom Aufstieg René Benkos - und von einer Welt, die an ihn und an die er glaubte. Der österreichische Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits sieht René Benko nicht besonders ähnlich - und genau darum geht es. Der Film will nicht das Leben von Benko imitieren, Stipsits und der Film übersetzen Benko. Der öffentliche Benko erschien in seinen Auftritten häufig verschlossen und schwer greifbar. Stipsits macht aus der öffentlichen Figur einen Menschen. "BENKO - SIZE DOES MATTER" zeigt eine von René Benko inspirierte filmische Figur mit Körper, Bauch und Stimme. Einen, dem man zuhört, dem man vielleicht sogar folgen, den man gar mögen möchte. Er gibt Benko Charme, Witz, Verletzlichkeit und eine Nähe, die erst verständlich macht, warum andere sich von ihm überzeugen ließen.An der Seite von Thomas Stipsits spielt Heino Ferch. Er ist Benkos unsichtbarer Schatten, seine innere Stimme: Mal Verführer, mal Gewissen, mal Antreiber. Nur Benko kann ihn sehen. Gemeinsam erzählen Stipsits und Ferch eine von René Benko inspirierte filmische Figur, einen filmischen Charakter, einen "Überflieger" aus der Finanzwelt mit Dellen, einen Getriebenen, einen Verführer und Verführten zugleich. Zwei Journalisten, gespielt von Harald Schrott und Renate Regel, schauen hinter die glänzende Oberfläche, sprechen mit zum Teil auch fiktionalisierten Weggefährten, Investoren und Insidern und setzen Stück für Stück das Bild eines Unternehmers und Immobilienimperiums zusammen, das immer größer wurde und schließlich zusammenbrach.In weiteren Rollen sind u. a. Patricia Aulitzky und Lisa Wagner zu sehen.Juliane von Schwerin, NDR Leiterin des Programmbereichs Gesellschaft: "Wir leben in bewegten Zeiten: Unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel, geprägt von Akteurinnen und Akteuren in Politik und Wirtschaft, die gleichermaßen verstören und faszinieren können. Heute Verführer und morgen Verführter 'Benko - Size Does Matter' beleuchtet diese Mechanismen einer Gesellschaft, in der es für manche scheinbar keine Grenzen nach oben gibt. Heino Ferch und Thomas Stipsitz füllen die Hauptrollen mit Leben und großer Spielfreude. Ihnen gelingt es, Komplexes verständlich zu machen und dem Rationalen eine emotionale Dimension zu verleihen - eine Fähigkeit, die wir gerade in diesen Zeiten dringend brauchen."Marc Lepetit, Produzent: "Die besondere Herausforderung bei der Fiktionalisierung aktueller Ereignisse besteht darin, dass sich die Realität weiterentwickelt, während man eine Geschichte erzählt. Wo setzt man ein, wo endet die Erzählung und welchen Blickwinkel wählt man? Gerade bei Stoffen, die auf wahren Begebenheiten basieren, braucht es deshalb einen besonders sorgfältigen Umgang mit den tatsächlichen Ereignissen. Entscheidend ist für uns, die Grenzen zu wahren, die sich insbesondere aus den Persönlichkeitsrechten der dargestellten Personen ergeben. Gerade diese Verbindung aus sorgfältiger Recherche und künstlerischer Gestaltung macht die Entwicklung solcher Stoffe so anspruchsvoll und zugleich so interessant."Nico Hofmann, Produzent: "Ich bin als Produzent auf Raymond Leys Film stolz. Raymond gelingt ein fiktionales Sittengemälde, das mehr über unsere Gesellschaft erzählt, als einem bequem sein kann. Es ist diese Lust auf Geld, Macht und persönliche Bedeutung, die uns immer mehr prägt - nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Politik. Der Film erzählt damit auch von einem Zeitgeist, dessen Entwicklungen wir als zunehmend zerstörerisch empfinden."Raymond Ley, Regie und Drehbuch, und Hannah Ley, Drehbuch: "Große Versprechen, große Zahlen, großer Absturz. Wir erzählen diese Geschichte als Tragikomödie und setzen uns dabei mit Größenwahn, Macht und Selbsttäuschung auseinander. Zugleich zeigen wir auch diejenigen Verkäuferinnen und Verkäufer, die am Ende die Rechnung bezahlen mussten, ohne je an den großen Milliarden-Geschäften beteiligt gewesen zu sein. Ganz nebenbei ist dabei das neue Traumpaar des deutsch-österreichischen Fernsehens entstanden: Heino Ferch und Thomas Stipsits.""BENKO - SIZE DOES MATTER" ist eine Produktion der UFA Fiction für NDR (Federführung), SWR, WDR, RBB und SRF. Redaktion haben Marc Brasse (NDR), Katharina Ringsgwandl (SWR), Christiane Hinz (WDR) und Rolf Bergmann (RBB) und Baptiste Planche und Libor Tesacek (SRF). Produzenten sind Marc Lepetit und Nico Hofmann, Producer ist Arne Packschies. Regie führte Raymond Ley. Das Buch wurde geschrieben von Hannah Ley und Raymond Ley. Creative Producer und Dramaturg ist Thomas Laue. Die Herstellung wurde gefördert mit Mitteln der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen.Sendehinweis: "BENKO - SIZE DOES MATTER" läuft am 2. November um 20:15 Uhr im Ersten, und ist ab dem 2. November in der ARD Mediathek abrufbar.Pressekontakt:NDR / Das ErsteUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6381919